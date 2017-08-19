Игры демиургов - 2

Летяга Просмотров: 17 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 18:51 by

Демиург Шамбамбукли сидел в гостях у своего друга демиурга Мазукты.— Ты совершенно напрасно себя ограничиваешь! — вещал Мазукта, расставляя на столике тарелки. — Видел я твой последний мир — не на что взглянуть. Предельная простота и функциональность, спартанские условия. Нет, это не по мне.Широко взмахнув рукой с зажатой в ней вилкой Мазукта обвел окрестности.— Вот, приятно взглянуть! Пространство! Масштабы! Одних звезд полтора миллиона. Или миллиарда, не помню уже. Солнц — аж четыре штуки. Горы — не ниже десяти миль, а мои степи!.. Ты видел мои степи? Они бес-край-ни-е!— А зачем? — моргнул Шамбамбукли.— Как зачем?.. Для красоты.— И всё?— И еще, чтобы скакать по степи весь день, от восхода до заката.— Ты скакал?— Нет. Но говорят, это здорово.Мазукта разлил по бокалам вино и с гордостью показал этикетку.— Столетнее! Это мне приношение от горных племен. Они меня любят.— Правда? — вежливо спросил Шамбамбукли.— Угу. Наверное.Мазукта развернул полотняный сверток и принюхался.— А ну-ка, что там мне сегодня принесли?.. Жареные быки, козы, овцы… о, мёд! Пчелиный! Шамбамбукли, в твоем мире пчелы есть?— Нет.— И очень зря. На, попробуй. Знатная вещь.Мазукта разложил по тарелкам жертвоприношения и приступил к трапезе.— Вкусно, — констатировал он с набитым ртом. — Люблю жареное мясо. Кочевники очень недурно научились его готовить. Любят они меня.— Думаешь?— Уверен. Они во мне души не чают, вот и дарят всякое — разное. Иногда еще юных девственниц приносят, но я их не ем.— А что по этому поводу думают юные девственницы?— Без понятия.Мазукта облизал жирные пальцы и вытер их о скатерть.— А почему бы им меня и не любить? Я хороший. Я им целый мир создал.— А я думал, что миры делаются для демиургов…— Ха! — фыркнул Мазукта. — Это ты создаешь миры для себя. Был я там, видел. Весь твой мир — комната 3х4 метра, стол, кровать, камин и канарейка. Да и та — заводная.— Мне хватает, — осторожно возразил Шамбамбукли. — Там тихо, спокойно и уютно. И никто не беспокоит. А если мне захочется столетнего вина, то я и сам его могу сотворить.— Такого — не сотворишь. Слабо.— Ну так похожее сотворю. Я не гурман, знаешь ли.— Знаю. Ты эгоист.— Ну и что? Кому от этого вред?— А кому от этого польза?— Мне.— Вот и я о том же говорю. Ты все делаешь для себя, любимого, а я — для людей!— Например, для юных девственниц?— Да что ты прицепился к этим юным девственницам!— Да так, просто…— Ты сам посмотри! Сколько я всего для людей сделал! Горы им воздвиг — раз! Степи расстелил — два! Леса насадил — три! А каких животных наплодил! И всё — ради их удовольствия.— А людей зачем сотворил?— Людей — для собственного удовольствия. Но все остальное — для них.* * *Демиург Шамбамбукли позвонил своему другу демиургу Мазукте.— Слушай, ты как создавал людей?— Из грязи, а что?— Это первого. А потом?— Что «потом»?— Как он потом размножаться должен?— Кхм… Один человек размножаться не может. Нужно больше.— Двое?— Как минимум.— Это я уже и сам понял. Ты мне скажи, из чего второго делать? Тоже из грязи?— Нет. Тогда они получатся одинаковые.— А должны быть разные?— Ну да.— Тогда, может, мне привести к нему медведицу?— Лучше не надо.— А что делать?— Ну, для начала усыпи его…— И начать все заново?!— Нет, не в том смысле. Просто чтобы заснул.— А потом?— А потом делаешь второго человека из кусочка первого. Клонирование учил? Ну вот. Вырезаешь у человека…— Погоди, не подсказывай! Я сам догадаюсь!— Ну, успехов тебе тогда.Через несколько столетий демиург Мазукта зашел в гости к демиургу Шамбамбукли.