Посылка. Глава 5

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:00

Mr.Nos Просмотров: 94 Комментарии: 1 +3 Вчера, 19:00 by

Машина плавно мчалась по федеральной трассе, приближая своего хозяина все ближе и ближе к назначенной цели. Германа, плотно поевшего в кафе, немного стало клонить в сон. «Сейчас бы остановиться, да поспать…» – думал Поляков, но понимал, что времени на это совершенно нет. Нужно как можно скорее добраться до Лихолесья. Его попутчик сидел рядом, то и дело вглядываясь в окно, словно хотел в нем что-то увидеть.- А ты далеко едешь, Гера? – спросил вдруг он, присматриваясь к мелькавшему за окном лесу.- Прилично, - ответил парень. – Еще километров двести.- Ну, это разве ж прилично? Это почти приехал! – улыбнулся попутчик.- Кому как… – неохотно и немного с грустью закончил Поляков.- А я ведь знаешь, как в кафешке этой оказался? Рассказать – не поверишь!- Что вдруг?- А потому что уж больно невероятно все!- Да если я расскажу тебе, как я сюда добирался, то вся твоя фантастика будет нервно курить в углу от тех вещей, что я пережил с самого утра!!!- Вот уж я бы так не сказал, - отрываясь от окна, как-то по-заговорчески произнес попутчик. - Я ведь, Гера, еще вчера был сам за рулем, а сегодня в кафе этом без денег и документов. Вчера, значит, около пяти часиков утра выехал я в Осокино из города. Ездил я туда, чтобы баллон газовый заправить. К нам ведь газовщики раз в полгода приезжают, а я тогда в больнице провалялся с аппендицитом – вот свой-то баллон поменять не успел. И пришлось мне, Гера, в город мотаться самому с баллоном, как же я без газа? Ну, а там к другу своему зашел, ну, то да сё, посидели чутка с ним за рюмочкой его знаменитой самогонки. В общем, в итоге, остался я у него ночевать. А завтра-то на работу к половине девятого в поселок нужно, поэтому и выехал я спозаранку. Еду себе, никого не трогаю. Газовый баллон полный на заднем сидении лежит. А я думаю, как бы не врезаться куда-нибудь, а-то взрыв будет такой, что кусочки от меня будут только на несколько сотен метров разбросаны. Еду я, значит, трасса почти пустая. За все время лишь пару машин на встречу проехало. И тут я, значит, вдруг сбоку, в лесу, чувствую, бежит кто-то словно параллельно моей машине. Точно бежит и не где-то по дороге, а там – прямо по лесу. Мелькает между деревьев я скорость немного скинул, чтобы рассмотреть что там, но темно еще, видно плохо… Но я все же рассмотрел - гляжу какая-то женщина в белом, вроде как босая даже, волосы у нее какие-то спутанные, что ли, черные, длинные, а в них вплетено что-то типа цветка, лицо ее плохо видно, вот только глаза ее будто черные совсем, иль показалось так в сумерках. Стал я скорость сбрасывать, тут-то она из леса-то сразу же и подалась ко мне. Я перепугался и ну его, газ в пол и поехал, а эта «бестия» бежит вдоль дороги, мелькает между деревьев. Я уж больше ста еду – бежит, сто пятьдесят разогнал, машину даже чуть повело, дождь же ночью был еще, но чувствую - она бежит. Представляешь? Что за девка такая, явно что-то нечистое тут? Как тут остановишься? Тут-то я и вспомнил, что говорят, на трассе этой есть место у поворота страшное. Большая часть людей, которые там погибли, не разбились вовсе, а именно слетели с дороги в кювет. Что это вдруг? Потом, видимо, покидали машину, а после уж их находили разорванных. К тому же то крыша у машин помята, то капот, то стекла выбиты, будто б что-то нападало на авто, и сами люди эти, будто зверем каким разорваны были. Говорили, волки, наверное. Но ходили и легенды о девке одной местной, которую подвозил один дальнобойщик и тут где-то вроде как надругался