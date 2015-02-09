Проклятая квартира в подарок к свадьбе

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 02:02

Сделано_в_СССР Просмотров: 99 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 02:02 by

Хочу рассказать вам свою историю про проклятую четырёхкомнатую квартиру. Мы с моим парнем поженились и вселились в квартиру его семьи, и тут всё началось.Отношения с ним начали портиться со стремительной силой: ругань на пустом месте, непонятная злость и раздражение, притом раньше мы любили друг друга очень.При входе в квартиру хотелось выбежать из неё, хотя и ремонт там был, и новая мебель. Отношения становились всё хуже, ругань никогда не заканчивалась.Потом мой муж рассказал, что его родители выменяли эту квартиру у семейки алкашей, которые поменяли её на двухкомнатную с мизерной доплатой.Его родители прожили в этой четырёхкомнатной около полугода и развелись из-за того, что мать загуляла. Потом я заметила, что растения в этой квартире сохнут, чахнут и вообще не растут, морские черепахи заболели и сдохли.Спустя некоторое время соседка рассказала, что бывшие хозяева этой квартиры болели тяжелыми болезнями.Я поняла, что из этой квартиры нужно сбежать подальше.В итоге мы с мужем продали эту квартиру и построили небольшой домик, где мы счастливы, как никогда не были за 4 года в той квартире.Я поняла, что такое счастье, муж абсолютно поменялся — стал спокойный и мудрый человек!Мы забыли тот ужас в квартире и стали жить как в раю.Проблемы со здоровьем также ушли. Удивительно легко стало на душе.Счастливая и благополучная жизнь лишь в благополучном жилье!Прежде чем переступить порог квартиры, поинтересуйтесь о её прошлом, ведь она может испортить всю вашу жизнь.

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