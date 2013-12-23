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Истории из жизни

Провожатый в ночном лесу

От поселка и станции (не знаю, какой, может, рейсовый автобус там останавливался) до базы, т.е. биостанции, герой моей истории имел обыкновение ходить по знакомой дороге через лесок. Ходил он там днем и ночью - заблудиться невозможно, бояться нечего. По его мнению.

И вот однажды ночью возвращается он на станцию. Дорога лунная, лесок зимний, тихий. Парень (было ему тогда чуть за двадцать) думает о чем-то своем - маршрут до автоматизма изучен... И тут вдруг, как по щелчку, становится ему как-то очень неуютно на этой дороге. Словно на него кто-то смотрит пристальным взглядом из темноты. Сильное ощущение, безошибочное. Он начинает, не останавливаясь, осторожно косить глазами по сторонам - и вдруг замечает, что параллельно дороге сквозь деревья движется какая-то тень. Не силуэт человека или зверя, а именно тень - клок тумана, колыхание, стремительное скольжение, что-то такое. И никаких звуков - ни один сучок в ночном лесу не хрустнет. Пересечься с ним тень пытается, течет себе непрошеным провожатым по краю леса. Уж не знаю, с какой стати, но парень в тот момент подумал, что это не кто-нибудь, а смерть сама. Тоже странная идея, если вдуматься - обычно думают, что призрак, леший, черт, в конце концов, а тут... Ну, что ему оставалось делать? Ускорил шаг, да и все. Не дожидаться же более близкого знакомства с таким "провожатым". Так и дочесал до биостанции. На каком именно участке пути тень пропала, не помнит. Но долго потом не мог заставить себя в одиночку ходить по ночам той дорогой.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 13:01
Вчера, 13:01 by TenguПросмотров: 1 440Комментарии: 28
+27

Ключевые слова: Ночная дорога тень север авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 13:15
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1558|-1)
Публикаций: 73
Комментариев: 4 745
Меня в дрожь бросило от одной мысли про такой поход. Ночь, одна в лесу.
Думаю, клочья эти постоянно там летают. Просто не видно их может обычно
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: Мать_Драконов
Вчера, 13:25
+6
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 119
Жутко! Если честно, я даже во двор ночью боюсь выйти, а тут вообще где-то в перелеске идти fearful
+
Зарегистрирован: 1.02.2019
#3 написал: ПИК НИК
Вчера, 13:58
+5
Группа: Посетители
Репутация: (368|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 765
Цитата: Мать_Драконов
Жутко! Если честно, я даже во двор ночью боюсь выйти, а тут вообще где-то в перелеске идти fearful
+


Днём , думаю тоже и летают и сопровождают нас некие сущности, только может не так заметны, при свете дня.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#4 написал: Мать_Драконов
Вчера, 14:01
+3
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 119
Цитата: ПИК НИК
Днём , думаю тоже и летают и сопровождают нас некие сущности, только может не так заметны, при свете дня.

