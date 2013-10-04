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Истории из жизни

Они нас видят?

Работает у нас уборщица Люда. Она давно на пенсии, но очень живенькая женщинка. Родом она из глухой деревни.
Однажды ей сообщили, что их сосед Алик из деревни пропал. Ушёл утром из дома и не вернулся. Соседу было глубоко за 50 лет. Жил он в одном доме с младшей сестрой, родители их давно умерли.
Незадолго до этого у Алика обнаружили онкологию. Он набрал в голову и в разговорах с соседями часто говорил, что он с собой что-нибудь сделает, но страдать не будет.

Искали его всей деревней, думали, что он утопился, так как в округе много озёр и Алик был заядлый рыбак. В поисках участвовал и поисковый отряд, были задействованы квадрокоптеры. У сестры взяли анализ на ДНК. Безрезультатно.

Где-то через месяц Люда поехала к себе на родину. Приехав, встретилась там с родной и двоюродной сестрой Алика. Поинтересовалась результатами поиска. Двоюродная сестра сказала, что до сих пор никаких следов не нашли, и что однажды, когда они с сестрой в очередной раз пошли в обход окрестностей в надежде найти Алика и вернулись опять ни с чем, она прилегла вздремнуть. Приснился ей Алик, который сказал: «А я вас сегодня видел!». Поохали, поахали, на этом всё.

Прошло 6 лет. Сегодня прихожу на работу, а Люда мне говорит, что нашли Алика! Нашёл лесник, который в лесу помечает деревья для вырубки. Просто под одним из деревьев лежал скелетированный труп. То ли верёвка сгнила, то ли шейные позвонки распались.
Экспертиза ДНК показала, что это Алик.

И его нашли в том месте, где регулярно ходили его сёстры в поисках. Только смотрели они под ноги, а не на деревья, и более были склонны к тому, что он утопился.
Получается, что он их действительно «видел». И даже сообщил об этом.


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 12:53
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 12:53 by Light_a_darkПросмотров: 744Комментарии: 1
+6

Ключевые слова: Пропажа поиск сон находка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Black Bagira
Вчера, 13:09
+2
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 1 737
Хорошая история! Когда сестре приснился сон с Аликом, сестрам нужно было еще раз пройти по тем же местам и осмотреть все еще раз более тщательно...но разве все предусмотришь....
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
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