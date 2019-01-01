Посылка. Глава 7

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:12

Причина: Авторская стилистика сохранена

Mr.Nos Просмотров: 57 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 06:12 by

Поляков обошел весь дом в поисках черной коробки, которой нигде не было. В это время Павел вышел во двор и, склонившись над телом девушки, что-то нечленораздельно мычал.- Где ее рюкзак?- Какой, к черту, рюкзак, - плакал заправщик. – Ты же ее убил, понимаешь? Убил!!!Герман остановился возле окна, пристально посмотрел на раскрасневшегося от слез парня, сжал кулак, но потом так же ненавязчиво разжал его.- Если бы ее не убил я, – она бы убила нас! Или ты в своих обоссанных штанах собирался что-то другое придумать? – Павел прекратил шмыгать носом и, словно осознав что-то важное, перестал всхлипывать, внимательно глядя на Полякова. Поняв, что до этого парня, наконец-то, стали доходить сказанные им слова, Герман тяжело вздохнул. – Это хорошо, что так все закончилось, а то лежали бы сейчас мы вот так вместо нее сейчас, тут, дома на полу.- Надо было ее связать хотя бы… зачем же убивать…- Очнись, Пашенька! – иронично сказал Поляков. – От того, что тобой выносят окно. и ты вылетаешь во двор – человек не умирает! Эта бестия умерла совершенно от другого! Неужели ты не понимаешь это? – он пристально посмотрел на парня, сделал паузу, стараясь получить ответ, но так и не получив - продолжил поиск посылки.Все же после этих слов, на лице Павла можно было прочитать, что только убийство было путем к спасению.Герман скидывал со стульев одежду, открывал шкафы, просматривал пакеты, пока, наконец, в чулане не наткнулся на небрежно брошенный рюкзак девушки, едва выглядывавший из-за подушки на пружинной кровати в углу. Герман взял рюкзак в руки, в нем было что-то увесистое. Сам рюкзак был расстегнут, а внутри него находилась... черная коробка. Угол посылки был немного замят, рядом на кровати лежали ножницы, который Поляков взял в руки. Стало понятно, что девушка хотела вскрыть посылку, но в последний момент почему-то отказалась от этой затеи. Глянцевые борта коробки притягательно блестели, отражая лезвия, а рука с ножницами сама потянулась к посылке. Всё желание Германа сейчас было - открыть эту коробку, заглянуть внутрь, и его руки и сознание шли к этому. Пальцы сами собой разжали лезвия ножниц, вторая рука плавно пододвинула к себе рюкзак. Герман вспомнил слова ведьмы о том, что коробка эта приносит только смерть. Именно так и будет, если он всё же доставит ее в Лихолесье. Наверняка будет именно так – ничем другим это путешествие не может закончиться, учитывая всё то, через что ему пришлось пройти и плотность его злоключений. Гера направил ножницы к углу посылки.- Давно пора это сделать! Я же знаю, что всё дело в этом, - произнес он сам себе. – Что же ты таишь внутри себя? Что я везу?Лезвия ножниц уже охватывали край коробки, чтобы узнать, что находится внутри.- Ты нашел? – вдруг голос позади, остановил Полякова. Это был вошедший в чулан Павел. На его лице уже не было слез, и взгляд его был другим. Словно все то, что произошло тут недавно – было вполне обыденным и привычным занятием.- Да, нашел, - выйдя из какого-то забытья, ответил Герман.Поляков словно пробудился от сна, с ужасом глядя, как его рука практически срезала угол посылки. Отбросив ножницы в сторону и отпихнув рюкзак, Герман поспешил скорее закрыть его на молнию. Только сейчас Поляков вдруг стал понимать, как магически тянет своими переливами посылка. Словно нечто могущественное притягивало и нашептывало ему о том, чтобы вскрыть этот таинственный ящик Пандоры. Он схватил его крепко в руку и направился к выходу, Павел шел за ним. Когда Поляков открыл дверь машины, «заправщик» тоже хотел сесть, но Герман рукой отстранил его.- Штаны сперва переодень! – указал он на сырую промежность парня. – И мой тебе совет: никому не говори о том, что видел. Возвращайся на заправку – скажи, что не было девицы дома. Я же плюнул и уехал по своим делам. Ты понял меня?Парень лишь грустно кивнул головой в ответ. Машина медленно отъехала от дома ведьмы, отправляясь в сторону трассы. Уже несколько минут спустя «поло» мчался по шоссе, приближая водителя к заветному адресату…Ровно час понадобилось Герману, чтобы достичь развилки. Зашарпанный грязный железный знак, словно немного спрятавшийся возле кустов, гласил, что через 70 километров будет местечко Лихолесье. Поляков свернул на грунтовую дорогу и остановил машину. Тело почему-то дрожало. В голову все чаще стали лезли сомнения. А что там? Должен ли я туда ехать? Словно что-то или кто-то шептал в голове: «Уходи…уезжай. Выброси здесь эту коробку!».