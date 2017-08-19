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Творческие истории / Несерьезные истории

Игры демиургов - 5

Про землю

Тесная камера осветилась неземным светом и перед заключенным возникла сияющая фигура.

— Не ты ли великий ученый астроном Бармалео Бармалей? — вопросила фигура.

— Я, — кивнул заключенный. — А с кем имею честь разговаривать?

— Я — твой демиург.

— Шамбамбукли?

— Да, так меня зовут.

— Очень приятно.

— Взаимно.

Демиург и астроном вежливо поклонились друг другу.

— А можно немного притушить свет? — попросил Бармалео Бармалей. — Глаза режет.

— О, прошу прощения! — Шамбамбукли перестал сиять и разом утратил величественный вид. — Так лучше?

— Гораздо! А можно спросить, чем обязан визитом?..

— Все очень просто, — охотно отозвался Шамбамбукли. — Завтра на рассвете ты предстанешь перед Ученым Советом Великой Иквизиции. И тебя приговорят к мучительной смерти. А это неправильно.

— Неправильно — потому что я прав?

— Нет, потому что мне тебя жалко.

Бармалео Бармалей задумался.

— Но ведь она вертится? — скорее утвердительно, чем вопросительно сказал он.

— Нет, — помотал головой демиург Шамбамбукли. — Не вертится. Это я тебе точно говорю.

— Не может быть! — нахмурился Бармалео. — Я всесторонне изучал этот вопрос тридцать лет и три года, провел массу измерений, и со всей ответственностью заявляю: она вертится! Могу доказать.

— Не можешь, — ответил демиург. — Потому что она на самом деле не вертится. Ты где-то ошибся.

— Не мог я ошибиться! — Бармалео Бармалей стукнул кулаком по коленке. — Я наблюдал за звездами, я для этого даже изобрел телескоп. Все выкладки перепроверял по десять раз. Ошибки нет!

— Очевидно, где-то она всё же есть, — ласково, как ребенку, улыбнулся демиург. — Мне бы не хотелось, чтобы тебя казнили, я решил тебя спасти и поэтому пришел лично заверить…

— Я не нуждаюсь в таком спасении! — насупился астроном. — Не надо мне вашей спасительной лжи, я стоял и буду стоять за правду!

— Ты хочешь сказать, что я лгу?! — удивился демиург.

— Я это, кажется, уже сказал. Ложь во спасение и всякое такое… Так вот — не надо. Спасибо, конечно, но обойдусь.

— Послушай, — немного помолчав, произнес Шамбамбукли. — Это мироздание я создал вот этими руками, — он показал астроному свои ладони, — и кому как не мне знать, что там вертится, а что нет? Я тебе говорю как крупнейший специалист в данном вопросе…

— А я не верю! — отрезал Бармалео. — Она все-таки вертится. И это факт!

— Нет, не вертится!

— Нет, вертится!

— Зуб даю, не вертится!

— Мамой клянусь, вертится!

Демиург навис над астрономом, уперев руки в бока. Астроном с вызовом вздернул на демиурга подбородок.

— Значит, так?

— Да!

— Ну хорошо же. Я тебе покажу… Я тебе сейчас так покажу!..

Демиург Шамбамбукли схватил Бармалео Бармалея за шкирку и свечкой взмыл вверх, сквозь тюремный камень, сквозь облака и тонкий озоновый слой. Астроном даже пискнуть не успел, как уже стоял рядом с демиургом на балкончике небесных чертогов.

— Вот, смотри сам! — Шамбамбукли ткнул рукой вниз. — Изволь убедиться, она движется равномерно и прямолиней…

Шамбамбукли поперхнулся на полуслове и уставился в недоумении на развернувшуюся внизу картину.

Зажмурив от удовольствия глаза, огромная черепаха медленно кружилась и раскачивалась в трансе под музыку сфер. На ее панцире неуклюже переминались с ноги на ногу три слона, стараясь попадать в такт. Лежащая на их спинах земля наклонялась то на одну, то на другую сторону, и от этого в океане возникали приливы и отливы.

— Ну, что я говорил?! — с торжеством воскликнул Бармалео Бармалей. — Все-таки она вертится!

— Безобразие какое… — возмутился Шамбамбукли. — Кто посмел поставить этот психоделический мотивчик? Я же сам запускал походный марш!

Он вздохнул, выдернул зуб и протянул астроному.

— На. Ты был прав.

— Я же говорил, а ты не верил, — наставительно поднял палец Бармалео Бармалей. — Наука не ошибается! Иначе она называется лженаукой.

— Ладно, — отмахнулся Шамбамбукли. — А что завтра с Инквизицией делать будем?

— Да ну её! — беспечно пожал плечами Бармалео Бармалей. — Навру чего-нибудь, велика важность! Это уже не принципиально, потому что… — его глаза сверкнули восторгом фанатика. — А все-таки! Она! Вертится!



Автор: Петр Бормор.
Источник.
Сегодня, 20:18 by ЛетягаПросмотров: 7Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Демиург астроном наука инквизиция

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 20:57
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— Да ну её! — беспечно пожал плечами Бармалео Бармалей. — Навру чего-нибудь, велика важность! Это уже не принципиально, потому что… — его глаза сверкнули восторгом фанатика. — А все-таки! Она! Вертится! +++ good
Зарегистрирован: 19.08.2017
        
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