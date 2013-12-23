Вещуньи

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 06:53

Сделано_в_СССР Просмотров: 172 Комментарии: 2 +3 Вчера, 06:53 by

Еще бабушка моей бабушки рассказывала ей, что существуют такие мистические создания, как вещуньи, которые приносят нехорошие вести о скором несчастье, гибели близких. Выглядит вещунья как женщина, одетая во всё белое, с белоснежными волосами, является ночью, после полуночи. Бывает, что их является несколько, если грядёт череда несчастий.Как-то подруга моей бабушки, баба Галя, поехала на дачу и решила там остаться ночевать. Была уже ночь, темно и вдруг, ни с того ни с сего, бабе Гале стало страшно так, что, посидев полчаса, она передумала ночевать и решила вернуться домой, как предчувствие было какое-то.Собралась идти на электричку, как раз на ночную успевала. Перед уходом взглянула на часы - время было 23:50. Заперев дачу, она поспешила из дачного посёлка. Дорога до станции проходила через лесок и была довольно длинной, там шла автомобильная грунтовая дорога, достаточно широкая, а параллельно в нескольких метрах за деревьями шла тропинка - для пешеходов.Идёт баба Галя по тропинке по ночному лесу, жутковато, вдруг видит женщину, идущую впереди. Поспешила за ней, чтоб вместе идти, а та вдруг как сквозь землю провалилась. Баба Галя не поняла, куда та могла деваться, поспешила дальше. Решила перейти на большую дорогу, луна светит, там всё светлей идти, чем по тропинке.А как только подошла к ней, то увидела там ту самую женщину и с ней ещё одну точно такую же - обе были одеты во всё белое, с белыми волосами.Расстояние между этими женщинами было около метра, они шли, слегка расставив в стороны руки и низко наклонив головы, лиц не было видно. От странной картины баба Галя испугалась ещё больше и рванула назад по лесу на тропинку, а по ней к станции, попутно подумав: "Вот только сектантов мне тут встретить не хватало".Прибежав, она с ужасом увидела, что в столь поздний час станция совершенно пуста, ни одного человека. Но тут как раз показалась электричка, баба Галя быстро села в вагон и благополучно отправилась домой.Буквально через несколько дней у бабы Гали погибает крестник - разбился на машине вместе со своей женой. И вот тут баба Галя поняла, что то никакие не сектанты, а, видимо, вещуньи были.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Бабушка мистические создания вещуньи несчастье ночь авария смерть

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