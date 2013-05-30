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Истории из жизни

Нехорошая энергетика в квартире

История произошла в 2015 году. Я с моей подругой решили скооперироваться и снять квартиру, одну на двоих.

Поиски квартиры благополучно были завершены одним днём, уже вечером мы нашли подходящую квартиру недалеко от метро и торговых центров. Решили не тянуть и сразу же в этот вечер перевезли основные вещи. Боялись, что могут сменить замки, пока нас не будет дома (такая история со знакомой произошла). Следующий день прошёл в генеральной уборке и раскладыванию вещей по местам. В тот период подруга ходила на подработки , а я находилась в поисках работы. Поэтому так сложилось, что мы практически всегда дома находимся вместе.

В моменты, когда подруга уезжала на работу , а я оставалась дома одна, я стала замечать будто на меня психологически что-то давит, мне становится некомфортно, неуютно, ощущение будто весь мир куда-то пропал, сгинул, что в мире осталось только чёрная тоска и грусть, внутри была такая опустошенность, вот прям не знала куда деться, да и делать для того, чтоб избавиться от этого чувства, ничего не хотелось. Я пыталась отвлечься, включить телевизор, сделать погромче звук , полистать ленту в вк, но ничего из этого не помогало. Когда подруга приходила домой, я сразу переключалась, будто ничего и не было. Все становилось как обычно. Со мной никогда подобного не случалось, объяснение такому внутреннему чувству у меня не находилось. В первое время я даже не пыталась анализировать эти проявления, как будто так и должно быть.

Так мы прожили с подругой около полугода. Но это чувство возникало у меня каждый раз, как только я оставалась одна в квартире . Я обратила внимание на это спустя полгода и решила поделиться с подругой своими наблюдениями, на сколько же сильно меня удивило то, что и подруга чувствовала то же самое. Она рассказала, что абсолютно идентичное состояние она испытывает, когда дома остаётся одна. Когда мне надо уходить на работу, ей становится грустно, что она остаётся одна в квартире, а потом уже и весь спектр вышеперечисленных чувств она испытывает, до тех пор пока я не вернусь домой. Мы решили, что это очень странное совпадение.

При том подруга всегда была чувствительна к такой энергетике, поэтому мне говорит об этом редко , чтоб не надоедать, а вот у меня такие ощущения были впервые, поэтому я никак не пыталась даже понять , что происходит со мной. Буквально на той неделе когда мы поделились своими ощущениями , подруге встретилась соседка на лестничной площадке , и та в свою очередь поделилась, что в квартире проживали долгое время алкаши, квартира была в ужасном состоянии, каждый день без драк не обходилось, вечные крики и разборки. Возможно, даже кто-то умер в этой квартире от пьянки. Но потом в этой квартире сделали ремонт, завезли мебель и стали сдавать. Мы решили, что это и есть объяснение наших странных ощущений.

Я сделала вывод, что все таки плохая энергетика действительно существует, раз люди ее как-то ощущают.

P.S. А ещё спустя непродолжительное время после заселения мы стали слышать скрежещущие звуки под полом, это были крысы. Каждую ночь мы боялись, что однажды они доберутся до нас. Они грызли с таким усердием , что у нас не оставалось сомнения, что этой ночью точно они прогрызут пол нам в квартиру . Но этого так и не случилось, мы успели смыться раньше.

Сегодня, 09:13 by ForstorПросмотров: 176Комментарии: 4
+3

Ключевые слова: Квартира съёмная квартира подруга ощущения авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 10:06
0
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Публикаций: 22
Комментариев: 2 252
Вас борол настрой алкоголика. По сути, вы испытывали жизнеощущение пьяницы, его обыденность. Так сказать, попали в мир, где отсутствует мозаика интересов, где только скука. В принципе, опасности никакой не было, можно было изучать себя в чужеродной среде и победить собственный настрой, эта среда помогла бы.
А так, вы избежали, чтобы опять встретить. Ведь смысл победы вовсе не в отвороте, а в полном равнодушии к среде.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:09
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Публикаций: 126
Комментариев: 6 822
Эти крысы в деревенских домах всегда так грызут, но ни разу полы не прогрызли sweat_smile
А энергетика действительно есть. Своё жилье я почувствовала сразу.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#3 написал: Tinка
Сегодня, 12:32
0
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Репутация: (32|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 48
Хорошо,что сьехали с той квартиры. Вам это абсолютно ни к чему. Надо бороться с собственными "демонами "и страхами, улучшать энергетику в собственном жилье.
Согласна, с Яблочком, мое жилье само меня выбрало.
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Зарегистрирован: 1.08.2021
#4 написал: Forstor
Сегодня, 12:32
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2
Цитата: зелёное яблочко
Эти крысы в деревенских домах всегда так грызут, но ни разу полы не прогрызли sweat_smile
А энергетика действительно есть. Своё жилье я почувствовала сразу.



Это была Московская квартира, на первом этаже. Они грызли бетон grimacing
Зарегистрирован: 18.01.2022
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