Игры демиургов - 5

Игры демиургов - 5Про землю
Тесная камера осветилась неземным светом и перед заключенным возникла сияющая фигура.
— Не ты ли великий ученый астроном Бармалео Бармалей? — вопросила фигура.
— Я, — кивнул заключенный. — А с кем имею честь разговаривать?
— Я — твой демиург.
— Шамбамбукли?
— Да, так меня зовут.
— Очень приятно.
— Взаимно.
Демиург и астроном вежливо поклонились друг другу.
— А можно немного притушить свет? — попросил Бармалео Бармалей. — Глаза режет.
— О, прошу прощения! — Шамбамбукли перестал сиять и разом утратил величественный вид. — Так лучше?
— Гораздо! А можно спросить, чем обязан визитом?..
— Все очень просто, — охотно отозвался Шамбамбукли. — Завтра на рассвете ты предстанешь перед Ученым Советом Великой Иквизиции. И тебя приговорят к мучительной смерти. А это неправильно.
— Неправильно — потому что я прав?
— Нет, потому что мне тебя жалко.
Бармалео Бармалей задумался.
— Но ведь она вертится? — скорее утвердительно, чем вопросительно сказал он.
— Нет, — помотал головой демиург Шамбамбукли. — Не вертится. Это я тебе точно говорю.
— Не может быть! — нахмурился Бармалео. — Я всесторонне изучал этот вопрос тридцать лет и три года, провел массу измерений, и со всей ответственностью заявляю: она вертится! Могу доказать.
— Не можешь, — ответил демиург. — Потому что она на самом деле не вертится. Ты где-то ошибся.
— Не мог я ошибиться! — Бармалео Бармалей стукнул кулаком по коленке. — Я наблюдал за звездами, я для этого даже изобрел телескоп. Все выкладки перепроверял по десять раз. Ошибки нет!
— Очевидно, где-то она всё же есть, — ласково, как ребенку, улыбнулся демиург. — Мне бы не хотелось, чтобы тебя казнили, я решил тебя спасти и поэтому пришел лично заверить…
— Я не нуждаюсь в таком спасении! — насупился астроном. — Не надо мне вашей спасительной лжи, я стоял и буду стоять за правду!
— Ты хочешь сказать, что я лгу?! — удивился демиург.
— Я это, кажется, уже сказал. Ложь во спасение и всякое такое… Так вот — не надо. Спасибо, конечно, но обойдусь.
— Послушай, — немного помолчав, произнес Шамбамбукли. — Это мироздание я создал вот этими руками, — он показал астроному свои ладони, — и кому как не мне знать, что там вертится, а что нет? Я тебе говорю как крупнейший специалист в данном вопросе…
— А я не верю! — отрезал Бармалео. — Она все-таки вертится. И это факт!
— Нет, не вертится!
— Нет, вертится!
— Зуб даю, не вертится!
— Мамой клянусь, вертится!
Демиург навис над астрономом, уперев руки в бока. Астроном с вызовом вздернул на демиурга подбородок.
— Значит, так?
— Да!
— Ну хорошо же. Я тебе покажу… Я тебе сейчас так покажу!..
Демиург Шамбамбукли схватил Бармалео Бармалея за шкирку и свечкой взмыл вверх, сквозь тюремный камень, сквозь облака и тонкий озоновый слой. Астроном даже пискнуть не успел, как уже стоял рядом с демиургом на балкончике небесных чертогов.
— Вот, смотри сам! — Шамбамбукли ткнул рукой вниз. — Изволь убедиться, она движется равномерно и прямолиней…
Шамбамбукли поперхнулся на полуслове и уставился в недоумении на развернувшуюся внизу картину.
Зажмурив от удовольствия глаза, огромная черепаха медленно кружилась и раскачивалась в трансе под музыку сфер. На ее панцире неуклюже переминались с ноги на ногу три слона, стараясь попадать в такт. Лежащая на их спинах земля наклонялась то на одну, то на другую сторону, и от этого в океане возникали приливы и отливы.
— Ну, что я говорил?! — с торжеством воскликнул Бармалео Бармалей. — Все-таки она вертится!
— Безобразие какое… — возмутился Шамбамбукли. — Кто посмел поставить этот психоделический мотивчик? Я же сам запускал походный марш!
Он вздохнул, выдернул зуб и протянул астроному.
— На. Ты был прав.
— Я же говорил, а ты не верил, — наставительно поднял палец Бармалео Бармалей. — Наука не ошибается! Иначе она называется лженаукой.
— Ладно, — отмахнулся Шамбамбукли. — А что завтра с Инквизицией делать будем?
— Да ну её! — беспечно пожал плечами Бармалео Бармалей. — Навру чего-нибудь, велика важность! Это уже не принципиально, потому что… — его глаза сверкнули восторгом фанатика. — А все-таки! Она! Вертится!
Автор: Петр Бормор.
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Сегодня, 20:18 by ЛетягаПросмотров: 7Комментарии: 1
Ключевые слова: Демиург астроном наука инквизиция