Игры демиургов - 6

Летяга Просмотров: 23 Комментарии: 0 +3 Вчера, 23:10 by

— Чем занимаешься? — спросил демиург Шамбамбукли.— Карты раскладываю, — мрачно отозвался демиург Мазукта.— Получается?— Нет.Демиург Шамбамбукли присел на корточки рядом с Мазуктой.— А что будет, если всё сложится?— Мир во всем мире, — огрызнулся Мазукта, — и труднопредставимое счастье для всего человечества.— Ух ты! — восхитился Шамбамбукли и посмотрел на расклад.Мазукта как раз совмещал края двух карт.— Так годится, по-твоему?Шамбамбукли посмотрел, склонив голову набок.— По-моему, красиво, — он провел пальцем по изгибу реки на месте соединения карт. — Вполне естественная граница.— Я тоже так думаю. И народы там родственные, даже языки похожи. Вот с запада что приткнуть, не знаю…Некоторое время демиурги передвигали контурные карты, убирали одни, подсовывали другие — но границы никак не хотели совмещаться. Постоянно наползали одна на другую, а несколько маленьких карт карманного формата и вовсе потерялись под широкими листами.— Вот еще этих четырех королей надо распихать… — кусая губу, размышлял Мазукта. — Их рядом никак нельзя держать, один другого побьет.— А если этого — туда, а того — сюда? — предложил Шамбамбукли.— А этих двух?— Ну… одного запихни на какой-нибудь остров.— На остров нельзя, там у меня уже королева.— Тогда на полуостров.— Это можно…Короли и тузы нашли свое место, с шестерками оказалось и того проще. Постепенно карта мира начала вырисовываться всё яснее. Границы стран притерлись друг к другу, пролегли пунктиры торговых путей, разными цветами обозначились политические и культурные связи.— Смотри, кажется, получается! — обрадовался Шамбамбукли.— Угу, — кивнул Мазукта, укладывая на место последнюю крошечную республику. — Все на месте, всё в порядке, в мире полная гармония и совершенство.— Красота какая! — пробормотал Шамбамбукли. — Как у тебя здорово получилось!— Да ну, ерунда, — скромно пожал плечами Мазукта. — Детская забава. Пойдем чай пить, поздно уже.Он наклонился, поднял плащ, на котором только что раскладывал карты, встряхнул его и набросил на плечи. Разноцветные бумажки взлетели — и с шорохом осыпались на землю — одна на другую, одна на другую…* * *— Пущать не велено.— Но я по важному делу!— Все по делу.— Ну пойдите, скажите ему, что Я пришел.— Я с большой буквы?— Да.— Не пойду. Не велено беспокоить.— Впустить! — крикнул Пророк, которому надоела эта возня у двери. Полог отодвинулся, и в шатер вошел посетитель.— Здравствуй.— Ну, проходи, нечистый.Посетитель удивленно вскинул брови, оглядел себя, понюхал подмышки и обиженно спросил:— Почему нечистый?— В метафизическом смысле, — хмыкнул Пророк. — Ну хорошо, проходи, Сатана. Так тебе больше нравится?— Ты меня с кем-то путаешь, — озабоченно пробормотал посетитель.— Да? А кто же ты тогда?— Я демиург.Пророк расхохотался.— И как же тебя зовут, в таком случае?— Шамбамбукли…— Вот ты и попался! — радостно ухмыльнулся Пророк. — Всем известно, что имя нашего демиурга Чурмбембдактчи. Он мне сам это сказал.— Я такого не говорил! — возмутился Шамбамбукли.— Еще бы! Ты, исчадие ада, конечно же, не можешь произнести этого имени. Ну, попробуй?— И попробую! Чурем… погоди минутку… как ты сказал? Чермендак… Нет, Чурембендак… дук… дакт…— Ага, не можешь!— Ерунда какая-то! — помотал головой Шамбамбукли. — Зачем мне повторять всякую чушь? Это же я — демиург!— Разумеется, именно так ты и должен говорить. Ты же, Сатана, великий искуситель. Но меня не обманешь.— А я и не обманываю!— Ну разумеется, — улыбка Пророка стала откровенно глумливой.Шамбамбукли насупился.— Я демиург.— Ой, перестань, — отмахнулся Пророк. — А то я не видел демиурга! Он явился мне во сне, могучий и прекрасный, его голос был подобен колокольному звону, а на голове его был золотой венец…— Ну и чем я виноват, что тебе снятся такие дурацкие сны?— Это было пророчество! — нахмурился Пророк.— Я могу надеть золотой венец, если это для тебя так важно.— Поздно.Шамбамбукли вздохнул.— Ладно. Как бы меня ни звали — может, ты все-таки выслушаешь, что я хочу тебе сказать?— Нет, — помотал головой Пророк. — Даже и не подумаю. Мне нет дела до твоих лживых речей.— А зачем же ты велел меня впустить?— Исключительно для посрамления.— Хорошо, можешь посрамить, только сперва выслушай.— Посрамить могу, а слушать не стану.— Да очнись же ты! — закричал Шамбамбукли. — Неужели ты сам не понимаешь, что жечь детей в печах — безнравственно?!— Эк тебя проняло! — засмеялся Пророк, глядя на покрасневшее лицо Шамбамбукли. — Что, не нравится, Сатана?— Да, не нравится! И не говори мне, что это я тебе велел, или кто там твой бог. Ни один бог в здравом уме не мог такого приказать!— Говори, говори, я тебя не слушаю. Я плюю на тебя, Сатана.