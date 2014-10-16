Лес

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:46

Причина: Стилистика автора сохранена.

The dumbltail Просмотров: 4 031 Комментарии: 6 +11 Сегодня, 08:46 by

Однажды, жарким летним днём я приехал в деревню к своим родственникам. Что уж скажешь, весёлый и бурный народ. Все в деревне достаточно хорошо знали друг друга. В один из дней мы решили зажарить шашлыки. Уголь, мясо, шампур и всё такое. Вечерело, шашлыки уже были готовы, а как пахли... В общем, поели мы, поболтали, посмеялись и легли спать. Ночью я вышел попить воду, вдруг вижу: дядя на кухне сидит. Пьёт чай с лимоном, читая газету. Я уселся рядом с ним и говорю:- Дядя, а что ты не спишь?- Да вот, спать не хочется.- А почему?- Да сам не знаю.Дядя встал и позвал меня с собой. Мы вышли на улицу, чистый, свежий воздух ударил прямо в нос. Тут дядя и начал: «Знаешь, почему, я никогда не хожу в лес (у нас лес, рядом с деревней)? Страшно мне, боюсь я этого леса. С самого детства боялся, даже за ягодами никогда не ходил. Но так вышло, что друзья в один из дней позвали пособирать. Ну пошёл я с ними, ходили мы, болтали, собирали ягоды. Потом смеркаться начало, мы решили идти домой. Но не помнили дорогу, вот, понимаешь, лес у нас маленький, заблудиться невозможно, даже ночью. Вот просто забыли дорогу, ищем свет в домах, которые должны были вывести нас. Нету их, словно лес этот был огромным. Мы, что есть мочи, побежали прямо, сломя голову. Бегали, правда, недолго, так как поняли, что кружим в одном месте. Нам пришлось съесть все ягоды, которые мы собрали в этом лесу. Хоть было и страшно, мы решили остаться в лесу до утра. Разожгли костёр, сделали кое-как из веточек маленькие шалашики и легки спать. Проснулись ночью, кто-то нас будил. Смотрю, а это все деревенские стоят, испуганные у них лица. Мы вернулись в деревню, что меня удивило, мы вышли оттуда же, куда бегали ночью. Вот понимаешь, не могли мы заблудиться в лесу, слишком маленький он. А я больше в этот лес не вернусь никогда.Пишу впервые, критику в первую очередь».

Ключевые слова: Лес заблудились ночь ягоды авторская история

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