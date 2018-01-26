Бесконечная дорога домой

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:54

xlarafitum Просмотров: 455 Комментарии: 6 +12 Сегодня, 13:50 by

Эта история произошла с моим дедушкой. Случилось это в годах эдак 1970-80-х, в Забайкальском крае (в далеком селе Кыра). На работе дедушка в тот вечер что-то очень задержался. От работы до дома идти по времени надо было где-то около получаса. Темно еще не было, только начинало смеркаться. Дедушка вышел из здания и, не торопясь себе, отправился домой. Тот маршрут, которым в этот вечер шел дед, был для него абсолютно изучен, он каждый день так ходил. Так вот, идет дедушка, покуривая сигаретку, от аэродрома, потом вдоль длинного зеленого заборчика, мимо палисадника, мимо домишек и… опять аэродром! Дедушка, мягко сказать, офигел! Ничего не понял – каким чудом он опять к этому аэродрому пришел! Да ладно, надо же все-таки домой идти. Опять домой пошел от аэродрома, вдоль опять заборчика, палисадник опять этот, домишки…и угадайте – дальше что?! Да, аэродром!Ну, деду-то уже совсем не смешно! Ладно бы он выпивший был или не ходил каждый день по одной и той же дороге. Он вообще не верующий был в принципе, бабушку все ругал, что она там людей молитвами какими-то лечит. Конечно, молитв он не знал. Но когда и в третий раз то же самое получилось с этой дорогой, то тут уж он давай просить помощи у Бога, как мог! Шел опять тем маршрутом, но пытался как-то молиться, по-своему. Всевышний его услышал – дед все-таки пришел, как надо, домой. А бабушка дома его заждалась, потеряла! Дед объяснил ей, почему так поздно домой вернулся. Бабушка поверила, она с такими вещами была знакома, сама много таких историй знала, поэтому удивляться особо не стала. А вот дед ещё долго происшедшее с ним «переваривал». «Нечистый тебя водил! Нечистый!» - говорила ему бабушка.

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