— Да какой я тебе, к черту, Сатана?! Что ты привязался с этим именем?— Сатана, — спокойно ответил Пророк, — суть искушающее человека злое разрушительное начало. Раз ты задумал меня искушать — значит, ты Сатана.— Я такого начала не творил, — медленно покачал головой Шамбамбукли. — Конечно, это очень удобно, сваливать свою вину на Сатану… но поверь мне, человека никто не искушает. Он прекрасно справляется сам.— Ты мне наскучил, — отмахнулся Пророк и крикнул в сторону: — Стража!В шатер вошел могучий стражник в кожаном доспехе. За ним ужом проскользнул секретарь с пером за ухом.— Кого?— Вот его, — Пророк указал на Шамбамбукли.— Голову рубить или как?Шамбамбукли судорожно схватился за горло, на котором виднелись уже два свежих шрама.— Нет, — после секундного раздумья ответил Пророк. — На этот раз, пожалуй, утопление.Стражник выволок Шамбамбукли из шатра.— Уже четвертый в этом месяце, — заметил секретарь, делая пометку на папирусе.— Тот же самый, — отозвался Пророк.— И всё никак не угомонится! — с ноткой уважения произнес секретарь.— Ничего, угомоним! — заверил его Пророк. — Наше дело правое. С нами бог.* * *— Ну что ты все прыгаешь туда-сюда? — недовольно поморщился демиург Мазукта. — Сядь, успокойся.— Погоди, я еще раз попробую.Демиург Шамбамбукли зажмурился, сосредоточился — и исчез. Не прошло и тридцати лет, как он снова появился — сконфуженный, с торчащим из груди кинжалом.— Горе ты мое, — вздохнул Мазукта, выдернул кинжал и залечил рану. — И что тебе неймется? На кол сажали, камнями забрасывали… А вспомни, как тебя скормили пираньям! Я еле сумел потом собрать по кусочкам! Хоть объясни толком, зачем это всё?— Некогда объяснять, там такое!..— Чай остынет, — начал Мазукта, но Шамбамбукли уже опять исчез.Мазукта покачал головой и отпил из своей чашки.Вскоре появилась голова Шамбамбукли, а затем и весь он, по частям — руки, ноги, туловище. Мазукта со вздохом отставил чашку и подошел к расчлененному другу.— Четвертовали?— Ага. Сложи меня обратно?— Нет, — отрезал Мазукта. — Сперва объясни мне, к чему такая спешка. Зачем тебе обязательно надо рождаться в этом дурацком мире и погибать дурацкой смертью?— Там ужас и беззаконие, — всхлипнул Шамбамбукли, и по его щеке скатилась слеза, тут же услужливо вытертая Мазуктой. — Горят костры из книг, а на них сжигают живых людей, представляешь?— Представляю, — кивнул Мазукта. — И что?— Что значит «и что»?! Надо что-то делать!— Допустим. И что именно ты делаешь?— Я говорю людям, что это нехорошо. А они… вот.— Каким людям ты это говоришь? — уточнил Мазукта.— Ну всяким… От кого что-нибудь зависит. Первосвященникам, вождям, разным советникам…— Ну и получаешь что заслужил! — подытожил Мазукта. — Ты не с той стороны взялся за дело.Мазукта приделал руки и ноги товарища обратно к телу, поднял его голову и поднес к своему лицу.— Если ты опять скажешь «бедный Шамбамбукли», я укушу тебя за нос! — мрачно пообещал Шамбамбукли.— Ладно, не буду, — согласился Мазукта и посадил голову обратно на плечи. Шамбамбукли сел и осторожно повертел шеей.— Больно, — пожаловался он. — Так что же я делаю неправильно?Мазукта не торопясь взял свою чашку, отпил и задумчиво прищурился.— У меня когда-то была такая же проблема, — признался он. — Ну, почти такая же. Люди собирались на холме и… неважно. А я, молодой тогда еще, спускался к ним и вразумлял. Шрамы до сих пор ноют… А потом…Мазукта снова отпил, уставился в круговорот чаинок и замолк.— Ну? — не выдержал Шамбамбукли. — Что ты придумал?— Дрова, — односложно отозвался Мазукта.— При чем здесь дрова?!— А при том. Я сделал это удовольствие платным. Не понимаешь?— Нет.— Ну как же! Если бы я пришел к пророку и сказал ему все, что думаю — меня бы тут же дубиной по голове — и на корм свиньям. А я сделал иначе, я всего-навсего внушил главному казначею одну простую идею. Дрова ведь денег стоят?— Ну…— Правильно. Чтобы сжечь ребенка — нужны дрова. А на всех не напасешься. Значит, каждый, приносящий в жертву сына, должен заплатить за казённые дрова.— Я не улавливаю…— Да всё просто, — махнул рукой Мазукта. — Одно дело — бросить в огонь своего ребенка, это каждый может. Даже гордится потом — вот, мол, смотрите, не пожалел! А вот отдавать деньги… это совсем другое! На такое не каждый решится. Тем более, если надо заранее составить заявку для отчетности, подписать четыре разных бланка, несколько месяцев ждать очереди… В общем, за пару десятков лет такое развлечение полностью сошло на нет.Мазукта похлопал по плечу сконфуженного Шамбамбукли и ободряюще улыбнулся.— Да не переживай ты, с кем не бывает! Просто впредь не слишком полагайся на нравственность и здравый смысл. Миром управляют товарно-денежные отношения.Автор: Петр Бормор.

Ключевые слова: Демиург пророк сатана

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