на ней, избил до полусмерти и выбросил зимой полуголую около трассы. А когда вскрылось всё это, искали девку, да так и не нашли ни живую, ни мертвую, и дальнобоя этого отпустили. Хотя все видел, что к нему она в машину садилась. С тех пор-то и видят эту девку тут, ищет она обидчика своего – да найти не может. Уж не знаю, насколько всё это правда – вот только стало мне жутко очень. Так-то стремно, что бежит какая-то херня рядом с тобой, а тут еще все эти воспоминания нахлынули вдруг. И тут главное, смотрю я, впереди-то и вспоминаю, через пару километров поворот этот и будет скоро, крутой жутко – тот самый, про который говорят. Там надо примерно до тридцати километров скорость сбрасывать, чтоб не улететь в кювет. Сам поворот тот в низине находится. Лес там как бы сверху над тобой свисать начинает, а по нему-то «бестия» эта бежит. А ну как прыгнет оттуда на крышу машины? Стало мне, Гера, так страшно, что хоть волком вой. И главное остановиться или развернуться страшно – девке-то той только этого и надо. Думаю, черт же меня дернул по темноте тут поехать. Дождался бы рассвета и спокойно бы добрался. Чувствую, аж костяшки мои на руках побелели от страха, вцепляясь в руль. Но что ж делать? И на встречу-то никого главное. Один на трассе, вот она и выбрала себе в жертву видать меня. Куда деваться? Стал скорость скидывать, так эта девка в белом сразу же к дороге стала приближаться. В этом районе-то еще не расчистили лес, почти к самой дороге подходит. Ну, думаю, точно сейчас нападет, к повороту тому подъезжаю, скорость скидываю, жду… Не глядя даже в ее сторону чувствую, что прямо к машине моей приближается, всего в десяти метрах где-то. Дорога вниз пошла, и заворачивать стала, тут вдруг дальний свет со встречной полосы как ударит мне в глаза, я чуть с дороги не съехал от страха. Едет какой-то на фуре с дальним, видимо не ожидал, что кто-то на встречу попадется так рано. Просигналил мне, я так и не понял, то ли извинился, то ли ругался. Когда глаза привыкли, гляжу, девки той в белом нет, пропала. Еще немного проехал, а сам все жду, что вот сейчас где-то появится. Тихо. Ну, думаю, может на дальнобойщика того переключилась? Вот только краем глаза успел увидеть, что она выбегает из леса с другой стороны машины – вот как она на той стороне дороги оказалась? Я хотел было по газам, да только стекла справа посыпались на переднее пассажирское сидение. Увидел я лицо «этой ужасти», чуть от разрыва сердца не скопытился. Лицо серое, сморщенное, глаза черные. Рожу свою страшную в машину ко мне просунула, шипит что-то. А вонище от нее какая, меня от запаха чуть не вырвало тухлятины. Схватила она меня за руку когтями черными. Во! – Егор задрал толстовку, демонстрируя глубокие порезы на руке. - Тут я и съехал с дороги прямиком в кювет, покатился, а внизу деревья растут. Хорошо сообразил, пока скатывался, дверь открыл, да выпрыгнул из машины. Гляжу, а эта страшила внутрь уж заползла, орет там дико. Я вскочил и бегом на дорогу, пока машина вниз скатывалась. Бегу, а сам думаю, куда мне тут убежать от этой твари, если она машину мою догоняет. И тут вдруг удар такой сильный, скрежет железа и потом… взрыв. Я даже на дорогу не успел выбежать, меня прямо вынесло на трассу взрывной волной. Баллон-то мой на заднем сидении бабахнул так, что я минут двадцать ничего не слышал вокруг. Встал на ноги, гляжу, как остатки моей машины, разбросанные вокруг, горят. Похоже, и эта «хреновина» вместе с ней разорвалась. Стою я, значит, в ушах звон. Стою – пытаюсь в себя прийти, про себя думаю, хоть бы кто-то сейчас приехал и забрал меня из этого кошмара. Может, слышали, вызвали