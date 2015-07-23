Игры демиургов - 3

Летяга Просмотров: 22 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 18:56 by

Лучший мирДемиург Шамбамбукли позвонил своему другу демиургу Мазукте.— Мазукта? Привет. У меня к тебе вопрос.— Ну?— В моем мире люди умирают, а у меня еще не построен загробный мир! И я даже не знаю, с чего начать!— Ну, это просто. Место у тебя есть?— Есть.— Раздели его на две части. Та, что побольше — ад. Поменьше — рай.— А зачем?— Ну как же! Праведников после смерти отправляй в рай, остальных — в ад. В раю предоставляй все блага, а в аду и без них перебьются. Вот, собственно, и всё.— Ясно. А как мне отличить праведников от остальных?— То есть? Это же азы! Тот, кто соблюдает твои заповеди — праведник. А кто нарушает — грешник.— Да я пока людям ничего не заповедовал, они меня и так устраивают.— Хм… ну, тогда те, кто не убивает, не ворует, не лжесвидетельствует — это праведники, а остальные…— У меня никто не убивает и не ворует.— А насильники есть? Прелюбодеи? Растлители малолетних? Конокрады хотя бы?— Да нет у меня никаких преступлений!— Вообще никаких?— Ну да.— Нуу… тогда можешь пока обойтись без ада. Создай только рай и переводи своих мертвых туда.— А что должно быть в раю?— Все, о чем можно мечтать. Все, что тебе подскажет твоя богатая фантазия.— Вот с фантазией у меня туго… ну ладно, что-нибудь придумаю.— Да уж давно пора! — хмыкнул Мазукта. — Твоему миру тысяча лет, кажется? Где ты до сих пор хранил своих покойников?— Да посадил в прихожей, поставил ему запись всей его жизни, пусть посмотрит, пока мы тут разговариваем.— Подожди! Кому — «ему»?— Человеку.— Не понял. У тебя что, за тысячу лет только один человек помер?— Ну да! Самый первый. Прожил свою тысячу лет, и всё. Теперь не знаю, куда его…— Погоди, погоди! Он что, помер от старости?— А от чего еще можно умереть?— От голода, холода, болезней…— В моем мире тепло и всем хватает еды.— И болезней тоже нет?— Нет, конечно. Я же новичок, до таких тонкостей еще не дошел.— Стихийные бедствия?— Disasters я отключил, зачем мне лишние сложности.— Дикие звери?— Опасных нет.— Войны?— А воевать-то зачем?— Ну как же! За новые территории, за власть, за жратву, за самок…— Самки людей называются женщинами. За них не надо воевать, их и так достаточно, и все прекрасны. Земли хватает на всех, продуктов — завались, а власть никому и даром не нужна.— Да чем же они у тебя там занимаются тогда?!— Ну как… Самосовершенствуются. Развивают науку, искусство, ремесла. Недавно изобрели телескоп — так представляешь, нашли у ближней звезды спутники! Я и сам не знал, что они там есть. Скотоводство очень развито, земледелие тоже. Эзотерикой балуются…— Шамбамбукли..?— А?— Какой, говоришь, адрес у твоего мира?— В455112. А зачем тебе?— Да вот, хочу посылать своих святых после смерти в твой мир. Вместо рая. Не возражаешь?* * *Демиург Мазукта позвал в гости своего друга демиурга Шамбамбукли.— О, привет! Это хорошо, что ты пришел, у меня для тебя подарок к Новому году.— По какому летоисчислению? — поинтересовался Шамбамбукли.— Неважно. По какому-нибудь. В каком из миров сейчас Новый год, по тому летоисчислению и подарок. Пойдем, покажу.Мазукта потащил демиурга Шамбамбукли за руку и привел в крошечный мир — собственно, не мир даже, а лишь фрагмент мира. Это была уютная зеленая долина, накрытая прозрачным небесным куполом. Под куполом висело золотое солнышко, а внизу по долине бродили стада белоснежных овечек.— Какая прелесть! — умилился Шамбамбукли.— Это всё тебе, — Мазукта обвел крошечный мир рукой. — Можешь его вставить в рамочку или использовать при строительстве другого мира. Словом, делай что хочешь.Шамбамбукли присмотрелся к стадам овечек.— Выглядит очаровательно… а кто эти животные?— Это агнцы, — пожал плечами Мазукта. — Твоя паства.— Паства?— Ну да. Раз ты их пасешь, значит, ты их пастырь. А они — твои агнцы. Бараны то есть.— А вон тот зверь, черный и с длинными рогами — он кто?— А, это… Это козлище.— А он-то зачем нужен?— Понимаешь… — Мазукта замялся, — так уж устроены агнцы. Сколько им пастырь ни указывает нужную дорогу, они все равно идут за козлищем. В крайнем случае, назначают козлом какого-нибудь самого жирного барана. Так что без него, сам понимаешь, никак.— То есть, они будут считать своим хозяином какого-то козла, а не меня? — огорчился Шамбамбукли.Мазукта рассмеялся.— Ничего страшного! Главное, чтобы сам козел знал, кто тут хозяин.* * *Демиург Шамбамбукли натянул перчатки, с хрустом размял пальцы и кивнул: «приступим!»Человек судорожно сглотнул.— А может, как-нибудь…— Я не понял, — нахмурился демиург, — тебе нужна женщина или нет?