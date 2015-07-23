Игры демиургов - 3

Игры демиургов - 3Лучший мир
Демиург Шамбамбукли позвонил своему другу демиургу Мазукте.
— Мазукта? Привет. У меня к тебе вопрос.
— Ну?
— В моем мире люди умирают, а у меня еще не построен загробный мир! И я даже не знаю, с чего начать!
— Ну, это просто. Место у тебя есть?
— Есть.
— Раздели его на две части. Та, что побольше — ад. Поменьше — рай.
— А зачем?
— Ну как же! Праведников после смерти отправляй в рай, остальных — в ад. В раю предоставляй все блага, а в аду и без них перебьются. Вот, собственно, и всё.
— Ясно. А как мне отличить праведников от остальных?
— То есть? Это же азы! Тот, кто соблюдает твои заповеди — праведник. А кто нарушает — грешник.
— Да я пока людям ничего не заповедовал, они меня и так устраивают.
— Хм… ну, тогда те, кто не убивает, не ворует, не лжесвидетельствует — это праведники, а остальные…
— У меня никто не убивает и не ворует.
— А насильники есть? Прелюбодеи? Растлители малолетних? Конокрады хотя бы?
— Да нет у меня никаких преступлений!
— Вообще никаких?
— Ну да.
— Нуу… тогда можешь пока обойтись без ада. Создай только рай и переводи своих мертвых туда.
— А что должно быть в раю?
— Все, о чем можно мечтать. Все, что тебе подскажет твоя богатая фантазия.
— Вот с фантазией у меня туго… ну ладно, что-нибудь придумаю.
— Да уж давно пора! — хмыкнул Мазукта. — Твоему миру тысяча лет, кажется? Где ты до сих пор хранил своих покойников?
— Да посадил в прихожей, поставил ему запись всей его жизни, пусть посмотрит, пока мы тут разговариваем.
— Подожди! Кому — «ему»?
— Человеку.
— Не понял. У тебя что, за тысячу лет только один человек помер?
— Ну да! Самый первый. Прожил свою тысячу лет, и всё. Теперь не знаю, куда его…
— Погоди, погоди! Он что, помер от старости?
— А от чего еще можно умереть?
— От голода, холода, болезней…
— В моем мире тепло и всем хватает еды.
— И болезней тоже нет?
— Нет, конечно. Я же новичок, до таких тонкостей еще не дошел.
— Стихийные бедствия?
— Disasters я отключил, зачем мне лишние сложности.
— Дикие звери?
— Опасных нет.
— Войны?
— А воевать-то зачем?
— Ну как же! За новые территории, за власть, за жратву, за самок…
— Самки людей называются женщинами. За них не надо воевать, их и так достаточно, и все прекрасны. Земли хватает на всех, продуктов — завались, а власть никому и даром не нужна.
— Да чем же они у тебя там занимаются тогда?!
— Ну как… Самосовершенствуются. Развивают науку, искусство, ремесла. Недавно изобрели телескоп — так представляешь, нашли у ближней звезды спутники! Я и сам не знал, что они там есть. Скотоводство очень развито, земледелие тоже. Эзотерикой балуются…
— Шамбамбукли..?
— А?
— Какой, говоришь, адрес у твоего мира?
— В455112. А зачем тебе?
— Да вот, хочу посылать своих святых после смерти в твой мир. Вместо рая. Не возражаешь?
* * *
Демиург Мазукта позвал в гости своего друга демиурга Шамбамбукли.
— О, привет! Это хорошо, что ты пришел, у меня для тебя подарок к Новому году.
— По какому летоисчислению? — поинтересовался Шамбамбукли.
— Неважно. По какому-нибудь. В каком из миров сейчас Новый год, по тому летоисчислению и подарок. Пойдем, покажу.
Мазукта потащил демиурга Шамбамбукли за руку и привел в крошечный мир — собственно, не мир даже, а лишь фрагмент мира. Это была уютная зеленая долина, накрытая прозрачным небесным куполом. Под куполом висело золотое солнышко, а внизу по долине бродили стада белоснежных овечек.
— Какая прелесть! — умилился Шамбамбукли.
— Это всё тебе, — Мазукта обвел крошечный мир рукой. — Можешь его вставить в рамочку или использовать при строительстве другого мира. Словом, делай что хочешь.
Шамбамбукли присмотрелся к стадам овечек.
— Выглядит очаровательно… а кто эти животные?
— Это агнцы, — пожал плечами Мазукта. — Твоя паства.
— Паства?
— Ну да. Раз ты их пасешь, значит, ты их пастырь. А они — твои агнцы. Бараны то есть.
— А вон тот зверь, черный и с длинными рогами — он кто?
— А, это… Это козлище.
— А он-то зачем нужен?
— Понимаешь… — Мазукта замялся, — так уж устроены агнцы. Сколько им пастырь ни указывает нужную дорогу, они все равно идут за козлищем. В крайнем случае, назначают козлом какого-нибудь самого жирного барана. Так что без него, сам понимаешь, никак.
— То есть, они будут считать своим хозяином какого-то козла, а не меня? — огорчился Шамбамбукли.
Мазукта рассмеялся.
— Ничего страшного! Главное, чтобы сам козел знал, кто тут хозяин.
* * *
Демиург Шамбамбукли натянул перчатки, с хрустом размял пальцы и кивнул: «приступим!»
Человек судорожно сглотнул.
