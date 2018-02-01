Посылка. Глава 4

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:50

Причина: Авторская стилистика сохранена

Mr.Nos Просмотров: 8 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:50 by

Было огромное желание вернуться назад, которое Поляков всё же преодолел, так за два часа успел отъехать на порядочное расстояние от города. Маленькая проворная речка попалась на его пути буквально через пару километров от места его «грязной» остановки. Другой бы, наверное, уже давно бы плюнул на эту затею доставить посылку до места после всего случившегося с ним, но Герман был не из таких. Даже садясь абсолютно голый за руль своего автомобиля, так как был вся одежда, включая его синие боксерки, были в грязи, он мысленно ожидал, что в таком виде по всем законам сегодняшнего неудачника – его должна остановить дорожная полиция и обалдеть от его внешнего вида. Ему повезло, до вывески ручей Студеный, никто его не остановил и не попался. Там он постирал всю одежду, умылся, надел на себя последнюю чистую и сухую футболку с трусами и так, в шлепанцах, и шортах, которые он случайно взял с собой, ехал в сторону местечка Лихолесье. Сверху на приборной панели лежал разобранный по частям телефон. Там было солнечно и тепло, а это то, что надо, чтобы вернуть телефон к жизни. Конечно, смущал тот факт, что выключился он сам, но всё же надежда, что он заработает, была. Прoшло несколько часов езды, и, как ни странно, никто не в курсе, куда Гера поехал. А это не очень хорошо. Радовало то, что все утренние неудачи закончились, посылка в сохранности, и скоро он доберется до этого злосчастного адресата. Поляков проехал множество километров полей, лесов, поселков и деревень – всё будет хорошо.Очередной маленький городок, который трасса делила пополам, вырос на пути Геры. Выругавшись, что снова придется снижать скорость, тащиться по узким улочкам и стоять в пробках, а не пролетать по объездному шоссе вокруг, Поляков въехал в город. Очередной город без объездного шоссе, либо же дороги надлежащего качества, чтобы по ней можно было пустить федеральную трассу. Вдоль главной дороги, по которой Гера ехал, находились маленькие двухэтажные кирпичные домики, иногда сменяющиеся серыми пятиэтажками и придорожными магазинчиками. Миновав несколько светофоров и пешеходных переходов, город уже начинал заканчиваться, что не могло не радовать. Он подъехал к очередному перекрестку, на светофоре которого горел красный свет. Поляков остановился, впереди на перекрестке перед ним стоял черный тонированный кроссовер. Мужчина все думал о том, что будет, когда он доставит посылку? А вдруг он ошибся, вдруг все не так, как он решил? Поляков посмотрел на соседнее кресло, где лежала черная блестящая коробка. Что же там внутри? Что он везет в ней? И что за таинственный адресат должен получить ее? Всегда, размышляя об этом, вопросов становилось больше, чем ответов. А страшно было то, что отгадки возможно и не будет.Наконец, зеленый свет на светофоре вывел его из этих раздумий, можно было двигаться, вот только машина, стоящая впереди него на перекрестке, продолжала стоять с включенными стоп-сигналами. Герман несколько раз просигналил ей, но автомобиль продолжал стоять, никуда не двигаясь.- Уснул он там что ли?! – выглянул в окно Гера.Решив не дожидаться, пока впередистоящая машина двинется, Герман выглянул на встречную полосу. Дорога была пустая, плавно заворачивая за небольшой дом, стоявший вдоль дороги в десяти метрах от светофора. Гера включил левый поворот и стал объезжать тонированный джип по встречной полосе. Поравнявшись с тем самым кроссовером, Герман сбавил скорость и посмотрел на водителя автомобиля, который своими действиями уже успел создать значительную пробку позади себя. Это был пожилой лысый мужчина в голубой рубахе. Судя по тому, как он скривил свое лицо, задыхался, цепляясь рукой за грудь, Герман сразу понял, что ему плохо. Все указывало на то, что у человека сердечный приступ. Данная сцена испугала Германа, повергнув все его сознание в шок. Он понимал, что человеку нужно помочь, но напрочь забыл о том, что остановился на встречной полосе. Всего пару секунд он смотрел, как корчится человек за рулем, но увиденное полностью завладело его вниманием. Только чудом Поляков смог заметить, как из-за поворота на приличной скорости выехала грузовая фура. Раздался пронзительный гудок клаксона Kамаза, который инстинктивно заставил Германа вывернуть руль влево, вдавить педаль газа в пол и съехать на обочину, едва не врезаясь в тротуарный забор. Камаз вихрем пронесся где-то позади, продолжая гудеть, тем самым явно высказывая свое негодование. Сердце Полякова стучало так сильно и так быстро, что казалось, сейчас выскочит наружу. Несколько секунд он приходил в себя, а когда повернул голову в сторону дороги, то увидел, что кроссовера с умирающим шофером на прежнем месте уже нет. Герман перевел взгляд вперед на дорогу и увидел, как задний бампер этого джипа не спеша скрывался за угол дома.