— Нужна, — вздохнул человек.— А раз нужна, то придется потерпеть. Это недолго.— Больно будет? — обреченно поинтересовался человек.— Еще как! — подтвердил его худшие опасения демиург. — Да не дрожи ты! Я буду проводить операцию под наркозом…Человек расслабился.— …местным, — закончил демиург.Человек втянул голову в плечи и рефлекторно прижал руки к животу.— Ложись! — демиург был настроен решительно. Он тщательно отмерил дозу обезболивающего и вколол улегшемуся человеку в живот.— Уух! — прокомментировал человек.— Терпи! Мужчина ты или нет? Думаешь, женщине будет проще рожать? Даже еще больнее!Человек кивнул, зажмурился и покрепче вцепился пальцами в край операционного стола. Операция была долгой и трудной. Человек орал благим матом, звал маму, которой у него отродясь не было, крыл последними словами демиурга, будущую жену и весь женский род в целом, проклинал свою доверчивость и клялся, что никогда больше, ни за что… но тут операция как раз закончилась.Демиург Шамбамбукли сделал последний стежок, зашивая человеку живот, и принялся творить женщину из ампутированного ребра. Тут человек ничем не мог ему помочь, разве что подсказать время от времени: «волосы… лучше рыжие… и грудь побольше… обе груди, если можно… а вот тут родинку…»Наконец все было готово и демиург Шамбамбукли сунул человеку в руки новорожденное существо.— Поздравляю! У вас женщина!Человек, шатаясь от тяжести и потери крови, на руках понес доверчиво обнимающую его женщину через порог новой пещеры.— Ну и зачем всё это было нужно? — поинтересовался наблюдавший за операцией через стекло демиург Мазукта.— Ты имеешь в виду, зачем нужны были боль, кровь и страдания?— Именно. Насколько я понимаю, тебе не составило бы труда провернуть все быстро и безболезненно. Так зачем же..?— Понимаешь… — задумчиво протянул Шамбамбукли, ополаскивая руки после операции, — оно ведь как все должно было быть? Вот захотел человеку бабу. Попросил творца ее сделать. Творец вколол ему снотворное, уложил баиньки, трах-тибидох! — а когда человек проснулся, ему подводят уже готовую женщину и говорят «на, мол, пользуйся». И как после этого он станет к ней относиться?Мазукта почесал за ухом и протянул: «поня-а-атно…»— Ну вот. А так… может, он хоть немного будет ее ценить? — с надеждой произнес Шамбамбукли.* * *К демиургу Шамбамбукли пришел в гости его друг демиург Мазукта.— Привет. Какие новости?— Да какие у меня новости… Скучно.— А ты бы с людьми поиграл, обычно помогает.— Да ну их! Людям тоже скучно. Недавно они придумали играть в кубики, да и то бросили.— В кубики?— Ну да. Не знаешь такую игру? Берется глина, из нее лепится кубик и обжигается на солнце. А потом из кубиков строится башня.— Хм… интересная идея. А бросили они ее почему?— Поругались. То кубики не поделят, то еще что. Один говорит, клади так, а другой кладет эдак. Один хочет резные перила, а другой требует витые башенки. Словом, не смогли найти общего языка. Теперь сидят каждый в своем стойбище и друг с другом не разговаривают.* * *К демиургу Шамбамбукли пришел в гости его друг демиург Мазукта.— Привет, ты чего такой мрачный?— Да так… Вот, сам смотри.— Ночь ведь, что я увижу?— Ничего, там светло.Действительно, всё было прекрасно видно, потому что город горел. На улицах валялись трупы защитников и нападавших, по улице двое пьяных солдат гнались за кричащей женщиной, еще один деловито обчищал карманы убитого горожанина.— Ну и что? — спросил Мазукта.— Плохо.— А ты чего хотел? Это же люди, примитивные существа.— Я же их сделал по образу и подобию своему! — всхлипнул Шамбамбукли. — Неужели и во мне есть… вот такое?!— Не говори ерунды! — хмыкнул Мазукта. — Ты им задал отправную точку, вот и всё. Ну, создал, ну по своему подобию. А дальше они развивались уже сами, разве нет? Вот и… развились.— А самое страшное знаешь что? — хлюпнул носом Шамбамбукли.— Что?— Вот это вот… всё, — неопределенным жестом указал на творящееся безобразие Шамбамбукли, — они совершают во славу мою и с именем моим.— То есть как? — удивленно захлопал глазами Мазукта, — Ты хочешь сказать, что они в тебя веруют?— Нет. Не веруют, а поклоняются.— Кошмар какой, — передернулся Мазукта.— Угу. Какую бы подлость ни совершили — «это творец нам так заповедовал!» Я не мог такого заповедовать! Даже пьяный! Ну, ты же меня знаешь, я вообще не пью почти. Зато у них совесть чиста, гордятся собой даже.— Человеческие жертвоприношения еще не практикуют? — деловито осведомился Мазукта.— Нет пока… кажется.— Скоро начнут, готовься. Я же говорю, примитивные существа.Автор: Петр Бормор.

Ключевые слова: Демиург человек женщина агнцы козлище

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