Посылка глава 3

Mr.Nos Просмотров: 22 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 18:27 by

Уже целый час Герман пытался дозвониться до Заболотного или Коморина – похоже, что те уже летели в самолете. Медлить было нельзя. Неизвестно, верно ли то, что он понял, да и дорога туда незнакомая, паром еще там этот непонятный. Странно то, что если верить тому, что показывал его навигатор, то если проехать около двадцати километров выше вдоль реки, там должен быть мост через реку – или он разрушен? Почему тогда навигатор показывал там дорогу? В общем, время терять нельзя – нужно отправляться в путь, тем более, что дорога незнакомая и мало ли что в пути произойдет. Времени очень мало. Гера набрал телефон жены, чтобы предупредить ее о своем отбытие, но ее телефон был недоступен.- Что они там все? Сговорились что ли? – выругался почти про себя Поляков.Он взглянул на часы – было половина восьмого. Спят, наверное, еще. Близнецы обычно не просыпаются до девяти, зато по ночам мамочке и бабушке «дают угля». «Ладно, в дороге позвоню!» - решил Гера. Он наспех нарезал ломтями хлеб, колбасу, налил в небольшой термос чая, взял с собой немного одежды, включая теплый свитер на случай похолоданий. Потом он стащил с верхней полки шкафа небольшой баул со спальником, взял еще кое-что по мелочам. Герману было не привыкать вот так наспех собираться, ему это даже нравилось. Все вещи просто отлично поместились в небольшом красном рюкзачке Геры, который он накинул на плечо. На пояс парень прицепил черную дорожную сумочку с документами и деньгами на ремне. Поляков вышел, закрыл дверь и поскорее отправился вниз по лестнице. За плечами висела сумка с вещами и спальный мешок, а в руках он держал черную посылку. Вроде бы всё, что надо было.Уже несколько минут спустя его серебристый шестилетний «поло» стоял на заправке со вставленным в бак пистолетом. В то время, пока бензин до полного заполнял железного коня, Гера снова попытался дозвониться сначала до жены, потом до Заболотного. Безрезультатно. Поляков ждал, когда отщелкнет пистолет. Он открыл дверь и кинул мобильник на пассажирское переднее кресло, где лежала посылка. Захлопнув дверь, Гера глянул в зеркало заднего вида. Его внимание привлек мужчина, который только что вышел из заправочного магазина. На вид ему было около сорока, черная толстовка, спортивные штаны, темные волосы, зачесанные назад. Он распечатывал пачку сигарет, которую, похоже, только что и купил. По внешнему виду было видно, что он сильно нетрезв. «Надеюсь, он не за рулем этого красного джипа на первой колонке…» – про себя подумал Герман. Но тут произошло что-то из ряда вон выходящее. Мужчина, отбросив в сторону фольгу из пачки, вставил сигарету в рот и, чиркнув зажигалкой, прикурил ее прямо возле колонки. Поляков оцепенел от страха.- Э! Мужик! Ты чего? Затуши сигарету быстро!!! – закричал Гера на мужика, но тот лишь улыбался, явно не понимая, к чему все это может привести. – Ты идиот что ли? На заправке курить? Быстро туши!!! – парень явно надеялся отделаться только замечанием, но похоже был не прав.- Хочу…курю! - пьяным голосом ответил мужик и заулыбался.- Быстро! Туши! – Гера оглянулся на окно заправки, где сидела оператор: тучная женщина с рыжими волосами. Но она была так увлечена беседой по мобильному телефону, что Гера решил, что будет лучше, если он сам быстрым шагом направился на встречу к этому мужчине. Но тут случилась еще одна неприятность. Из переполненного бака автомобиля Полякова прямо в ногу Геры ударила струя бензина. Курящий мужик в это время направлялся к нему с таким видом, что ему явно не понравился тон, с которым с ним разговаривал парень. Герман бросился к баку, вырубая пистолет, но тот словно заклинило.- Что тут, вашу мать, происходит? – закричал Поляков. Он вынул из бака шланг, и бензин стал разливаться около колонки. Как не старался Гера вырубить защелку на пистолете, у него ничего не выходило, замок словно заклинило. – Вырубите подачу бензина на 5 колонку!!! – закричал Гера, но женщина, которая сидела на пульте, не слышала его, продолжая разговаривать с кем-то по мобильному и безумно хохотать от шуток, услышанных в динамике телефона. К тому времени пьяный мужик в спортивках и с зажженной сигаретой остановился, словно немного опешив от происходящего. Он несколько секунд смотрел на Геру, видя, как тот пытается отключить пистолет, а затем опасливо отбросил сигарету в сторону.Герман, разодрав руку о замок, бросил пистолет в сторону и побежал к заправке.- ВЫРУБИ ПОДАЧУ, ДУРА!!!!! – застучал он в окно, едва не разбив его.