Двери

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:44

HAHSAHAKA Просмотров: 753 Комментарии: 10 +2 Вчера, 17:44 by

Я как обычно возвращался домой с работы, я очень спешил, ведь домой я прихожу в 17:00, а сегодня у нас в 19:00 корпоратив. Я хотел выспаться, ведь работаю я программистом и вечно устаю на работе. Вот я уже зашёл в подъезд, поднимаюсь к себе (я живу на 2 этаже). Я вставляю ключ в дверной проем, а дверь не открывается! Я пробовал ещё много раз, но ничего не получалось. Я решил пойти к соседям, которые живут на этаж выше. Позвонил в дверь, они открыли и гостеприимно впустили в квартиру.Я рассказал им, что произошло. Они сказали, что я могу пожить у них 4 дня, пока всё не разрешится. Я позвонил начальнику и сообщил, что не смогу попасть на корпоратив, а также взял небольшой отгул. На второй день мне в голову пришла мысль вызвать слесаря. Но смог он приехать только на следующий день. Мы сразу же отправились ко мне. Слесарь сказал, что это на час-полтора работы.Я решил пройти прогуляться в парке. Я погулял там часа два и вернулся обратно. Слесарь уже стоял там около получаса, из-за чего мне пришлось доплачивать. Потом я, естественно, побежал к себе в квартиру. И каково было моё удивление, когда я увидел, что изнутри в замок был вставлен ключ!Вот и конец, само удивительное в том, что я жил один и никто не мог проникнуть ко мне в квартиру. Я до сих пор не могу отойти от этого момента!

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