— А может, как-нибудь…
— Я не понял, — нахмурился демиург, — тебе нужна женщина или нет?
— Нужна, — вздохнул человек.
— А раз нужна, то придется потерпеть. Это недолго.
— Больно будет? — обреченно поинтересовался человек.
— Еще как! — подтвердил его худшие опасения демиург. — Да не дрожи ты! Я буду проводить операцию под наркозом…
Человек расслабился.
— …местным, — закончил демиург.
Человек втянул голову в плечи и рефлекторно прижал руки к животу.
— Ложись! — демиург был настроен решительно. Он тщательно отмерил дозу обезболивающего и вколол улегшемуся человеку в живот.
— Уух! — прокомментировал человек.
— Терпи! Мужчина ты или нет? Думаешь, женщине будет проще рожать? Даже еще больнее!
Человек кивнул, зажмурился и покрепче вцепился пальцами в край операционного стола. Операция была долгой и трудной. Человек орал благим матом, звал маму, которой у него отродясь не было, крыл последними словами демиурга, будущую жену и весь женский род в целом, проклинал свою доверчивость и клялся, что никогда больше, ни за что… но тут операция как раз закончилась.
Демиург Шамбамбукли сделал последний стежок, зашивая человеку живот, и принялся творить женщину из ампутированного ребра. Тут человек ничем не мог ему помочь, разве что подсказать время от времени: «волосы… лучше рыжие… и грудь побольше… обе груди, если можно… а вот тут родинку…»
Наконец все было готово и демиург Шамбамбукли сунул человеку в руки новорожденное существо.
— Поздравляю! У вас женщина!
Человек, шатаясь от тяжести и потери крови, на руках понес доверчиво обнимающую его женщину через порог новой пещеры.
— Ну и зачем всё это было нужно? — поинтересовался наблюдавший за операцией через стекло демиург Мазукта.
— Ты имеешь в виду, зачем нужны были боль, кровь и страдания?
— Именно. Насколько я понимаю, тебе не составило бы труда провернуть все быстро и безболезненно. Так зачем же..?
— Понимаешь… — задумчиво протянул Шамбамбукли, ополаскивая руки после операции, — оно ведь как все должно было быть? Вот захотел человеку бабу. Попросил творца ее сделать. Творец вколол ему снотворное, уложил баиньки, трах-тибидох! — а когда человек проснулся, ему подводят уже готовую женщину и говорят «на, мол, пользуйся». И как после этого он станет к ней относиться?
Мазукта почесал за ухом и протянул: «поня-а-атно…»
— Ну вот. А так… может, он хоть немного будет ее ценить? — с надеждой произнес Шамбамбукли.
* * *
К демиургу Шамбамбукли пришел в гости его друг демиург Мазукта.
— Привет. Какие новости?
— Да какие у меня новости… Скучно.
— А ты бы с людьми поиграл, обычно помогает.
— Да ну их! Людям тоже скучно. Недавно они придумали играть в кубики, да и то бросили.
— В кубики?
— Ну да. Не знаешь такую игру? Берется глина, из нее лепится кубик и обжигается на солнце. А потом из кубиков строится башня.
— Хм… интересная идея. А бросили они ее почему?
— Поругались. То кубики не поделят, то еще что. Один говорит, клади так, а другой кладет эдак. Один хочет резные перила, а другой требует витые башенки. Словом, не смогли найти общего языка. Теперь сидят каждый в своем стойбище и друг с другом не разговаривают.
* * *
К демиургу Шамбамбукли пришел в гости его друг демиург Мазукта.
— Привет, ты чего такой мрачный?
— Да так… Вот, сам смотри.
— Ночь ведь, что я увижу?
— Ничего, там светло.
Действительно, всё было прекрасно видно, потому что город горел. На улицах валялись трупы защитников и нападавших, по улице двое пьяных солдат гнались за кричащей женщиной, еще один деловито обчищал карманы убитого горожанина.
— Ну и что? — спросил Мазукта.
— Плохо.
— А ты чего хотел? Это же люди, примитивные существа.
— Я же их сделал по образу и подобию своему! — всхлипнул Шамбамбукли. — Неужели и во мне есть… вот такое?!
— Не говори ерунды! — хмыкнул Мазукта. — Ты им задал отправную точку, вот и всё. Ну, создал, ну по своему подобию. А дальше они развивались уже сами, разве нет? Вот и… развились.
— А самое страшное знаешь что? — хлюпнул носом Шамбамбукли.
— Что?
— Вот это вот… всё, — неопределенным жестом указал на творящееся безобразие Шамбамбукли, — они совершают во славу мою и с именем моим.
— То есть как? — удивленно захлопал глазами Мазукта, — Ты хочешь сказать, что они в тебя веруют?
— Нет. Не веруют, а поклоняются.
— Кошмар какой, — передернулся Мазукта.
— Угу. Какую бы подлость ни совершили — «это творец нам так заповедовал!» Я не мог такого заповедовать! Даже пьяный! Ну, ты же меня знаешь, я вообще не пью почти. Зато у них совесть чиста, гордятся собой даже.
— Человеческие жертвоприношения еще не практикуют? — деловито осведомился Мазукта.
— Нет пока… кажется.
— Скоро начнут, готовься. Я же говорю, примитивные существа.
Автор: Петр Бормор.
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Сегодня, 18:56 by ЛетягаПросмотров: 22Комментарии: 3
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