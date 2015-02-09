Проклятая квартира в подарок к свадьбе

Проклятая квартира в подарок к свадьбеХочу рассказать вам свою историю про проклятую четырёхкомнатую квартиру. Мы с моим парнем поженились и вселились в квартиру его семьи, и тут всё началось.
Отношения с ним начали портиться со стремительной силой: ругань на пустом месте, непонятная злость и раздражение, притом раньше мы любили друг друга очень.
При входе в квартиру хотелось выбежать из неё, хотя и ремонт там был, и новая мебель. Отношения становились всё хуже, ругань никогда не заканчивалась.
Потом мой муж рассказал, что его родители выменяли эту квартиру у семейки алкашей, которые поменяли её на двухкомнатную с мизерной доплатой.
Его родители прожили в этой четырёхкомнатной около полугода и развелись из-за того, что мать загуляла. Потом я заметила, что растения в этой квартире сохнут, чахнут и вообще не растут, морские черепахи заболели и сдохли.
Спустя некоторое время соседка рассказала, что бывшие хозяева этой квартиры болели тяжелыми болезнями.
Я поняла, что из этой квартиры нужно сбежать подальше.
В итоге мы с мужем продали эту квартиру и построили небольшой домик, где мы счастливы, как никогда не были за 4 года в той квартире.
Я поняла, что такое счастье, муж абсолютно поменялся — стал спокойный и мудрый человек!
Мы забыли тот ужас в квартире и стали жить как в раю.
Проблемы со здоровьем также ушли. Удивительно легко стало на душе.
Счастливая и благополучная жизнь лишь в благополучном жилье!
Прежде чем переступить порог квартиры, поинтересуйтесь о её прошлом, ведь она может испортить всю вашу жизнь.
Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 02:02
Сегодня, 02:02 by Сделано_в_СССРПросмотров: 99Комментарии: 1
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