пожарных или полицию. Стою, пепел сверху летит, огарки всякие, куски какие-то ткани. А ведь в машине документы и деньги были. Все там. И тут кусок белый от платья мне прямо на плечо опускается, я его снимаю рукой с плеча, а от него нитка за спину мою в темноту тянется. И кусок-то этот белый от платья этой «нечисти серой». Меня прямо холодом обдало. Всмотрелся в темноту, вроде ничего нет. Решил я тогда посмотреть, к чему эта нитка тянется. Сделал пару шагов по ней в темень, и вдруг вижу, она там лежит, хрипит что-то и вонь эта тухлятиной, смешанная с запахом горелого. Я так и не понял, что там с ней, но целая, сука! Только, видимо, контужена что ли, или что уж там с ней произошло? Тут-то я понял, что валить надо, пока она в чувства не пришла. Побежал по дороге, что было сил, а сам нутром чую, знает она, видит всё, с силами собирается, сейчас в погоню бросится. Бегу так, как никогда в жизни не бегал. И вдруг слышу далеко такой пронзительный хриплый крик, а потом смех такой жуткий, будто бы потешается надо мной. Меня аж передернуло всего. Такое ощущение, что знает она, что сейчас догонит. Бегу, с жизнью прощаюсь. И тут фары в темноте. Я прямо так и выбежал на дорогу. Пусть даже собьет меня, только не бросай тут. А там мужик на фуре, чуть не задавил меня, но подобрал. Я ему рассказал, что со мной стряслось – он только посмеялся надо мной, сказочником обозвал. Да и что еще было ожидать от него. У меня тогда было такое лицо, что мне самому на себя было страшно смотреть. Потом мы оказались в этом кафе. Спасибо Григоричу, что накормил меня тут, даже водки заказал. Я долго приходил в себя, а когда ушел в туалет – он уехал без меня. Бросил тут, понимаешь?- Неудивительно… - улыбнулся Герман. – Рассказывай ты мне об этом все время, я бы тоже решил, что нам с тобой не по пути.- То есть ты тоже считаешь, что я все это придумал?- Ну, конечно. – улыбался Поляков. – Этими страшилками только детей пугать. Женщина, бегающая со скоростью сто пятьдесят – ну, это же полный бред? Хотя должен заметить, оригинальное у тебя заговаривание зубов, чтобы бесплатно тебя перевозили. Но, должен отметить, что если бы не твой телефон… О! Кстати! Мы уже проехали половину пути!- Что? – удивился Егор.- Половина пути. Я даже пару километров переехал. Давай, телефон. – Герман стал съезжать с дороги на обочину.- Нет, только не останавливайся тут…- Мы договаривались, Егор!- Да, конечно! – попутчик протянул парню свой телефон. – Держи… Только, пожалуйста, не останавливай машину!- Что? – удивился Поляков. – Что за бред?- Прошу тебя, Герман. Верь мне. – мужчина вглядывался куда-то в окно. – Я тебе не все рассказал про ту женщину в лесу.Герман подозрительно посмотрел на попутчика. Лицо того было искажено в гримасе ужаса. Он был очень напуган.- Когда мы остановились у кафе утром, я закурил. Григорич зашел в кафе, оставив меня около входа с сигаретой в руках. Я курил, меня всего трясло, так как я все никак не мог оправиться от происшествия со мной на дороге. Я думал о том, что мне теперь делать с документами, как их восстанавливать? Думал о том, что теперь я не смогу спокойно ездить по трассе, зная эту правду. Думал об этой нежити, обитающей в лесу. Что с ней стало. Именно в тот момент, я скорее почувствовал, чем увидел – чье-то присутствие рядом с собой. Словно что-то наблюдает за мной. Я повернул голову в сторону леса и увидел её. Она смотрела на меня своими черными глазами, выглядывая из-за ствола старой осины. Меня охватил ужас. Получается, что она все это время бежала за машиной. Я вспомнил, как Григорич хотел остановиться, чтобы сбегать по малой нужде, но знак о том, что