Женщина, даже не успев ничего толком понять, рефлекторно нажала кнопку СТОП, которая прекращала подачу топлива вообще на все колонки. Поляков вернулся к своей колонке. Лужа, растекающаяся от нее, уже текла к самому зданию. Тут Гера увидел пьяного мужика, но в его руке не было сигареты.- Где...сигарета? – спросил Поляков. Мужик виновато похлопал глазами, поворачивая голову куда-то немного в сторону. Когда Герман посмотрел туда, куда смотрел мужик, то понял, что этот тип выбросил сигарету, даже не удосужившись ее потушить. К тлеющему огарку текла тонкая бензиновая струйка.– Идиот!!! – крикнул Гера и буквально прыгнул на, лежащий на асфальте окурок, накрывая его своим телом. Облитая бензином правая штанина парня, тут же вспыхнула, обжигая тело.- Черт!!! – закричал он, хватая горящую сигарету и туша ее, сжимая в кулаке. Боль внутри ладони всплыла лишь на мгновение, потому что адреналин, захлестнувший Полякова затуплял все остальные чувства. Парень бросился к пожарному щиту, на ходу сдергивая с себя горящие штаны, у которого стоял красный ящик – там должен быть песок. Так быстро он не раздевался даже в армии по тревоге – вот что значит угроза жизни. Поляков задрал крышку ящика и кинул внутрь горящие штаны, жадная нагребая на них песок.Несколько секунд спустя, устало облокотившись на ящик, Поляков рассматривал обожженную от сигареты руку. Удивительно, что не пострадала нога – тому причиной, видимо, была хорошая ширина штанины. К нему подошел мужик в спортивных брюках, а из магазинчика уже бежала, размахивая руками и что-то крича женщина с рыжими волосами.- Ты как, брат? – обратился к Полякову пьяный мужик, который уже не казался таким пьяным, видимо протрезвевший от увиденного.Герман поднял голову, рука рефлекторно сжалась в кулак. Видя это, мужик непроизвольно напрягся и поежился, ожидая удара, которого был достоин, но Поляков сдержался.- Придурок!!! – сплюнув в сторону, зло сказал Гера. – Сейчас бы взлетели на воздух!- Молодой человек! – кричала женщина с заправки. – А кто будет убирать тут всё? И что вы там мне пожарный ящик замусорили.Герман ничего не отвечал, просто идя к своей машине в одних темно-синих боксерках с белыми полосами. Волосы на правой ноге исчезли до трусов, создавая шлейф опаленного поросенка.- Молодой человек? – истерила женщина. – Я с кем разговариваю?Поляков спокойно закрутил крышку бензобака, сел в свой автомобиль, завелся и поехал. Женщина бежала позади, что-то кричала, грозила пальцем, но этого Гера уже не слышал, устремляя свой автомобиль дальше по трассе. Рядом с женщиной стоял тот мужик с зачесанными назад волосами, который пытался ей что-то объяснить, но она продолжала что-то орать в догонку.Герман сидел за рулем. Его руки еще тряслись от только что пережитого, отчего машина немного неровно двигалась по дороге. Хорошо, что было еще рано и машин на трассе было мало. Взгляд парня непроизвольно упал на соседнее кресло, где лежала черная блестящая посылка, которую он должен доставить по назначению и терять свое время на разбирательства у бензоколонки не входило в его планы, но нужно было сделать остановку, чтобы прийти в чувства.Выехав с заправки, первым делом Гера обратил внимание на небольшую грунтовую дорогу, ведущую в близлежащий лес. Это то, что ему было надо сейчас. Съехав с шоссе, чуть не застряв в достаточно глубокой луже у самого въезда в лес, машина проехала еще около пятидесяти метров вглубь, и, когда дорога пересекала небольшую полянку, остановилась. Герман вышел из своего «поло», достал сумку, из которой вынул спортивные штаны и тут же надел их. Затем он достал аптечку, помазал ожог мазью и налепил поверх пластырь. Убрав всё, Поляков достал термос, налил в кружку чая и, облокотившись на автомобиль, жадно сделал глубокий глоток. Жидкость приятно растеклась по телу парня. Все-таки хорошо, что он догадался добавить в термос немного душицы. Приятный аромат чая успокоил взбудораженное тело после происшествия. Герман достал телефон, на котором уже показывало почти девять утра. Он позвонил жене, но абонент был недоступен. Выругавшись про себя, он пожалел, что не записал телефон тещи, когда была такая возможность. Такой же неудачей окончилась попытка дозвониться и до руководителя и начальника фирмы. Видимо те еще были в полете. «Ну, ладно. Они потом должны увидеть, что я им звонил, и перезвонят, как приземлятся» - подумал Герман.Немного отдышавшись и придя в чувства, Поляков убрал термос в сумку, кинул ее на заднее сидение, сел в машину и направил свой автомобиль обратно на шоссе. Выезжая из леса к дороге, его вновь ожидала та самая лужа. Объехать ее не было возможности. Но если в сторону леса автомобиль скатывался с горки, то обратно из-за заворота даже не было возможности разогнаться перед ней. Поэтому пришлось почти на минимальной скорости преодолевать это препятствие. И это практически удалось. Лишь в последний момент правое колесо машины немного съехало по глинистому дну лужи и угодило в какую-то ямку, скрытую под водой, отчего автомобиль чуть накренило, и Поляков застрял.