— Ну, как дела?— Все получилось!— Размножаются?— Еще как! Вот, гляди.Мазукта поглядел.— Это… что?!— Это они размножаются.— Вот так ?! Погоди, а… кто это?!— Где?— Кто это там с человеком? Это же… не человек!— Ну да, это женщина.— А она откуда взялась?! Должен же был получиться второй человек, а это… это какое-то непонятное существо!Шамбамбукли забеспокоился.— Я все сделал, как ты сказал. Усыпил человека, вырезал у него ребро…— Ребро? Ребро ?!— Ну да.— А надо было аппендикс! Он же специально для этого предназначен!— Ааа… То-то я еще удивился, зачем у человека лишняя деталь?Шамбамбукли с умилением повернулся к мужчине и женщине, которые, не обращая внимания на двух демиургов, самозабвенно предавались разврату.— А по-моему, ничего получилось. Очень даже неплохо. Гораздо лучше, чем обычно из грязи.— Нуу… — Мазукта потер подбородок, — главное, работает. А вообще-то, все к лучшему. Кто знает, что вышло бы, если бы ты вырезал двенадцатиперстную кишку?* * *Демиург Шамбамбукли подкрутил что-то в часах и с довольной улыбкой повернулся к человеку:— Три дня!— Чево?— Я говорю, что ты будешь жить целых три дня! Этого достаточно.— Достаточно для чего?— Чтобы родить сына, посадить дерево и построить дом. На каждое дело — сутки.Человек задумчиво посчитал на пальцах.— Мало.— Чего тебе мало? Дерево посадить — работы на час! Про сына я уж и вовсе молчу. Ну и дом тоже, если постараться, за сутки можно построить. Тебе же не нужны хоромы, так, шалашик какой-нибудь. Чтобы простоял три дня.— Нет, так не пойдет! — Человек решительно замотал головой. — Сына заделать, это, знаешь ли… А если дочь получится? Переделывать уже времени не останется.Шамбамбукли почесал в затылке.— Да, это я как-то упустил… Ну, тогда добавлю тебе еще пару дней, для верности.— И по девять месяцев между ними!— А это зачем?Человек посмотрел на демиурга укоризненно.— Так я же их не в капусте находить буду!— Упс…Шамбамбукли хлопнул себя по лбу, достал записную книжку и принялся быстро листать ее, отыскивая основные рабочие параметры женщины.— Да, верно… Девять месяцев. Ну, пусть десять, для ровного счета.— Тогда уж год.— Хорошо, итого три года на сына, и два дня…— Не пойдет! — перебил человек. — Извини, что я тебе указываю, но сына надо не только родить, но и на ноги поставить.— Это не обязательно.— Но желательно. А еще дерево надо вырастить. Оно ведь тоже не сразу примется!— Главное — посадить.— По букве закона — да. А по духу?Шамбамбукли почесал нос.— Ну и сколько дней тебе надо на то, чтобы воспитать сына?— Ну, пока дерево не вырастет.— А сколько оно растет?— Смотря какое дерево… — уклончиво пожал плечами человек.— Ну примерно?— Лет триста…Шамбамбукли раскрыл рот и не сразу смог его закрыть.— Двадцать лет! И не больше!— Хорошо, — покладисто согласился человек. — Значит, двадцать лет я расту, потом двадцать лет воспитываю сына…— Эй-эй! А не много тебе будет?— А что я, хуже своего сына? Если он растет двадцать лет, то и я должен. Мы же один биологический вид, разве не так?— Так-то оно так… — Демиург Шамбамбукли достал отвертку и снова полез настраивать часы. — Значит, сорок лет…— Про дом забыл, — напомнил человек.— Да, верно. И еще один день, чтобы построить шалаш…— Какой шалаш? — удивленно вскинул брови человек.— Обычный шалаш. Чтобы простоял три дня… о, блин!Шамбамбукли повернулся к человеку и мрачно уставился на него.— И сколько лет тебе надо, чтобы построить дом, который простоит сорок лет?— Нуу…— На всё про всё тебе ста лет хватит?— Знаешь что? — человек подкупающе улыбнулся и взял демиурга за локоть. — Давай уж сразу тысячу? Для ровного счета.Автор: Петр Бормор.

Ключевые слова: Демиург человек сын дом дерево

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