скоро будет кафе, заставил его пересмотреть свое решение. Ведь оказывается, что эта остановка могла стать для нас последней в жизни. А теперь она нашла меня в этом кафе, но каким-то причинам, она не могла покинуть лес. Мне даже на какой-то момент показалось, что она боится чего-то… Может она боялась камер? Я еще несколько раз выходил из кафе, и она была там, но как только я хотел ее сфотографировать или снять на телефон – она тут же пряталась в густоте леса. Я приводил на улицу Григорича и хозяйку кафе – но она пряталась от них. Ей нужен был только я. Вот и сейчас она все это время бежит за нами, Гера! Ей нужен я! Но если ты остановишься – то пострадаем мы оба.- Что за фигню ты несешь, парень?- Это правда! На моем телефоне есть приложение «Зеркало», включи его и посмотри в него в окно за моей спиной. Ты поймешь о чем я говорю.- Что?! – это начинало надоедать Герману. – Ты, парниша, и правда не здоров? Какая еще женщина? Ты, по-моему, сам уже давно без женщины. Крышу рвет уже?- Пожалуйста. Поверь мне. Посмотри. Она бежит вдоль дороги, но все время, когда ты поворачиваешь голову в ее сторону, прячется в глубине леса. Она ждет, когда мы остановимся.- Бред какой-то.- Я тебе правду говорю. Прошу, сделай, как я сказал…Поляков открыл приложение на телефоне и, глядя то вперед на дорогу то в экран телефона, стал пытаться разглядеть что-то в экран, который сейчас ему служил зеркалом. Почти вся его область была заполнена напуганным лицом попутчика. Поворачивая и немного отстраняя телефон от себя, периодически глядя на дорогу, чтобы не врезаться никуда, в зеркало попало что-то белое в лесу, стремительно бежавшее параллельно автомобилю. Чем больше Герман вглядывался в экран, тем отчетливее было видно, что сквозь деревья бежит женщина в белом грязном платье. Когда Поляков осознал то, что говорил его попутчик - правда, женщина повернула лицо в сторону автомобиля, и Гера почувствовал, как черные глаза этой бестии буквально продырявили его своим взглядом. Парень не успел даже испугаться, как эта нечто кинулась из леса в сторону автомобиля.- Это еще что за?!! – выворачивая руль на встречную полосу, заорал Герман.- Черт! Нет! – закричал Егор, глядя в окно. – Она тебя заметила!!!Поляков крепко вжимал педаль газа, и машина с ревом устремлялась прочь от этой бестии, которая к тому времени выбежала на дорогу и стремительно догоняла, пытающийся уехать от нее, фольксваген.- Почему она не отстает! Я же снимаю ее на телефон?! – высунув телефон в окно и включив запись, кричал Егор.- Потому что она тебя догонит и запись твою удалит…Бестия приближалась всё ближе, раздался скрежет черных ногтей по металлу, тухлый запах проникал в открытое окно машины, а сама женщина уже бежала напротив.- Быстрее! Она уже тут!!! Быстрее!!!! – в истерике кричал Егор, стараясь подальше отсесть от двери.- Это максимум!!! – крикнул Гера. – Тебе надо отправить эту запись!- Что?! – не понял Егор.- Отправь эту видео-запись кому-нибудь!- Зачем?- Отправляй!!! Она не хочет быть увиденной всеми!!!- Что?! – Егор ничего не понимал, но уже тыкал по экрану, пытаясь с кем-то поделиться записью в социальных сетях.