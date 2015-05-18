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Истории из жизни

На перекрестке⁠⁠

На перекрестке&#8288;&#8288;

Это история, которую мне рассказала коллега лет десять назад. Тогда я ещё сама была школьницей и летом подрабатывала в детском саду — красила заборы, мыла коридоры. После второй смены одна из воспитательниц пригласила меня на чай. Слово за слово — и мы углубились в разговоры о вещах странных, о которых в суете будней редко кто решается говорить вслух.

«Я тогда была почти как ты, — начала она. — Молодая, наивная. Замуж выскочила по глупости, за мужчину куда старше себя. Сначала он казался добрым, заботливым — снабженец, ездил по разным городам… Только позже узнала, что он оставил в другом городе жену и двоих детей. Узнала не от него — письмо пришло от его бывшей, полное боли и злобы: „Он бросил нас ради тебя. Жди теперь своей участи“».

Скандал был страшным. Я кричала, он кричал… А потом всё будто сломалось. Он начал болеть: тяжело, стремительно. Врачи разводили руками — анализы хорошие, диагнозов нет. А он таял на глазах: волосы седеют, кожа натягивается на кости. Из крепкого мужчины он превращался в старика.

Я не знала, что делать. Обратиться к родителям? Меня бы не приняли — они говорили, что позор принесла, а моего ребёнка в разговорах между собой называли не иначе как «довесок».

И вот однажды в больничном коридоре, когда мы опять пришли за помощью, к нам подошла женщина. Красивая, ухоженная, с малышом на руках. Она странно смотрела на нас, будто видела то, что другим было невидимо. Она молча достала из сумки клочок бумаги, протянула его мне и тихо сказала:

‘Идите к ней. Деньги не берет. Если не успеете — потеряете всё.’

На клочке был адрес.

На следующий вечер мы поехали. Дом стоял на окраине, двухэтажный, обшарпанный, с тёмными окнами. Как только хозяйка отворила дверь, её лицо скривилось, словно она ощутила смрад, который не чувствовали мы.

Мужа она сразу увела в отдельную комнату. Меня с ребёнком оставила на кухне.

Когда я всё рассказала ей, она молча взяла с полки небольшой мешочек из грубой ткани и вручила мне.

‘Завтра в полночь, — сказала она, — возьми мужа и веди его на перекрёсток. Положи мешочек ему в карман. Иди кругами до дома. Ни под каким предлогом не оборачивайся. Ни за что.’

На следующий день был мороз. Фонари едва освещали дорогу.

Мы шли к перекрёстку. Чем ближе подходили, тем тяжелее становился муж. Он обмяк, как пьяный, и всё время спотыкался. Я тянула его из последних сил.

Как только мы ступили на перекрёсток, тишину прорезал дикий вопль за спиной.

Женский.

Раздирающий.

Я стиснула зубы и продолжила идти, как мне велено было.

За спиной раздавались проклятия, угрозы, визг, потом — мольбы. Голос менялся, то был грубым, почти мужским, то вдруг становился детским, плачущим.

Когда мы проходили мимо витрины магазина, я краем глаза увидела отражение: за нами бежала женщина с длинными мокрыми волосами. На ней был только белый фартук, едва прикрывающий худое тело. И она почему-то не могла догнать нас, хотя её движения были отчаянными, безумными.

Муж, сначала еле передвигающий ноги, постепенно начал бодрее шагать. Когда мы подошли к нашему дому, он уже почти волок меня за собой.

Мы забежали в подъезд и захлопнули за собой дверь.

Но на этом всё не закончилось.

До самого рассвета в нашу дверь кто-то яростно стучал. Царапался. Бился. Казалось, что стены дрожат от этого лязга.

Мы сидели на полу кухни, не смея дышать.

Когда за окном наступил рассвет, стуки прекратились.

Утром, выйдя за порог, я увидела: вмятины на двери, глубокие царапины, словно когтями. Но соседи ничего не слышали, ничего не видели.

Муж восстановился быстро. Вернулся к работе, стал прежним. И через месяц собрал вещи и ушёл. Квартиру оставил мне и сыну.

Прошло ещё время, и я, помня о своём долге, пошла к той женщине отдать мешочек.