- Тьфу, ты! Говнюк! – заругался Герман. - Сидел там умирал, и на тебе – уехал! Жрал, наверное, что-то за рулем, подавился, вот чуть и не задохнулся! Это я идиот: приступ-приступ! Сам чуть не сдох из-за него!Чей-то стук по стеклу прервал его ругательства за рулем. Герман посмотрел в окно и увидел, что у машины стоит какой-то мужчина, позади него стояла девушка с коляской, две пожилые женщины и какой-то молодой парень в наушниках.- Уважаемый? – обратился мужик к Герману. – Ты в курсе, что тут люди как бы ходят? Или нам по проезжей части предлагаешь обходить тебя?Поляков сразу смекнул, что съехав с трассы, полностью перекрыл пешеходную дорожку, идущую вдоль шоссе, и стоит он так уже около минуты.- Да! Извините! – сказал Гера. – Сейчас я уеду!Поляков посмотрел по сторонам и, убедившись, что на дороге никого, выехал на трассу и направил свой автомобиль дальше. Все происходящее с ним сегодня в поездке уже начинало его волновать не на шутку. Он понимал, что с получением этого задания с посылкой – с ним стало происходить что-то странное. Какой раз за сегодня он оказывается на грани гибели. За всю свою жизнь Герман не смог бы похвастаться столькими случаями умереть, как сегодня. Это действительно очень волновало и напрягало парня. А быть может это дело в этой черной коробке? Или это просто рассеянность, возникшая из-за всей этой истории с этой таинственной посылкой? Герман съехал с трассы на обочину и собрал телефон. Попытался включить его - ничего не получилось. «Видимо, он слишком долго пробыл под водой, - констатировал про себя Герман. – Нужно в следующем попавшемся городе купить какой-нибудь простенький телефон и позвонить! Благо – все телефоны сохранены на симке. Лишь бы она не пострадала!»В животе заурчало - это был явный знак остановиться где-то и перекусить. Гера вспомнил, что недавно проезжал знак "Cтоловая 18 километров", значит, скоро онa должнa быть. Так и оказалось. Небольшое белое одноэтажное здание с незамысловатой вывеской «Кафе» расположилось в двадцати метрах от дороги. Поляков припарковался, вышел из автомобиля и направился к входу. Возле дверей курил какой-то мужчина лет тридцати, с бородой, в чёрной толстовке. Он как-то странно посмотрел на Геру, на его машину, сделал нервно несколько затяжек и вперёд парня вошел в кафе. Когда Поляков вошел внутрь, колокольчик над дверьми огласил звоном небольшое помещение с восемью столиками в нем, за одним из которых сидел тот бородатый тип, а остальные были пустыми. Услышав звон колокольчика, за стойку вышла пожилая женщина в фартуке и поприветствовала посетителя. Гера поздоровался и решил спросить телефон, чтобы позвонить, но как оказалось, женщина не пользовалась мобильным. Тогда парень заказал комплексный обед, в который входил борщ, котлета с пюре, салат из капусты и компот из яблок.Уже, когда Герман доел второе и начал пить компот, этот тип с бородой подошел к столику.- Извините, - обратился он к Полякову. – Позволите? – мужчина указал на стул напротив. Гера согласно кивнул и «бородач» сел напротив. Несколько секунд он собирался с мыслями и затем начал.– Меня Егор зовут, - протянул он руку Гере- Герман, - пожав руку мужчине, ответил Поляков.– Слушай, Гера, ты сейчас по трассе дальше поедешь?- Ну, планировал, - улыбнулся Герман, хотя понятно, что куда тут дальше было ехать. Не поесть же он в это кафе специально приехал.- Слышь. А не подхватишь меня до Осокино? Тут около сорока километров по трассе? Только это… у меня денег нет… так уж получилось…Герман поставил пустой стакан из-под компота на стол и пристально посмотрел на мужчину. Конечно, брать кого-то ему совсем не хотелось, и с чего бы вдруг ему это делать? Но тут он увидел в руках «бородача» кнопочный мобильный телефон, тот обратил внимание, что Гера смотрит на его Nokia.- Не, друг. Извини. Телефон отдать не могу. Подарок…- Позвонить дашь? – спросил Поляков.- Подвезешь - дам.- Тогда по рукам! – отрапортовал Гера, вставая из-за стола.- Спасибо, Герман! – вскочил радостный Егор и засеменил за Поляковым сзади.Они вышли из кафе, Герман переложил с переднего сидения назад посылку, освобождая место попутчику. «Ничего. Ради звонка можно и потерпеть сорок километров», - подумал про себя Поляков.- Ты это, садись пока в машину! Сейчас поедем. И это, - смутился Гера, протянув руку. – Дай телефона пока звякнуть?- Доедем до Осокино – дам! Договорились же? Обещаю - дам… А то вдруг не повезешь потом? – Егор улыбнулся.- Да довезу я тебя, слово даю! – возмутился Гера. – Ну? Дашь?- Мне просто очень надо в Осокино. Тут по трассе полчаса ехать. Потом буду в машине сидеть, ждать пока наговоришься.- Да у меня тут личное, понимаешь? Мне сейчас надо? Ну? Дай сейчас?- Хорошо. Давай на половине пути – чтоб ни тебе ни мне?- Ладно, - с досадой согласился Поляков. – Садись. Поехали.Гера решил, что пятнадцать минут можно и потерпеть, хотя его очень сильно удивило, что ему не верят. Машина тронулась с места, устремляясь на всех парах вперед. И в машине этой ехал Герман Поляков и странный попутчик Егор…

Ключевые слова: Посылка машина телефон курьер трасса попутчик кафе авторская история

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