Нехорошие квартиры

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:49

Snejnay Просмотров: 572 Комментарии: 4 +12 Сегодня, 15:49 by

Уж как радостно было всей семье, когда мы переехали с однухи в трешку! Мне тогда было шесть лет. У меня своя комната, своя кровать! Игрушки тоже мои... И как рады родители, что все эти игрушки в моей спальне.Но речь, собственно, не об этом, а о квартирах, расположенных на нашей площадке. Спустя время о них в подъезде не говорил только ленивый. В одной постоянно жили алкоголики, в другой браку благополучной семьи приходил конец.Начну с квартиры алкашей, где, кажется, что и по сие время витает дух его первого непросыхающего хозяина.Первый хозяин был дядя Сережа - человек безобидный, но пьющий каждый день. Попал он в дом таким образом: был частный сектор в областном центре, его снесли, собственно, в этом районе ему и выделили квартиру. Уж что только не происходило в этой квартире. Пьяные дебоши с ножами и битье бутылок его сотоварищами, которые вовсе не являлись громом среди ясного неба. Каждый день дядя Сережа исправно собирал своих "дружбанов" за "товарищеские столы". Жители были на пределе от такого соседства, милиция из дома не вылазила, но однажды... Однажды дядя Сережа так и не проснулся, то ли отравился денатуратом, то ли сердце не выдержало. Квартира была продана его наследниками.И понеслось... Въехал другой алкаш, у которого в друзьях был соответствующий контингент. Он, к сожалению, тоже почил. Квартира была продана нормальному с виду человеку, который со временем начал пить. Видимо, сия нехорошая квартира была у участкового на метке, и, в общем, оформил он на нового владельца опекунство. Понятное дело, что с постоянными запоями новый владелец прожил недолго. И отошла квартирка участковому.Он начал ее сдавать, и заселились в нее две молодые девчонки, которые на тот момент были мне ровесницами. Одна потом рассказывала, что по ночам будит ее мужик, похожий на Фредди Крюгера. Просыпается от страха, от чувства, что кто-то смотрит на нее - ни пошевельнуться, ни слова сказать. И потом перепуганная спать не может. Фредди Крюгер - ну точь в точь вылитый первый хозяин. И внешностью, и одеждой: крючковатый нос, шляпа и полосатая майка под пиджаком.В общем, съехали девчонки... Участковый квартиру продал, новые хозяева стали попивать. Сопьются или нет - время покажет. Хотелось бы надеяться, что эта семья выберется из оков нехорошей квартиры и сделает ее хорошей.В прекрасной квартире поселилась семья на той же площадке. Детки - красавцы, жена - хозяйка, муж - добытчик. Но муж погиб, увы... Квартира продана. И с тех пор мужчины в той квартире не живут. Въезжает крепкая семья с виду, и через некоторое время брак трещит по швам, а на финише - развод. Семья за семьей, развод за разводом.В общем, после этих двух квартир я задумалась о нехороших домах и квартирах, которые имеют свою определенную энергетику.А что думаете об этом вы?

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