Да, но днем на улице жизнь кипит! А ночью пусто и тихо.
Зарегистрирован: 1.02.2019
#5 написал: Эмма Шульц
Вчера, 14:07
+17
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 148
Моей подруге пришлось как-то очень поздно идти от ж/д станции до своего дачного поселочка. Ночь, лето, лес. Дорожку еле видно. Подруга идет очень, просто очень быстрым шагом, переходя иногда на рысцу. Как назло попутчиков никого, обычно кто-то из соседей встречается и идут компанией, а тут просто самая последняя электричка оказалась. Вобщем, слышит она справа от себя, что параллельно ее движению кто-то буквально ломится через лес. Темень, не видно ничерта, но она всё же приостановилась и решила посмотреть кто там. Вот отчаянная девчонка, до сих пор мурашки от ее рассказа бегают. Так вот, стала она всматриваться в лесную темноту. Никого. Но самое интересное, что треск веток тоже прекратился. Ощущение было такое, что из леса тоже на неё кто-то глазеет. Пошла она быстренько дальше, треск веток справа за ней. Она быстрее и треск не отстает, она бегом и невидимый "сохатый" тоже. Вобщем, с волосами дыбом и огромными от страха глазищами так до поселка и бежала. Лес закончился, соответственно и треск веток тоже. Подруга до сих пор не хочет даже толком задуматься, что это было. В любом случае мурашки пробегают)))
Зарегистрирован: 13.04.2018
#6 написал: Бозкурт
Вчера, 14:15
+7
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 484
Шёл парень ночью на станцию .А привидение летело себе по своим делам.Оно вобще всегда тут летает.У него путь здесь пролегает.Оно и вчера летело и позавчера.А сегодня заметили.Парень напрягся.Привидение удивилось.Парень припустил.Привидение только развело фантомными руками и продолжило путь.В ту же сторону.))
Забавно как оно летит ,внимания не обращает.))Но встретить такое,нет,спасибо.Не хотела бы.)) Я на такого попутчика даже не знаю как реагировала бы.В темноте,в безлюдном месте скорее гопника ожидаешь увидеть,но не призрак ,деловито пролетающий мимо.) +
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
#7 написал: ПИК НИК
Вчера, 14:23
+2
Группа: Посетители
Репутация: (368|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 765
Цитата: Эмма Шульц
Моей подруге пришлось как-то очень поздно идти от ж/д станции до своего дачного поселочка. Ночь, лето, лес. Дорожку еле видно. Подруга идет очень, просто очень быстрым шагом, переходя иногда на рысцу. Как назло попутчиков никого, обычно кто-то из соседей встречается и идут компанией, а тут просто самая последняя электричка оказалась. Вобщем, слышит она справа от себя, что параллельно ее движению кто-то буквально ломится через лес. Темень, не видно ничерта, но она всё же приостановилась и решила посмотреть кто там. Вот отчаянная девчонка, до сих пор мурашки от ее рассказа бегают. Так вот, стала она всматриваться в лесную темноту. Никого. Но самое интересное, что треск веток тоже прекратился. Ощущение было такое, что из леса тоже на неё кто-то глазеет. Пошла она быстренько дальше, треск веток справа за ней. Она быстрее и треск не отстает, она бегом и невидимый "сохатый" тоже. Вобщем, с волосами дыбом и огромными от страха глазищами так до поселка и бежала. Лес закончился, соответственно и треск веток тоже. Подруга до сих пор не хочет даже толком задуматься, что это было. В любом случае мурашки пробегают)))

Дикий зверь. Сам так попадал, два раза, в двух разных, но глухих районах своей области. Конечно если со зверями в том лесу туговато, возможно маньяк, прятался за деревьями и поджидал свою жертву. И может подруга Ваша, была не в его вкусе, может не решительный такой попался, но слава Богу, что всё обошлось.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#8 написал: Минди
Вчера, 14:26
+4
Группа: Посетители
Репутация: (158|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 1 021
Вот это дааа! Да герой рассказа просто со стальными я...ми, если он так постоянно ходил до происшествия и главное после тоже (пусть и не сразу) ogo Девушке из коментария выше тоже досталось...Я то одна в собственной квартире ночевать боюсь. а тут по лесным дорогам ночами ходят! grimacing Плюс.
Зарегистрирован: 24.09.2015
   
#9 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 14:35
+3
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 232
Может эта тень наоборот охраняла паренька от чего то плохого? Раз просто сопровождала его всю дорогу.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#10 написал: ПИК НИК
Вчера, 14:43
+4
Группа: Посетители
Репутация: (368|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 765
Я , было время, на рыбалку повадился ночами ездить. На велосипеде. Километров пятнадцать от города плюс через деревню и лес проехать надо было, потому и выезжал ночью, по темноте, что бы ещё в утренних сумерках, закинуть удочки на карася. После деревни, мой путь лежал через лес в котором было кладбище и дорожка проходила в аккурат возле могил. Ездил туда часто и не один год. Да , в момент проезда по кладбищу было , как то не уютно , но ни разу мне ничего странного увидеть так и не довелось. Видимо хорошо там отпевают.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#11 написал: Light_a_dark
Вчера, 14:48
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (42|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 766
Было у меня такое чувство страха в молодости, что аж казалось, вся кожа от тела отстала, когда находясь на уборке картофеля,(были посланы в колхоз на месяц) мы сходили в местный кинотеатр на фильм "Вий", на последний сеанс, который закончился около полуночи. Как мы шли к месту нашей дислокации, где нас поселили, даже вспоминать страшно. Казалось, что изо всех придорожных кустов на нас смотрят вампиры и вурдалаки, готовые напасть в любую секунду. Шли, почти не дыша, что-бы услышать любой подозрительный шорох. В дом всё-равно забегали с визгом молодых поросят.
"Вий" нет желания смотреть по сей день. Ни новую версию, ни старую.
+
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#12 написал: Мать_Драконов
Вчера, 14:51
+4
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 119
Цитата: ПИК НИК
Я , было время, на рыбалку повадился ночами ездить. На велосипеде. Километров пятнадцать от города плюс через деревню и лес проехать надо было, потому и выезжал ночью, по темноте, что бы ещё в утренних сумерках, закинуть удочки на карася. После деревни, мой путь лежал через лес в котором было кладбище и дорожка проходила в аккурат возле могил. Ездил туда часто и не один год. Да , в момент проезда по кладбищу было , как то не уютно , но ни разу мне ничего странного увидеть так и не довелось. Видимо хорошо там отпевают.

