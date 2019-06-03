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Практика / Истории из жизни

Деревенская магия. 5 первых признаков

В современном мире "все смешалось в кучу, кони, люди")).

Раньше в деревнях и сёлах дом ведьмы стоял на отшибе, на границе людей и природы. Это имело и сакральный смысл и технический (сейчас отрытый водоем или оживленная трасса поблизости выполняют ту же функцию). Его все знали. Сейчас определить, что ваша соседка или сосед имеет отношение к деревенской магии значительно сложнее. На протяжении 70 лет советской власти такие люди и их семьи старались максимально не выделяться и не привлекать внимания. Те, кто в роду сохранил знания и умения рода, чаще всего это не афишируют. Вопреки распространенному мнению, ведьма/ведьмак редко живут одни. Продолжение рода и передача знания одна из важнейших задач.

Но все же на пару моментов можно сразу обратить внимание. По своей сути, ни один из них не является 100% гарантией, но их совокупность должна насторожить. И, естественно, всему этому есть простое логическое объяснение). Итак, вы решили купить дом в частном секторе и приехали его осмотреть, а, заодно, и будущих соседей...

1. Растения "сбились" с графика. Цветут и плодоносят в "неправильное" время. Чаще всего можно обратить внимание на цветы. Например, ландыши, цветущие в августе или акацию, цветущую в сентября.
2. На участке и палисаднике есть "некультурные" растения. Речь не о "заморских" диковинках, а о растениях полей и лесов этого региона. Например, хвощ, цикорий или полынь, которые растут в цветнике ( при том, что они там специально высажены). Рябина или верба на участке.
3. В окне жилой зоны, выходящем на улицу, будет инсталляция по сезону. Чаще всего это выглядит, как поделка в детском саду "Дары осени".
4. С вашего участка не будет видно место отдыха соседей, а также хоз.постройки или хотя бы вход в них.
5. Семья тут живёт "испокон веков". Переезд не просто болезненное, а и губительное мероприятие. Сменить свою территорию - это потерять часть своей силы, защиты и возможностей.

Ни в коем случае не скажу, что с такими соседями рядом жить нельзя. Скорее даже наоборот. Определенные способности и умение ими пользоваться требуют от владельца самоконтроля и самодисциплины, определенного распорядка жизни и стиля поведения. Так что пьянки до утра с громкой музыкой, дебоши по выходным и вечный ремонт - это не про них.

Если будет интересно, можем обсудить, как с такими соседями жить в мире и с пользой для себя.

Вчера, 09:17 by УгоПросмотров: 614Комментарии: 7
+11

Ключевые слова: Деревня магия соседи растения дом авторская история

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Комментарии

#1 написал: Шерри
Вчера, 18:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (44|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 682
Интересно, конечно про ландыши, цветущие в августе.
Скажите, а смысл травнице, сажать специально, полынь в огороде? Любой поход в лес за травами, ведомым людям приятен и полезен. Они же не затворники.
И про вход в сарай поясните, пожалуйста))
Зарегистрирован: 3.06.2019
   
#2 написал: Уго
Вчера, 20:07
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 5
Цитата: Шерри
Интересно, конечно про ландыши, цветущие в августе.
Скажите, а смысл травнице, сажать специально, полынь в огороде? Любой поход в лес за травами, ведомым людям приятен и полезен. Они же не затворники.
И про вход в сарай поясните, пожалуйста))

Травы используются не только в собранном виде. Определенное размещение на участке может дать дополнительную защиту дому, влияние на другую растительность (болезни, скорость роста, качество). Да и для сбора некоторых трав в определенной фазе роста легче иметь их под рукой, чем за километры кататься в неудобное время.
А вот вход в дом и хозпостройки, кроме чисто технической безопасности от "порчи" и "дурного глаза", это как "рекламный буклет" возможностей и способностей хозяйки/хозяина. Тут можно обратить внимание и на оформление самой двери и дверного проема, и на украшения на ней (чаще всего они носят не декоративный характер - это обереги). В жилом доме расположение входной двери относительно планировки тоже имеет огромное значение и т.д. и т.п
Обратите внимание, что практикующие обычно принимаю в отдельной постройке, часто со своим входом на участок. Никто не хочет, что бы о нем знали слишком много))
Зарегистрирован: 30.06.2022
#3 написал: Talisha
Вчера, 20:51
-1
Группа: Посетители
Репутация: (2119|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 424
Прочитала, улыбнулась. Реальный практик не нуждается в инсталляциях на окнах и дверях, а вишни в последние несколько лет стали дважды цвести, иногда трижды, из-за резкого потепления, во всем городе. Надо за ландышами понаблюдать winked
А полынь у нас многие сажают от защиты...от насекомых-вредителей smiley
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#4 написал: Шерри
Вчера, 20:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (44|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 682
Практикующий поставит защиты, а не только обереги на лицевую сторону двери. И уж тем более не будет бояться порчи и сглаза.
Практикующий умеет, также снимать порчи и если нужно сделать видимую защиту, сделает её из нутри дома.
Травы в саду не защитят от порч и сглаза.
А влияние одних трав на другие(рост и качество) это знания сельского хозяйства, цветоводства, удобрений и т.д., а не деревенская магия.
И если ведующей есть, что скрывать(обряды в саду), то не легче ли ей поставить глухой забор, чем закрывать, определенные места и входы. Мы как никак в современном мире живём.
Это естественно исключительно моё мнение. За ответ спасибо.
Зарегистрирован: 3.06.2019
   
#5 написал: Шерри
Вчера, 21:09
+1
Группа: Посетители
Репутация: (44|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 682
Цитата: Talisha

А полынь у нас многие сажают от защиты...от насекомых-вредителей smiley


Сегодня ходила в лес, собирала серебристую полынь, вся в тле. Еле выбрала чистую.
От каких насекомых она защищает, если не секрет, подскажите?
Зарегистрирован: 3.06.2019
   
#6 написал: Афина Паллада
Вчера, 22:16
0
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 21
Я по гороскопу Козерог, поэтому на дачном участке у меня растут тигровые лилии - это главный цветок моего знака Зодиака. Но это не значит, что на дачном участке нужно высаживать мрачных покровителей из растительного мира для всех Козерогов. Как, например, ель, черная бузина, паслён, черный мак, живокость, фиалки трехцветные (известные как "анютины глазки"), трехцветные васильки или плющ (известный как растение-вампир), угу - все эти растения, согласно легендам, связаны с царством мертвых. Я предпочитаю разноцветные астры и календулу (всем известные ноготки), хотя они покровительствуют другим знакам Зодиака. Календула со множеством и разнообразием её сортов очень полезное для сада и огорода растение - выделяет фитонциды, отпугивает колорадского жука, её боится даже морковная муха. К тому же, разнообразие окраски цветков всегда радует глаз. А если я буду рассуждать, в каком углу высадить калину, в каком рябину, где посадить берёзку, как лучше повесить ленточки-обереги на самый пышный куст чёрной смородины - то голова пойдет кругом. В гороскопы сегодня почему-то верят больше, чем в черную магию.
Зарегистрирован: 21.10.2021
#7 написал: Ялил
Сегодня, 10:38
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 4
Все, капец... Нашу семью в чёрный список можно заносить. В доме уже 6 поколений было, акация в сентябре цвела( пара веток), где отдыхаем не видно, в огороде чего только не растёт - выпалываешь, а оно опять лезет. На окнах бывают поделки - дети.
Зарегистрирован: 2.05.2022
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