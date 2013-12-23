ВещуньиЕще бабушка моей бабушки рассказывала ей, что существуют такие мистические создания, как вещуньи, которые приносят нехорошие вести о скором несчастье, гибели близких. Выглядит вещунья как женщина, одетая во всё белое, с белоснежными волосами, является ночью, после полуночи. Бывает, что их является несколько, если грядёт череда несчастий.
Как-то подруга моей бабушки, баба Галя, поехала на дачу и решила там остаться ночевать. Была уже ночь, темно и вдруг, ни с того ни с сего, бабе Гале стало страшно так, что, посидев полчаса, она передумала ночевать и решила вернуться домой, как предчувствие было какое-то.
Собралась идти на электричку, как раз на ночную успевала. Перед уходом взглянула на часы - время было 23:50. Заперев дачу, она поспешила из дачного посёлка. Дорога до станции проходила через лесок и была довольно длинной, там шла автомобильная грунтовая дорога, достаточно широкая, а параллельно в нескольких метрах за деревьями шла тропинка - для пешеходов.
Идёт баба Галя по тропинке по ночному лесу, жутковато, вдруг видит женщину, идущую впереди. Поспешила за ней, чтоб вместе идти, а та вдруг как сквозь землю провалилась. Баба Галя не поняла, куда та могла деваться, поспешила дальше. Решила перейти на большую дорогу, луна светит, там всё светлей идти, чем по тропинке.
А как только подошла к ней, то увидела там ту самую женщину и с ней ещё одну точно такую же - обе были одеты во всё белое, с белыми волосами.
Расстояние между этими женщинами было около метра, они шли, слегка расставив в стороны руки и низко наклонив головы, лиц не было видно. От странной картины баба Галя испугалась ещё больше и рванула назад по лесу на тропинку, а по ней к станции, попутно подумав: "Вот только сектантов мне тут встретить не хватало".
Прибежав, она с ужасом увидела, что в столь поздний час станция совершенно пуста, ни одного человека. Но тут как раз показалась электричка, баба Галя быстро села в вагон и благополучно отправилась домой.
Буквально через несколько дней у бабы Гали погибает крестник - разбился на машине вместе со своей женой. И вот тут баба Галя поняла, что то никакие не сектанты, а, видимо, вещуньи были.
Автор неизвестен.
Источник.
Новость отредактировал Elfin - Вчера, 06:53
Вчера, 06:53 by Сделано_в_СССРПросмотров: 172Комментарии: 2
Ключевые слова: Бабушка мистические создания вещуньи несчастье ночь авария смерть