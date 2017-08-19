Игры демиургов - 2

Игры демиургов - 2Демиург Шамбамбукли сидел в гостях у своего друга демиурга Мазукты.
— Ты совершенно напрасно себя ограничиваешь! — вещал Мазукта, расставляя на столике тарелки. — Видел я твой последний мир — не на что взглянуть. Предельная простота и функциональность, спартанские условия. Нет, это не по мне.
Широко взмахнув рукой с зажатой в ней вилкой Мазукта обвел окрестности.
— Вот, приятно взглянуть! Пространство! Масштабы! Одних звезд полтора миллиона. Или миллиарда, не помню уже. Солнц — аж четыре штуки. Горы — не ниже десяти миль, а мои степи!.. Ты видел мои степи? Они бес-край-ни-е!
— А зачем? — моргнул Шамбамбукли.
— Как зачем?.. Для красоты.
— И всё?
— И еще, чтобы скакать по степи весь день, от восхода до заката.
— Ты скакал?
— Нет. Но говорят, это здорово.
Мазукта разлил по бокалам вино и с гордостью показал этикетку.
— Столетнее! Это мне приношение от горных племен. Они меня любят.
— Правда? — вежливо спросил Шамбамбукли.
— Угу. Наверное.
Мазукта развернул полотняный сверток и принюхался.
— А ну-ка, что там мне сегодня принесли?.. Жареные быки, козы, овцы… о, мёд! Пчелиный! Шамбамбукли, в твоем мире пчелы есть?
— Нет.
— И очень зря. На, попробуй. Знатная вещь.
Мазукта разложил по тарелкам жертвоприношения и приступил к трапезе.
— Вкусно, — констатировал он с набитым ртом. — Люблю жареное мясо. Кочевники очень недурно научились его готовить. Любят они меня.
— Думаешь?
— Уверен. Они во мне души не чают, вот и дарят всякое — разное. Иногда еще юных девственниц приносят, но я их не ем.
— А что по этому поводу думают юные девственницы?
— Без понятия.
Мазукта облизал жирные пальцы и вытер их о скатерть.
— А почему бы им меня и не любить? Я хороший. Я им целый мир создал.
— А я думал, что миры делаются для демиургов…
— Ха! — фыркнул Мазукта. — Это ты создаешь миры для себя. Был я там, видел. Весь твой мир — комната 3х4 метра, стол, кровать, камин и канарейка. Да и та — заводная.
— Мне хватает, — осторожно возразил Шамбамбукли. — Там тихо, спокойно и уютно. И никто не беспокоит. А если мне захочется столетнего вина, то я и сам его могу сотворить.
— Такого — не сотворишь. Слабо.
— Ну так похожее сотворю. Я не гурман, знаешь ли.
— Знаю. Ты эгоист.
— Ну и что? Кому от этого вред?
— А кому от этого польза?
— Мне.
— Вот и я о том же говорю. Ты все делаешь для себя, любимого, а я — для людей!
— Например, для юных девственниц?
— Да что ты прицепился к этим юным девственницам!
— Да так, просто…
— Ты сам посмотри! Сколько я всего для людей сделал! Горы им воздвиг — раз! Степи расстелил — два! Леса насадил — три! А каких животных наплодил! И всё — ради их удовольствия.
— А людей зачем сотворил?
— Людей — для собственного удовольствия. Но все остальное — для них.
* * *
Демиург Шамбамбукли позвонил своему другу демиургу Мазукте.
— Слушай, ты как создавал людей?
— Из грязи, а что?
— Это первого. А потом?
— Что «потом»?
— Как он потом размножаться должен?
— Кхм… Один человек размножаться не может. Нужно больше.
— Двое?
— Как минимум.
— Это я уже и сам понял. Ты мне скажи, из чего второго делать? Тоже из грязи?
— Нет. Тогда они получатся одинаковые.
— А должны быть разные?
— Ну да.
— Тогда, может, мне привести к нему медведицу?
— Лучше не надо.
— А что делать?
— Ну, для начала усыпи его…
— И начать все заново?!
— Нет, не в том смысле. Просто чтобы заснул.
— А потом?
— А потом делаешь второго человека из кусочка первого. Клонирование учил? Ну вот. Вырезаешь у человека…
— Погоди, не подсказывай! Я сам догадаюсь!
— Ну, успехов тебе тогда.
Через несколько столетий демиург Мазукта зашел в гости к демиургу Шамбамбукли.
— Ну, как дела?