Удачно.
Помню в студенческие времена мне пришлось возвращаться домой с электрички. Примерно 6 км. Я знала что путь лежит мимо кладбища, но оно все равно напугало своей неожиданностью как ни странно. Вдруг на фоне догорающего красного заката возникли кресты fearful !!! То ещё зрелище и хочется быстрее пройти мимо. Там вообще все кажется мистическим!
Зарегистрирован: 1.02.2019
#13 написал: ПИК НИК
Вчера, 14:52
+2
Группа: Посетители
Репутация: (368|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 765
Цитата: Фиолетовая Дымка
Может эта тень наоборот охраняла паренька от чего то плохого? Раз просто сопровождала его всю дорогу.


От комаров, например)))!
Или хотело кушать. Жаль, не остановился спросить.)))
Сейчас, к сожалению, да и тогда впрочем, остаётся только гадать о намерениях .
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#14 написал: Light_a_dark
Вчера, 14:56
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (42|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 766
Цитата: ПИК НИК
Видимо хорошо там отпевают.


Цитата: ПИК НИК
От комаров, например)))!

grinning
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#15 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 15:04
+1
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 232
Цитата: ПИК НИК
Цитата: Фиолетовая Дымка
Может эта тень наоборот охраняла паренька от чего то плохого? Раз просто сопровождала его всю дорогу.


От комаров, например)))!
Или хотело кушать. Жаль, не остановился спросить.)))
Сейчас, к сожалению, да и тогда впрочем, остаётся только гадать о намерениях .

Какие же комары в зимнем лесу? А может вообще тень хотела спросить, как пройти до библиотеки или до ближайшей закусочной? Но постеснялась вступать в диалог, ибо застенчивая. Так и плелась за пареньком весь путь молча.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#16 написал: Мать_Драконов
Вчера, 15:45
+2
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 119
Цитата: Фиолетовая Дымка
Цитата: ПИК НИК
Цитата: Фиолетовая Дымка
Может эта тень наоборот охраняла паренька от чего то плохого? Раз просто сопровождала его всю дорогу.


От комаров, например)))!
Или хотело кушать. Жаль, не остановился спросить.)))
Сейчас, к сожалению, да и тогда впрочем, остаётся только гадать о намерениях .

Какие же комары в зимнем лесу? А может вообще тень хотела спросить, как пройти до библиотеки или до ближайшей закусочной? Но постеснялась вступать в диалог, ибо застенчивая. Так и плелась за пареньком весь путь молча.

И вообще эти люди такие жуткие! Бедняжка тень такое пережить!)))
Зарегистрирован: 1.02.2019
#17 написал: Light_a_dark
Вчера, 16:00
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (42|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 766
Цитата: Фиолетовая Дымка
Какие же комары в зимнем лесу?

Такие же как тень, не от мира сего.)
Но история хорошая.
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#18 написал: ПИК НИК
Вчера, 16:37
+3
Группа: Посетители
Репутация: (368|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 765
Цитата: Light_a_dark
Цитата: Фиолетовая Дымка
Какие же комары в зимнем лесу?

Такие же как тень, не от мира сего.)
Но история хорошая.


Согласен, хорошая история. Я плюс поставил.

Про комаров.
Порой в зимнюю республику, оттепель, летают комарики. На зимних рыбалка доводилось видеть. Если ветра нет. Холодно, кругом снег, лёд, а они летят! Куда...

РАСПУТИЦУ!

Не республику.
Это домовой балуется.))
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#19 написал: Light_a_dark
Вчера, 16:44
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (42|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 766
Цитата: ПИК НИК
Про комаров.
Порой в зимнюю республику, оттепель, летают комарики. На зимних рыбалка доводилось видеть. Если ветра нет. Холодно, кругом снег, лёд, а они летят! Куда...