Она встретила меня тепло, накормила, напоила чаем. И тогда, когда я уже собиралась уходить, она тихо сказала:

"Твоя беда была не в его бывшей. Твоя мать желала вам зла… Сильно желала. Беда пришла по её следу. Сперва бы мужа сгубила, потом и ребёнка забрала бы. Но ты вовремя пришла. А что муж ушёл… Так и должно было быть. Не твоя судьба он. Не для жизни был тебе данный."


Автор - VanProblem.
Источник.

Вчера, 08:41 by ЛетягаПросмотров: 1 668Комментарии: 5
+8

Ключевые слова: Муж болезнь знахарка мама

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Вчера, 17:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (2087|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 512
Родная мать...
К сожалению и такое бывает среди родных. А перекресток - уникальное место.
Интересно, что было в мешочке.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#2 написал: Kreisleiter13
Вчера, 18:21
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 593
Цитата: Talisha

Интересно, что было в мешочке.

Содержимое мешочка всех интересует, но ответа наверное не будет.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#3 написал: Lenchen
Вчера, 20:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 810
Интересно, только впечатление портят эти царапины и вмятины на двери. Но мне понравилось.
Зарегистрирован: 7.01.2012
  
#4 написал: Eifersucht
Вчера, 21:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (97|-7)
Публикаций: 27
Комментариев: 2 520
Родители всегда желают счастья своим детям. И почти всегда видят насквозь избранников или избранниц своих дочерей и сыновей. Я думаю, что мама главной героини этой истории видела её спутника насквозь и знала, что ничего из этой фигуры никогда не получится. Что ждут родители невесты от жениха? Хотя бы малейшую долю ответственности и благожелательное поведение. Скорее всего, этого не было. Без сомнения, иногда родители очень сильно ошибаются, но жених от этого только в выигрыше в случае ошибки. По данной истории мама не ошибалась.
Если случается одна история по определённой теме - это случайность, но если историй две, а может быть и три из разных временных промежутков и разных слоёв общества - то это закономерность. Потому вывод: у девочки стояла защита, которую ей поставила, либо бабка по материнской линии, либо мама. Эта вещь переходит из поколения в поколение по результату определённых мотивов, в данном случае мотив чисто семейный - оградить дочь от недостойного избранника. Мужик то оказался действительно недостойным по результату: что это такое - в другом городе оставил семью, бросил ребёнка, заделал ребёнка другой женщине, тоже бросил. Ну мужик никакой. Даже можно сказать, супруга спасла его от скорого увядания, а он это не заценил на должном уровне.
Следующая вещь: защиту не все выдерживают. Эта тема из дохристианских времён. Даже могу сказать место, где это входу до нынешних времён - это Восточная Европа. С течением времени в поколениях знания были утрачены. А защита, переданная по роду, осталась. Мало того, при определённых манипуляциях или даже при определённых эмоциях она может быть активирована старшим членом семьи. Но опять же сила этой защиты может убить защищаемого. Знания ведь утрачены, что делать при проявлении её никто не знает. Так что всё зависит от природной силы защищаемого. Если он выдержит, то достоин принять защиту, чтобы передать её дальше по роду.
Что было в тряпочке той? Скорее всего, что-то жертвенное или пережитое с определённой долей напряжения. К примеру, через ритуал готовили какое-то зелье в течение нескольких лет, с молитвами и должной эмоциональностью.
И я, честно говоря, не думаю, что мальчику что-то угрожало. Он до определённого момента детства храним мамой. А мама, похоже, довольно сильна, раз не побоялась посмотреть в отражение. Ну, что скажешь, защита убралась, может и к лучшему. Кому нужна защита, раз знания утрачены. Но, откровенно говоря, мне бы такая защита пригодилась: к примеру, суп "сбежал" на плите, когда я историю или комментарий печатаю в страшных историях, раз только и подсказал деятель из до нашей эры: "слушай, ты такой олух, не то что твой предок-войн, которому супы не были нужны, он забивал оленя стрелой из лука и тут же жарил на костре..., ладно, давай иди на кухню, там суп у тебя закипел и уже соседей снизу заливает", я встаю, а он такой чёрный мне показывает рукой на плиту... . belay
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#5 написал: Ель
Сегодня, 04:44
0
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 214
Вот этот момент многократно встречается "крики голоса за спиной, оглядываться нельзя"
И нигде грамотного подробного пояснения этого еще не слышал, только обрывки. Может кто сведущ ?
Зарегистрирован: 19.05.2020
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