Очередной скрежет по стеклу и двери, а затем пассажирская дверь открылась. В салон ворвался смрад и холод, руки женщины вцепились в ворот Егора, который безуспешно пытался отпинываться от нее. Егор с телефоном в руке буквально залезал на Германа, который к тому моменту как мог снижал скорость, чтобы съехать на обочину. Именно сейчас Поляков обратил внимание, что за все это время ни спереди ни сзади не проехало ни одной машины. Раздался звук рвущейся ткани и крик Егора. Женщина с черными глазами влезла на попутчика и в тот момент, пока Герман пытался остановиться и выпрыгнуть из машины, она схватила его за руку так сильно, что парню показалось будто ее заковали в тиски. В этот момент телефон Егора упал на приборную панель. На экране шла отправка видео, а полоса загрузки показывала 98%. От очередного удара твари, телефон упал куда-то вниз. Нечисть широко раскрыла свой рот, обнажая ряд черных гнилых зубов, раздался страшный хрип и в следующий момент, схватит Полякова за волосы, она бросилась, чтобы его укусить. Гера почувствовал, как холодные, бесцветные губы опустились ему на шею, готовые прокусить плоть, но в следующий момент женщина в белом вдруг исчезла, оставляя на том месте, где было ее мертвое тело - тусклый синий дым, который быстро развеивался ветром, влетавшим в приоткрытое окно машины.Герман поднялся обратно на кресло, выползая из под руля, под который инстинктивно пытался спрятаться от этой бестии. Егор лежал на боку, уткнувшись лицом между сидений. По его спине стекала кровь, кожа его дрожала. Как только женщина в белом платье исчезла – наступила такая тишина, что слышно было, как всхлипывает Егор.- ТЫ! С*КА!!! – закричал Герман. Он схватил своего попутчика за шиворот, поднимая того и ударяя его по лицу – Ты знал это! С*КА! Знал, что она не оставляет в живых того, кто ее видел!!?- Но… я…прости... – пытался сказать что-то разбитыми губами Егор, но очередной удар вновь заткнул ему рот.- Ты решил, что нам стоит обоим сдохнуть, ублюдок?- Я просто боялся, что ты остановишься и тогда… она бы все ровно напала!!!- Что?!! – взревел Поляков. – Из-за тебя я чуть не погиб, мразь!!! – он пихнул его так сильно, что Егор буквально вжался в дверь. – Выметайся отсюда, урод!!! Быстро! Пока я тебя не убил!!!- Успокойся ты, Гера. Все же хорошо закончилось… Вот как бы я понял, что ее можно было так убить?- Выметайся, с*ка! Быстро! Даю тебе пять секунд.- Извини… извини, Гера. – вылезая из машины, буквально скулил Егор.- Я тебе не Гера, мразь! – ожидая, пока попутчик вылезет из автомобиля, кипел Поляков.- А телефон…? – жалобно протянул Егор, пытаясь вползти обратно в машину, но Герман ударил его ногой, отчего тот отлетел от автомобиля так, что скатился с горки прямо в канаву около леса.В это время Герман поднял с пола телефон и посмотрел на экран, на котором горел значок успешной отправки видео. Он запустил снятое видео с телефона. Поляков ожидал увидеть на нем бегущую бестию за его автомобилем, ну или хотя бы мелькающий на скорости лес, но вместо этого эта была другая запись, которая велась от первого лица. Вверху экрана стояла дата, дотированная осенью позапрошлого года. На видео была та самая девушка в белом легком платье в каком-то лесу. Ее лицо и тело были в ссадинах, она плакала и умоляла не убивать ее. «Пожалуйста, - кричала она, - Не убивай меня… Я никому ничего не расскажу, я обещаю…» Телефон надвинулся на девушку, снимая ее окоченелое тело крупным планом, а затем нож вонзился ей в грудь, отчего она захрипела, заваливаясь от боли на землю. Потом он стал наносить ей удары ногой до тех пор, пока девушка не перестала двигаться. Засыпав ее листьями, «снимающий» вышел на дорогу, затем прошел по обочине и вышел к тому самому кафе, в котором сегодня обедал Поляков. Около кафе стоял синий камаз, в который сел убийца. Перед тем, как видео завершилось, убийца поправил зеркало заднего вида, и в нем отразилось лицо попутчика Полякова - Егора...- Пожалуй, телефон я оставлю себе! – закрывая дверь и нажимая на педаль газа, сказал Герман.

Ключевые слова: Лес девушка трасса машина авторская история

Другие, подобные истории: