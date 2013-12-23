Провожатый в ночном лесу

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 13:01

Tengu Просмотров: 1 440 Комментарии: 28 +27 Вчера, 13:01 by

От поселка и станции (не знаю, какой, может, рейсовый автобус там останавливался) до базы, т.е. биостанции, герой моей истории имел обыкновение ходить по знакомой дороге через лесок. Ходил он там днем и ночью - заблудиться невозможно, бояться нечего. По его мнению.И вот однажды ночью возвращается он на станцию. Дорога лунная, лесок зимний, тихий. Парень (было ему тогда чуть за двадцать) думает о чем-то своем - маршрут до автоматизма изучен... И тут вдруг, как по щелчку, становится ему как-то очень неуютно на этой дороге. Словно на него кто-то смотрит пристальным взглядом из темноты. Сильное ощущение, безошибочное. Он начинает, не останавливаясь, осторожно косить глазами по сторонам - и вдруг замечает, что параллельно дороге сквозь деревья движется какая-то тень. Не силуэт человека или зверя, а именно тень - клок тумана, колыхание, стремительное скольжение, что-то такое. И никаких звуков - ни один сучок в ночном лесу не хрустнет. Пересечься с ним тень пытается, течет себе непрошеным провожатым по краю леса. Уж не знаю, с какой стати, но парень в тот момент подумал, что это не кто-нибудь, а смерть сама. Тоже странная идея, если вдуматься - обычно думают, что призрак, леший, черт, в конце концов, а тут... Ну, что ему оставалось делать? Ускорил шаг, да и все. Не дожидаться же более близкого знакомства с таким "провожатым". Так и дочесал до биостанции. На каком именно участке пути тень пропала, не помнит. Но долго потом не мог заставить себя в одиночку ходить по ночам той дорогой.

Ключевые слова: Ночная дорога тень север авторская история

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