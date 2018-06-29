Порше-призрак

Порше-призракЯ очень часто ездила к родителям в гости, которые жили в другой области. Чуть больше часа на спортивном Поршике по бездорожью - и жизнь удалась. Вот я и решила в один, ничем не примечательный день, совершить скоростную прогулку. Пробок в городе не было в дневной час, поэтому я очень быстро добралась до самой трассы. Надавив на педаль почти до упора, я понеслась на всех парусах , с важностью обгоняя всех участников движения.
Когда часть пути благополучно была преодолена, немного сбавив скорость, я ехала в горку, подпрыгивая по бугристой дороге. Впереди меня ждал крутой спуск, при котором я ускорялась и получала свою долю адреналина. И вот когда кульминационное завершение горки было достигнуто, и я была в предвкушении заветного спуска, слева от меня начал обгон темно-синий Порше Панамера, рискуя совершить лобовое столкновение с автомобилем, который мог резко появиться в любой момент.
Обзора при подъёме нет, видимо, человек решил сыграть в русскую рулетку. Я, как здравомыслящий участник движения, слегка притормозила, выпустила гонщика от греха подальше, чтобы он благополучно завершил свой манёвр. Встречной машины, к счастью не оказалось, как и не оказалось самого гонщика на спуске. Ну не мог же он спуститься за 5 секунд? Справа и слева были металлические ограждения, через которые автомобиль никак не мог свернуть с дороги. Номер машины я не успела запомнить, но цифры там все были одинаковые.
Я почему-то посмотрела на часы. Было 13.45.
Спустя неделю, днём, я снова выехала к родителям, давно уже позабыв о той Панамере. Обойдя все пробки, добравшись до трассы, надавив на педаль… Ну ничего нового, всё по прописанному сценарию.
Так вот, снова я еду по бугристому участку дороги в горку, в предвкушении спуска. Как вдруг, на том же месте, на пике подъёма, без должного обзора, меня обгоняет темно-синий Порше Панамера. Я притормаживаю, выпускаю его, встречной машины , к счастью , не оказалось, как и самого гонщика на спуске. Я сразу посмотрела на часы. Было 13.45. Из номера запомнила цифры - 5555.
Моё личное заключение такое. Возможно, это был автомобиль-призрак, который когда-то, играя в русскую рулетку, встретил свои смерть в результате лобового столкновения при подъёме. Возможно, и ошибаюсь, но не может быть такое стечение обстоятельств с одним и тем же автомобилем, который призрачно исчезает, и в одно и то же время.
Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:29
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:29 by NesaПросмотров: 438Комментарии: 10
Ключевые слова: Дорога поездка порше обгон машина-призрак история из жизни авторская история