Ну да, я тут недавно в комментах писАла, что мимо носа моего мужа , стоящего на улице в феврале, в небольшой мороз бабочка пролетела, как будто так и надо было)
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#20 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 16:59
+6
Группа: Посетители
Репутация: (194|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 615
После рассказа, немного чуток не по себе стало, представив себя в том лесу ночью, но после прочтения комментариев, жалко стало тень:-) Уже хочется пойти в этот лес и поддержать её... Ну а че она там одна бродит и скучает?:-)
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
#21 написал: ПИК НИК
Вчера, 17:41
+2
Группа: Посетители
Репутация: (368|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 765
Цитата: МертвецкиЖив
После рассказа, немного чуток не по себе стало, представив себя в том лесу ночью, но после прочтения комментариев, жалко стало тень:-) Уже хочется пойти в этот лес и поддержать её... Ну а че она там одна бродит и скучает?:-)

И кушать хочет, очень. Бегает правда плохо.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#22 написал: Polupolyarnaya
Вчера, 19:49
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 82
Непрошенный провожатый в лесу - это страшно. Но, может, он просто сопереживал парню? Дойдет ли, не заблудится ли?

А еще очень интересно про эту биостанцию, где она? Я на беломорской биостанции два лета провела 437
Зарегистрирован: 19.06.2018
#23 написал: Эмма Шульц
Вчера, 19:51
+2
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 148
Цитата: ПИК НИК
Дикий зверь. Сам так попадал, два раза, в двух разных, но глухих районах своей области. Конечно если со зверями в том лесу туговато, возможно маньяк, прятался за деревьями и поджидал свою жертву. И может подруга Ваша, была не в его вкусе, может не решительный такой попался, но слава Богу, что всё обошлось.

Безусловно, все варианты возможные в тех обстоятельствах в голове пронеслись. Но что или кто бы это ни был, неприятны все до единого)) Самый ужас в том, что как раз накануне этой вынужденной пробежки по ночному лесу, подруга с мужем видели нечто, что перебегало им дорогу, когда они ехали на ту же дачу на автомобиле. Я об этом случае как-то рассказывала в комментах. Это то же Дубосеково. Вот образ этого самого "нечто" постоянно бился в сознании бегущей по лесной ночной тропинке девчонки. Это кошмар, конечно))
Зарегистрирован: 13.04.2018
#24 написал: Tigger power
Вчера, 20:42
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2107|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 324
Цитата: Light_a_dark
мы сходили в местный кинотеатр на фильм "Вий", на последний сеанс,

Ой, а мы ради него сбежали с классом с урока музыки))) по тв показывали, вспомнила как страшно смотреть было laughing Провожатые непрошенные страшны конечно, а вот бестелесные особенно, но я думаю эта субстанция по своим делам там моталась, иначе просто так не убег бы. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#25 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 22:37
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (2846|-1)
Публикаций: 34
Комментариев: 9 547
Жутковато, конечно. Вот так вот одному в лесу увидеть что-то необъяснимое. А истории в комментариях еще страшнее))
Однако всё равно не отпускает один момент: в темном ночнос лесу - черная тень.... Пожалуй, только при ясной луне...но, конечно, исключать ничего нельзя...
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#26 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:25
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2619|-1)
Публикаций: 1 565
Комментариев: 9 767
Дорога лунная, лесок зимний, тихий. - в принципе светло, вдруг.... Не силуэт человека или зверя, а именно тень - клок тумана, колыхание, стремительное скольжение, что-то такое. - момент действительно пугающий.... Уж не знаю, с какой стати, но парень в тот момент подумал, что это не кто-нибудь, а смерть сама. - не слабо парня торкнуло от страха.) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
#27 написал: dr.Zoidberg
Сегодня, 00:07
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 89
Такое увидешь и заикой не долго остаться. Отличная история +
Зарегистрирован: 11.02.2016
#28 написал: ПИК НИК
Сегодня, 00:36
+2
Группа: Посетители
Репутация: (368|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 765
Вспомнилась история, рассказанная вчерашним юбиляром, серьёзным дядькой, известным в России и не только, охотником промысловиком и просто Счастливым человеком - Геннадием Викторовичем Соловьёвым, главным героем фильма Сч. люди. Енисей. И так, зима, Енисей, тайга...
Двое охотников, решили промышлять в глухом углу тайги. Пришли в зимовьё и один остался там ночевать, второй отправился до следующей избушки. И вот вечером, собаки лежат под нарами, реакции ноль, слышит шаги по снегу: хрум- хрум, к избушке. Собаки молчат! А зима, Сибирь, морозы за 30. Открывается дверь и в избу входит мужик. Босиком и в шинели. Уходите из моего леса! А то худо будет. И уходит.
Ночью сильный ветер был, следов не осталось. Днём вернулся напарник. Тот охотник ему всё рассказал. Решили дальше здесь поохотиться. Но вечером история повторилась! На следующее утро, мужики уже летели на лыжах, подальше от этого места.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
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