Герман посмотрел на часы, была половина шестого вечера. Последний паром в семь – и надо поторопиться, если он хочет добраться до адресата сегодня. По такой дороге быстро не поедешь, но видимо, придется. Он снова посмотрел на рюкзак, из которого выглядывал угол черной посылки, но тут же отвел взгляд, вспоминая о том, что чуть не сделал в доме у ведьмы.- Потерпи, Герушка… сегодня всё закончится, - переключая коробку-автомат, сам себе сказал Поляков, и машина поехала вперед.Дорога была не то чтобы плохая, она была ужасная. Местами попадались такие выбоины в песке, что машину едва не сносила в кювет. Приходилось все время прибавлять скорость, так как по времени он явно отставал. Все время ему казалось, что вот-вот откуда-то из леса выбежит что-то страшное и мрачное. Или из-под земли выползет какое-то чудовище, но всё было удивительно тихо и спокойно. Возможно, тут посылка уже не работает? Может быть это место, которое поглотило ее? Мыслей было много, но и они со временем прошли. И как только Гера расслабился и перестал думать о плохом, на дороге появился он.Навстречу Полякову по дороге бежал человек. На вид ему было около 40 лет, рыжеватые волосы. Мужчина был сырой от пота. На нем была черная куртка. Увидев машину, он замахал руками и буквально бросился под колеса автомобиля. Герман едва успел остановить свой «поло», чтобы не задавить мужика.- Тебе чего? Жить надоело? Ты куда лезешь? – крикнул Поляков, опустив водительское стекло.- Тебя ж.. тебя ж…, - запыхался мужик, хватаясь за машину руками, словно боялся, что она куда-то уедет. – Тебя ж… мне сам Бог послал, голубчик… Спасибо тебе огромное… что ты тут появился.. Не успеть мне. Устал я сильно…а до трассы еще далеко.. километров тридцать. Не успею я…- Что? – не понял Гера. – Ты бежишь на шоссе?- Туда, а куда ж мне еще… к реке без толку – к парому не успеть, остается только шоссе. Уж отчаялся я совсем. С близким почти прощался. Слава господу Богу за то, что тебя мне он послал!- Я не понял. Ты от кого-то бежишь? – не понимал Поляков.- Конечно бегу. Машина моя того! Съехал я с дороги. Как теперь оттуда выбраться? Кто поможет? Все уже уехали вперед. А назад сколько, почти пятнадцать километров до реки. Там паром… Не успеть мне до семи. Остается только вперед к дороге – почти пятьдесят. Буду бежать… Авось успею до темноты!- Зачем успеть? Почему в машине не остался ждать кого-то?- Кого? – испугался мужик. – Ясно дело, кого я там дождусь! Смерть свою!- Почему?- Ты парень неместный шоль? Или прикалываешься?- Неместный. Еду вот в ваше село Кукуево-Лихолесье, - зло сплюнув, заключил Поляков.Мужик посмотрел на часы, цoкнул языком и замотал головой.- Не успел уже… Завтра уж тогда, с утра.Герман тоже посмотрел на часы, оставалось 8 минут до парома. Ехать пятнадцать километров, даже если очень поторопиться – не успеть. Эх, попался мне этот кретин тут на дороге, черт бы его подрал, - подумал про себя Гера, а вслух сказал:- Ничего. Я там у реки до утра подожду. В машине переночую. Если хочешь, я тебя довезу до твоего авто, вытяну, и езжай себе, куда тебе надобно.- Нельзя к реке. Темнеть скоро начнет! Ты что не понимаешь?- Что я должен понимать? Ты уже можешь сказать нормально? Все какие-то заговоры сплошные.- Да что ж ты. Когда наступит ночь, от шоссе до самого Лихолесья поползет из болот, реки и леса погань разная. Все живое вокруг будет губить. Многие путники тут застревали на своих автомобилях – никого потом поутру не находили. Ни их – ни то, на чем они приехали. Ты не заметил что ли, что даже птицы вокруг не поют… Нет их. Ни комара тебе, ни муравья. Мертво все вокруг. Нельзя тут оставаться, иначе никто тебя больше не увидит.- Да что ж за день-то такой? – выругался Гера. – Собиратель легенд и мистических историй – Герман Поляков – к вашим услугам. Что вообще происходит? Почему все это со мной?- Чего? – не понимал мужик.- Садись давай. Доброшу тебя до машины. А сам все ровно к реке поеду.- Глупец! - сказал мужик, садясь на пассажирское сидение рядом с Поляковым. – Кстати, – он протянул Герману руку, – Костя!- А я Гера! – пожал руку Поляков и направил автомобиль вперед…

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