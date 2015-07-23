Игры демиургов

Летяга Просмотров: 19 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 18:27 by

— Алло! Это служба технической поддержки?— Да.— Говорит демиург Шамбамбукли. У меня проблемы.— У всех проблемы. Расскажите подробно.— Я купил у вас книгу. «Creation, Professional Edition». Что-то у меня по ней не получается…— Что именно не получается?— Да ничего! С самого первого шага.— Что вы делали?— Все как написано. Шаг первый, «да будет свет». Раньше это всегда срабатывало, а теперь…— Чем вы руководствовались раньше?— «Creation, Second Edition».— Ну, рассказывайте дальше. «Да будет свет» — и что?— Ничего, в том-то и дело. Раньше зажигался свет. А теперь мне в ответ Голос спрашивает: «укажите основные параметры».— Это значит, что вы должны определить спектр и интенсивность излучения.— Я догадался. Все определил, а получилась какая-то пестрая муть!— Какое у вас расширение Вселенной?— 600–800 стандартных единиц.— А наше руководство оптимизировано под 1024! Укажите в своих настройках.— Ага, понял. Минутку… (слышна возня, голос: «Да будет свет, б, Ж4,уа 1024, да, да, нет, ОК»)— Ага, свет есть. Теперь другой вопрос.— Спрашивайте.— У меня тут спрашивают подтверждения, для перехода на следующий этап. Что говорить?— Скажите, что это хорошо.— Это хорошо. ОК.— Получилось?— Да. Теперь нужно разделять воду?— Это произойдет автоматически. Расслабьтесь, откиньтесь на спинку кресла…— Опять требуют подтверждения. Это хорошо?— Это хорошо.— Это хорошо! ОК. Ага, третий этап. С травой и деревьями.— Есть вопросы?— Да. Меня просят отметить все виды растений, которые я хочу видеть в своем мире.— Ну, а в чем проблема?— Я не знаю, не нарушится ли природный баланс, если я вычеркну крапиву и ползучую колючку?— Природный баланс не нарушится, по умолчанию их функции будет выполнять финиковая пальма.— То есть, она начнет колоться?— Да.— Тогда я лучше ничего не буду менять… Это хорошо. ОК.— Еще вопросы есть?— Да. Следующий этап. Я тут произнес «да воскишит земля гадами!», а мне Голос: «вы уверены?»— А вы уверены?— Ммм… нет.— Тогда пропустите этот этап.— Это хорошо. ОК.— Еще что-то?— Пока нет, спасибо.— Не забудьте, что после конечного этапа следует сказать «очень хорошо».— Не просто хорошо, а очень?— Да. Это сделано во избежание случайного срабатывания.— Спасибо.(звучит музыка сфер, приятный женский голос просит подождать соединения)— Алло! Служба тех. поддержки? Это опять я. Демиург Шамбамбукли.— Что-то случилось?— Да, с людьми что-то странное. Они какие-то идиоты и совсем меня не слушаются!— Вы их сотворили?— Да.— По образу и подобию своему?— Ну… да.— Тогда ничего удивительного…(короткая пауза, наполненная напряженным сопением. Щелчок. Гудки.)Вторая попыткаДемиург Шамбамбукли осторожно открыл корзинку, достал из нее яичко (не простое, золотое!) и утвердил посреди Великого Ничто.— Так, где оно тут включается..?Яичко было совершенно гладкое, без указателей. Демиург Шамбамбукли почесал нос и снова полез в корзинку, за инструкцией.— «Сориентировать Яйцо по продольной оси будущей Вселенной, с максимальным отклонением в 3 пикосекунды…»Демиург Шамбамбукли поправил яичко и стал читать дальше.— «Крутящий момент… скорость разбегания… избегать сотрясений… следить за равномерностью потока…» А как оно включается-то?!Об этом в инструкции не было ни слова. Демиург Шамбамбукли поднял яичко, повертел его и так и сяк, надавил на острый конец, потом на тупой. Ничего не произошло. Демиург Шамбамбукли попробовал развинтить яичко. Оно не поддавалось. Наплевав на инструкцию, демиург Шамбамбукли потряс яичко. Безрезультатно.Прошло несколько часов. Взмыленный демиург Шамбамбукли остервенело топтал яичко сапогами, швырял его о грани мироздания, пытался даже разгрызть… Бил, бил, не разбил.Мышка бежала, хвостиком махнула…И грянул Великий Взрыв!Третья попыткаДемиург Шамбамбукли с замиранием сердца представил свое Творение высокой комиссии.— Ерунда какая! — скривился Первый. — Вы посмотрите, как у него изогнуто пространство!— А что, даже красиво… — протянул Второй. — Это из-за тяготения, верно?Шамбамбукли только кивнул. С тяготением и правда вышла какая-то несуразица. Мироздание расползалось в руках, и пришлось его скрепить первым, что придумалось.— Вообще-то, интересная задумка. Оригинальная. — Третий с интересом наблюдал, как планеты бегают по орбитам. — Обратите внимание, как четко все работает. А ведь не должно, по идее…— Это не по правилам! — упрямо возразил Первый. — Солнце должно обращаться вокруг планеты, а не наоборот!— Но субъективно так и происходит!— А яблоки? Почему они падают вниз, хотя должны улетать к горизонту?— Так ведь здесь нет горизонта.— Но субъективно-то он есть!— Да ну, яблоки — это мелочь. Реки тоже вниз текут! Вот это проблема!— Нет никакой проблемы. Сами гляньте, океаны тоже внизу.— А почему они не выливаются?— Куда?— Вниз.— А где тут низ?Комиссия стала вертеть Творение и так и эдак, пытаясь определить, где тут верх, а где низ.— Знаете, а вверх ногами даже симпатичнее выглядит!— Звезд многовато… не люблю я эту мишуру.— И сами они великоваты, пожалуй. Монументализм, причем помпезный.— А очертания материков? Это уже абстракция какая-то…Шамбамбукли потупился. Вообще-то, изначально материк был только один, но потом почему-то развалился на части.— Но с гравитацией — это интересно придумано…— Отнюдь! Я считаю, что это порочная идея. Так же, как и эта новомодная сила трения.— Ну почему же! Ведь все работает?— Некрасиво потому что! И яблоки падают вниз. Представьте себе, сидите вы под деревом, а оно вам на голову упадет!— Да, это, конечно…Шамбамбукли вздохнул. Глупо было даже надеяться, что его Творение заслужит наименование «Лучший из миров»

Ключевые слова: Демиург техподдержка Вселенная акт творения

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