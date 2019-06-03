Деревенская магия. 5 первых признаков

Уго Просмотров: 614 Комментарии: 7 +11 Вчера, 09:17 by

В современном мире "все смешалось в кучу, кони, люди")).Раньше в деревнях и сёлах дом ведьмы стоял на отшибе, на границе людей и природы. Это имело и сакральный смысл и технический (сейчас отрытый водоем или оживленная трасса поблизости выполняют ту же функцию). Его все знали. Сейчас определить, что ваша соседка или сосед имеет отношение к деревенской магии значительно сложнее. На протяжении 70 лет советской власти такие люди и их семьи старались максимально не выделяться и не привлекать внимания. Те, кто в роду сохранил знания и умения рода, чаще всего это не афишируют. Вопреки распространенному мнению, ведьма/ведьмак редко живут одни. Продолжение рода и передача знания одна из важнейших задач.Но все же на пару моментов можно сразу обратить внимание. По своей сути, ни один из них не является 100% гарантией, но их совокупность должна насторожить. И, естественно, всему этому есть простое логическое объяснение). Итак, вы решили купить дом в частном секторе и приехали его осмотреть, а, заодно, и будущих соседей...1. Растения "сбились" с графика. Цветут и плодоносят в "неправильное" время. Чаще всего можно обратить внимание на цветы. Например, ландыши, цветущие в августе или акацию, цветущую в сентября.2. На участке и палисаднике есть "некультурные" растения. Речь не о "заморских" диковинках, а о растениях полей и лесов этого региона. Например, хвощ, цикорий или полынь, которые растут в цветнике ( при том, что они там специально высажены). Рябина или верба на участке.3. В окне жилой зоны, выходящем на улицу, будет инсталляция по сезону. Чаще всего это выглядит, как поделка в детском саду "Дары осени".4. С вашего участка не будет видно место отдыха соседей, а также хоз.постройки или хотя бы вход в них.5. Семья тут живёт "испокон веков". Переезд не просто болезненное, а и губительное мероприятие. Сменить свою территорию - это потерять часть своей силы, защиты и возможностей.Ни в коем случае не скажу, что с такими соседями рядом жить нельзя. Скорее даже наоборот. Определенные способности и умение ими пользоваться требуют от владельца самоконтроля и самодисциплины, определенного распорядка жизни и стиля поведения. Так что пьянки до утра с громкой музыкой, дебоши по выходным и вечный ремонт - это не про них.Если будет интересно, можем обсудить, как с такими соседями жить в мире и с пользой для себя.

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