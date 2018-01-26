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Истории из жизни

Бесконечная дорога домой

Эта история произошла с моим дедушкой. Случилось это в годах эдак 1970-80-х, в Забайкальском крае (в далеком селе Кыра). На работе дедушка в тот вечер что-то очень задержался. От работы до дома идти по времени надо было где-то около получаса. Темно еще не было, только начинало смеркаться. Дедушка вышел из здания и, не торопясь себе, отправился домой. Тот маршрут, которым в этот вечер шел дед, был для него абсолютно изучен, он каждый день так ходил. Так вот, идет дедушка, покуривая сигаретку, от аэродрома, потом вдоль длинного зеленого заборчика, мимо палисадника, мимо домишек и… опять аэродром! Дедушка, мягко сказать, офигел! Ничего не понял – каким чудом он опять к этому аэродрому пришел! Да ладно, надо же все-таки домой идти. Опять домой пошел от аэродрома, вдоль опять заборчика, палисадник опять этот, домишки…и угадайте – дальше что?! Да, аэродром!

Ну, деду-то уже совсем не смешно! Ладно бы он выпивший был или не ходил каждый день по одной и той же дороге. Он вообще не верующий был в принципе, бабушку все ругал, что она там людей молитвами какими-то лечит. Конечно, молитв он не знал. Но когда и в третий раз то же самое получилось с этой дорогой, то тут уж он давай просить помощи у Бога, как мог! Шел опять тем маршрутом, но пытался как-то молиться, по-своему. Всевышний его услышал – дед все-таки пришел, как надо, домой. А бабушка дома его заждалась, потеряла! Дед объяснил ей, почему так поздно домой вернулся. Бабушка поверила, она с такими вещами была знакома, сама много таких историй знала, поэтому удивляться особо не стала. А вот дед ещё долго происшедшее с ним «переваривал». «Нечистый тебя водил! Нечистый!» - говорила ему бабушка.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:54
Сегодня, 13:50 by xlarafitumПросмотров: 455Комментарии: 6
+12

Ключевые слова: Дорога дед нечистый бабушка авторская история

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 14:41
+8
Группа: Посетители
Репутация: (112|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 521
-Ты где был так долго ?!

-Ой, да не поверишь, нечистый меня вокруг да около водил!

- А спина почему вся исцарапана?

- Дык, черти подрали.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#2 написал: Parzival1987
Сегодня, 15:17
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1
-Дорогой, где ты был?
-Меня водил вокруг нечистый.
-Хм... Странно, но футболка сухая и совсем не пахнет.
-Дура! Он водил меня за шкирку куртки!
Зарегистрирован: 6.08.2018
#3 написал: Pmariam
Сегодня, 15:35
+2
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Группа: Посетители
Репутация: (1001|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 2 042
мож заборчик за ночь перестроили. сделали круговой :)
а вот интересно на самом деле понаблюдать в моменте за таким человеком. какая на самом деле траектория движения у него была в тот момент?
Зарегистрирован: 22.07.2013
     
#4 написал: Eulalia
Сегодня, 16:15
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Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 264
Интересно, в лесах водит леший, а в селе кто, сельский?))
А вообще, чего эти нечистые к простым людям цепляются, идет человек, никого не трогает, а тут раз и в то же самое место пришел(
Зарегистрирован: 11.05.2014
#5 написал: Космонасть
Сегодня, 16:39
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Группа: Журналисты
Репутация: (672|0)
Публикаций: 87
Комментариев: 1 386
Цитата: DRUID
-Ты где был так долго ?!

-Ой, да не поверишь, нечистый меня вокруг да около водил!

- А спина почему вся исцарапана?

- Дык, черти подрали.

Цитата: Parzival1987
-Дорогой, где ты был?
-Меня водил вокруг нечистый.
-Хм... Странно, но футболка сухая и совсем не пахнет.
-Дура! Он водил меня за шкирку куртки!


-Дорогой,где ты был?
-Бегал.
-Ну иди ещё побегай,без тебя лучше было smile
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#6 написал: Эмма Шульц
Сегодня, 17:06
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Такое бывает, у меня тоже случилось как-то подобное. Смех смехом, а больше в такие ситуации попадать не хотелось бы, ведь не знаешь, чем обернуться может??
Зарегистрирован: 13.04.2018
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