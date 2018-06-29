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Истории из жизни

Порше-призрак

Я очень часто ездила к родителям в гости, которые жили в другой области. Чуть больше часа на спортивном Поршике по бездорожью - и жизнь удалась. Вот я и решила в один, ничем не примечательный день, совершить скоростную прогулку. Пробок в городе не было в дневной час, поэтому я очень быстро добралась до самой трассы. Надавив на педаль почти до упора, я понеслась на всех парусах , с важностью обгоняя всех участников движения.

Когда часть пути благополучно была преодолена, немного сбавив скорость, я ехала в горку, подпрыгивая по бугристой дороге. Впереди меня ждал крутой спуск, при котором я ускорялась и получала свою долю адреналина. И вот когда кульминационное завершение горки было достигнуто, и я была в предвкушении заветного спуска, слева от меня начал обгон темно-синий Порше Панамера, рискуя совершить лобовое столкновение с автомобилем, который мог резко появиться в любой момент.

Обзора при подъёме нет, видимо, человек решил сыграть в русскую рулетку. Я, как здравомыслящий участник движения, слегка притормозила, выпустила гонщика от греха подальше, чтобы он благополучно завершил свой манёвр. Встречной машины, к счастью не оказалось, как и не оказалось самого гонщика на спуске. Ну не мог же он спуститься за 5 секунд? Справа и слева были металлические ограждения, через которые автомобиль никак не мог свернуть с дороги. Номер машины я не успела запомнить, но цифры там все были одинаковые.

Я почему-то посмотрела на часы. Было 13.45.

Спустя неделю, днём, я снова выехала к родителям, давно уже позабыв о той Панамере. Обойдя все пробки, добравшись до трассы, надавив на педаль… Ну ничего нового, всё по прописанному сценарию.

Так вот, снова я еду по бугристому участку дороги в горку, в предвкушении спуска. Как вдруг, на том же месте, на пике подъёма, без должного обзора, меня обгоняет темно-синий Порше Панамера. Я притормаживаю, выпускаю его, встречной машины , к счастью , не оказалось, как и самого гонщика на спуске. Я сразу посмотрела на часы. Было 13.45. Из номера запомнила цифры - 5555.

Моё личное заключение такое. Возможно, это был автомобиль-призрак, который когда-то, играя в русскую рулетку, встретил свои смерть в результате лобового столкновения при подъёме. Возможно, и ошибаюсь, но не может быть такое стечение обстоятельств с одним и тем же автомобилем, который призрачно исчезает, и в одно и то же время.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:29
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:29 by NesaПросмотров: 438Комментарии: 10
+8

Ключевые слова: Дорога поездка порше обгон машина-призрак история из жизни авторская история

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Комментарии

#1 написал: Ерема
Вчера, 21:02
0
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Репутация: (32|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 167
Понятно, докатался кто-то и до сих пор успокоиться не может.+++
Зарегистрирован: 29.06.2018
#2 написал: Гюльнара
Вчера, 21:04
0
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Репутация: (15|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 397
Рассказ весьма сомнительный. Впрочем, придраться особо не к чему - всё в рамках..
Зарегистрирован: 7.10.2016
 
#3 написал: Шаада
Вчера, 21:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 15
Да, точно, кто то докатался... Временная петля какая то получилась. Интересно, сколько он так кататься будет....
Зарегистрирован: 21.07.2018
#4 написал: Ерема
Вчера, 21:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (32|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 167
Цитата: Шаада
Интересно, сколько он так кататься будет....

Так он один раз едет. Для него все просто непрерывно повторяется, похоже.
Зарегистрирован: 29.06.2018
#5 написал: Nesa
Вчера, 22:40
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 4
Цитата: Шаада
Да, точно, кто то докатался... Временная петля какая то получилась. Интересно, сколько он так кататься будет....

Я не стала проверять третий раз, потому что реально было жутко снова с этим столкнуться. Верю, что был именно призрак, потому что на совпадение это не тянет. И по времени, и по самому событию с одним автомобилем. Вообще там реально очень опасный участок дороги и баловни судьбы часто испытывают своего ангела-хранителя.

Цитата: Ерема
Цитата: Шаада
Интересно, сколько он так кататься будет....

Так он один раз едет. Для него все просто непрерывно повторяется, похоже.

Да, именно непрерывно повторяется. Потому что у меня у самой автомобиль спортивный и я, при желании, могла бы догнать этого гонщика в два счета, но его просто не оказалось, даже на горизонте! Это и ввело в ступор.
Зарегистрирован: 26.07.2018
#6 написал: LudaM
Вчера, 23:25
0
Группа: Посетители
Репутация: (61|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 522
Цитата: Nesa
Потому что у меня у самой автомобиль спортивный и я, при желании, могла бы догнать этого гонщика в два счета, но его просто не оказалось, даже на горизонте! Это и ввело в ступор.


Он и появляется Вам, предупреждает. Не догоняйте никого ))
Зарегистрирован: 27.09.2015
 
#7 написал: Nesa
Вчера, 23:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 4
Цитата: LudaM
Цитата: Nesa
Потому что у меня у самой автомобиль спортивный и я, при желании, могла бы догнать этого гонщика в два счета, но его просто не оказалось, даже на горизонте! Это и ввело в ступор.


Он и появляется Вам, предупреждает. Не догоняйте никого ))

Я таким уже давно не занимаюсь)))) И вряд ли автомобиль этот являлся предупреждением лично для меня. Место само по себе опасное, там вокруг венки на обочине, поэтому я и написала, что притормаживаю и выпускаю таких лётчиков. А он, похоже, долетался. В поднебесную. Жутко .
Зарегистрирован: 26.07.2018
#8 написал: luchposad
Вчера, 23:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 993
бред. все на порше. 13-45 придумайте что-то более достойное
Зарегистрирован: 28.01.2012
  
#9 написал: Nesa
Сегодня, 00:21
0
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Публикаций: 1
Комментариев: 4
Цитата: luchposad
бред. все на порше. 13-45 придумайте что-то более достойное

Если был бы бред, то придумала что ехала на Ровере, автомобиле мужа. Но пишу только о том, что было на самом деле. Можете не верить. Но приятно, что прочли)))
Зарегистрирован: 26.07.2018
#10 написал: Falbala85
Сегодня, 02:54
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 1
Порш по бездорожью? Там слишком низкая посадка.
Зарегистрирован: 16.03.2018
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