- Твою ж мать… - выругался Герман. – Да что ж такое!!! Складывается ощущение, что все против этой поездки!!!Пытаясь раскачать машину взад-перед, автомобиль зарывался все глубже в вязкое дно лужи. Пришлось прекращать эту затею, так как стало понятно, что без посторонней помощи машину не вытащить. Грустно взглянув на свои белые кроссовки, Герман открыл дверь и вступил прямо в лужу. Ногу скрыло до середины икры. Деваться было некуда, нужно было идти за помощью к шоссе, чтобы остановить кого-то. «Это ж надо так вляпаться. За последний час уже второе происшествие! Да я просто везунчик! - вслух, ежась от холода лужи, сам себе говорил Герман. – В огне чуть не сгорел, пора в воде испытать? Да что ж, такое то?!»Парень поднялся на пригорок, где находилась трасса. Хорошо, что ловить машину долго не пришлось. Практически сразу попался здоровый синий пикап и согласился помочь Полякову. Прицепив трос к крюку спереди своего автомобиля, а второй конец к пикапу, Герман отправился в кабину, чтобы выруливать из грязи. Он сел в автомобиль, включил зажигание и махнул рукой водителю пикапа, что готов. Водительскую дверь Герман не закрывал, лишь свесив немного ногу из автомобиля. Поляков выглянул вперед, ожидая, пока водитель пикапа сядет в свою машину. В этот момент, мобильный телефон, лежащий в кармане спортивных штанов, опасно выскользнул наружу и, едва не выпав, буквально повис. Возможно, он был и лежал там дальше, если бы не зазвонил…От вибрации, мобильник выкатился дальше и прежде чем Герман успел увидеть на экране, что ему звонит жена, телефон плюхнулся прямо в лужу. Немедля ни секунды, Поляков выскочил из машины, пытаясь разглядеть в мутной воде свечение экрана его смартфона. Ничего не увидев, он рукой полез искать трубку, но в этом месте был небольшой скат под машину, по которому вероятнее всего телефон снесло под кузов автомобиля. Герман упал на колени, оказавшись по пояс в грязи лужи, и буквально двумя руками стал прощупывать дно, углубляясь под автомобиль. Пальцы на ощупь коснулись экрана телефона, но в этот момент машина дернулась, так как водитель пикапа начал свою буксировку. Поляков, стараясь не быть задавленным собственной машиной, дернулся, чтобы выскочить из-под кузова, но нога предательски соскользнув по глинистому дну, опустило тело бедолаги вместе с лицом в самую глубь лужи. Заднее колесо буксируемой машины приблизилось к утонувшей голове Германа, готовое расплющить ее в грязной жиже, и только рука, вцепившаяся во что-то острое под водой, смогла оттолкнуться от дна, чтобы Поляков успел выскочить из-под кузова в последний момент. Выдернутый автомобиль, накрывая грязной волной хозяина, остановился на въезде на трассу. Когда водитель пикапа вышел из машины и увидел валявшегося в луже Германа, то оцепенел. Парень с ног до головы был в грязи, рыскал рукой по дну и как-то страшно дергался.- Эй, парень? С тобой все нормально? – обратился он к Гере, подходя ближе. Когда он остановился в нескольких шагах от Полякова, то увидел, что тот держит в одной руке грязный смартфон, а в другой чью-то нижнюю челюсть какого-то животного, судя по размеру - собачью – вот, что было тем острым предметом, спасшим ему жизнь. Какого черта только в этой луже находилась челюсть собаки и нет ли там всего остального? От этих мыслей парня чуть не вывернуло, но все же он сдержался. Он утер тыльной стороной руки лицо и обреченно посмотрел на водителя пикапа.- Что не так? – едва прохрипел он, из рта вывалились несколько кусочков грязных комков, зубы были в песке. – Что, мать твою, не так?!!! Куда ты отправился? Я же не за рулем! Я же был не за рулем!!!?Песок вылетал из рта вместе с брызгами слюней. Поляков был весь грязный, глаза на черном лице были расширены так сильно, что казалось, что лопнут от гнева парня. Рука, держащая собачью нижнюю челюсть так крепко, что буквально кровоточила, дрожащее тело, которое вставало из этой грязи, выпрямляясь в предвкушении жертвы. Видя такую картину, мужик с пикапа испуганно попятился к своему пикапу, быстро отцепил трос от заднего бампера, сел за руль и поспешил скорее покинуть место, оставляя Германа Полякова один на один с его едва не оборванной жизнью под колесами его собственного автомобиля….

Ключевые слова: Посылка телефон машина заправка лужа авторская история

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