— Все получилось!
— Размножаются?
— Еще как! Вот, гляди.
Мазукта поглядел.
— Это… что?!
— Это они размножаются.
— Вот так ?! Погоди, а… кто это?!
— Где?
— Кто это там с человеком? Это же… не человек!
— Ну да, это женщина.
— А она откуда взялась?! Должен же был получиться второй человек, а это… это какое-то непонятное существо!
Шамбамбукли забеспокоился.
— Я все сделал, как ты сказал. Усыпил человека, вырезал у него ребро…
— Ребро? Ребро ?!
— Ну да.
— А надо было аппендикс! Он же специально для этого предназначен!
— Ааа… То-то я еще удивился, зачем у человека лишняя деталь?
Шамбамбукли с умилением повернулся к мужчине и женщине, которые, не обращая внимания на двух демиургов, самозабвенно предавались разврату.
— А по-моему, ничего получилось. Очень даже неплохо. Гораздо лучше, чем обычно из грязи.
— Нуу… — Мазукта потер подбородок, — главное, работает. А вообще-то, все к лучшему. Кто знает, что вышло бы, если бы ты вырезал двенадцатиперстную кишку?
* * *
Демиург Шамбамбукли подкрутил что-то в часах и с довольной улыбкой повернулся к человеку:
— Три дня!
— Чево?
— Я говорю, что ты будешь жить целых три дня! Этого достаточно.
— Достаточно для чего?
— Чтобы родить сына, посадить дерево и построить дом. На каждое дело — сутки.
Человек задумчиво посчитал на пальцах.
— Мало.
— Чего тебе мало? Дерево посадить — работы на час! Про сына я уж и вовсе молчу. Ну и дом тоже, если постараться, за сутки можно построить. Тебе же не нужны хоромы, так, шалашик какой-нибудь. Чтобы простоял три дня.
— Нет, так не пойдет! — Человек решительно замотал головой. — Сына заделать, это, знаешь ли… А если дочь получится? Переделывать уже времени не останется.
Шамбамбукли почесал в затылке.
— Да, это я как-то упустил… Ну, тогда добавлю тебе еще пару дней, для верности.
— И по девять месяцев между ними!
— А это зачем?
Человек посмотрел на демиурга укоризненно.
— Так я же их не в капусте находить буду!
— Упс…
Шамбамбукли хлопнул себя по лбу, достал записную книжку и принялся быстро листать ее, отыскивая основные рабочие параметры женщины.
— Да, верно… Девять месяцев. Ну, пусть десять, для ровного счета.
— Тогда уж год.
— Хорошо, итого три года на сына, и два дня…
— Не пойдет! — перебил человек. — Извини, что я тебе указываю, но сына надо не только родить, но и на ноги поставить.
— Это не обязательно.
— Но желательно. А еще дерево надо вырастить. Оно ведь тоже не сразу примется!
— Главное — посадить.
— По букве закона — да. А по духу?
Шамбамбукли почесал нос.
— Ну и сколько дней тебе надо на то, чтобы воспитать сына?
— Ну, пока дерево не вырастет.
— А сколько оно растет?
— Смотря какое дерево… — уклончиво пожал плечами человек.
— Ну примерно?
— Лет триста…
Шамбамбукли раскрыл рот и не сразу смог его закрыть.
— Двадцать лет! И не больше!
— Хорошо, — покладисто согласился человек. — Значит, двадцать лет я расту, потом двадцать лет воспитываю сына…
— Эй-эй! А не много тебе будет?
— А что я, хуже своего сына? Если он растет двадцать лет, то и я должен. Мы же один биологический вид, разве не так?
— Так-то оно так… — Демиург Шамбамбукли достал отвертку и снова полез настраивать часы. — Значит, сорок лет…
— Про дом забыл, — напомнил человек.
— Да, верно. И еще один день, чтобы построить шалаш…
— Какой шалаш? — удивленно вскинул брови человек.
— Обычный шалаш. Чтобы простоял три дня… о, блин!
Шамбамбукли повернулся к человеку и мрачно уставился на него.
— И сколько лет тебе надо, чтобы построить дом, который простоит сорок лет?
— Нуу…
— На всё про всё тебе ста лет хватит?
— Знаешь что? — человек подкупающе улыбнулся и взял демиурга за локоть. — Давай уж сразу тысячу? Для ровного счета.
Автор: Петр Бормор.
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Сегодня, 18:51 by ЛетягаПросмотров: 17Комментарии: 2
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