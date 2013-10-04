Они нас видят?

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 12:53

Причина: Стилистика автора сохранена

Light_a_dark Просмотров: 744 Комментарии: 1 +6 Вчера, 12:53 by

Работает у нас уборщица Люда. Она давно на пенсии, но очень живенькая женщинка. Родом она из глухой деревни.Однажды ей сообщили, что их сосед Алик из деревни пропал. Ушёл утром из дома и не вернулся. Соседу было глубоко за 50 лет. Жил он в одном доме с младшей сестрой, родители их давно умерли.Незадолго до этого у Алика обнаружили онкологию. Он набрал в голову и в разговорах с соседями часто говорил, что он с собой что-нибудь сделает, но страдать не будет.Искали его всей деревней, думали, что он утопился, так как в округе много озёр и Алик был заядлый рыбак. В поисках участвовал и поисковый отряд, были задействованы квадрокоптеры. У сестры взяли анализ на ДНК. Безрезультатно.Где-то через месяц Люда поехала к себе на родину. Приехав, встретилась там с родной и двоюродной сестрой Алика. Поинтересовалась результатами поиска. Двоюродная сестра сказала, что до сих пор никаких следов не нашли, и что однажды, когда они с сестрой в очередной раз пошли в обход окрестностей в надежде найти Алика и вернулись опять ни с чем, она прилегла вздремнуть. Приснился ей Алик, который сказал: «А я вас сегодня видел!». Поохали, поахали, на этом всё.Прошло 6 лет. Сегодня прихожу на работу, а Люда мне говорит, что нашли Алика! Нашёл лесник, который в лесу помечает деревья для вырубки. Просто под одним из деревьев лежал скелетированный труп. То ли верёвка сгнила, то ли шейные позвонки распались.Экспертиза ДНК показала, что это Алик.И его нашли в том месте, где регулярно ходили его сёстры в поисках. Только смотрели они под ноги, а не на деревья, и более были склонны к тому, что он утопился.Получается, что он их действительно «видел». И даже сообщил об этом.

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