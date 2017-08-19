Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Двери

Я как обычно возвращался домой с работы, я очень спешил, ведь домой я прихожу в 17:00, а сегодня у нас в 19:00 корпоратив. Я хотел выспаться, ведь работаю я программистом и вечно устаю на работе. Вот я уже зашёл в подъезд, поднимаюсь к себе (я живу на 2 этаже). Я вставляю ключ в дверной проем, а дверь не открывается! Я пробовал ещё много раз, но ничего не получалось. Я решил пойти к соседям, которые живут на этаж выше. Позвонил в дверь, они открыли и гостеприимно впустили в квартиру.

Я рассказал им, что произошло. Они сказали, что я могу пожить у них 4 дня, пока всё не разрешится. Я позвонил начальнику и сообщил, что не смогу попасть на корпоратив, а также взял небольшой отгул. На второй день мне в голову пришла мысль вызвать слесаря. Но смог он приехать только на следующий день. Мы сразу же отправились ко мне. Слесарь сказал, что это на час-полтора работы.

Я решил пройти прогуляться в парке. Я погулял там часа два и вернулся обратно. Слесарь уже стоял там около получаса, из-за чего мне пришлось доплачивать. Потом я, естественно, побежал к себе в квартиру. И каково было моё удивление, когда я увидел, что изнутри в замок был вставлен ключ!

Вот и конец, само удивительное в том, что я жил один и никто не мог проникнуть ко мне в квартиру. Я до сих пор не могу отойти от этого момента!

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:44
Вчера, 17:44 by HAHSAHAKAПросмотров: 753Комментарии: 10
+2

Ключевые слова: Работа двери ключи соседи корпоратив авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: HAHSAHAKA
Вчера, 18:00
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 18
Ну как вам рассказ?
Зарегистрирован: 19.08.2017
#2 написал: Серебряная пуля
Вчера, 18:32
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1743|-1)
Публикаций: 78
Комментариев: 5 302
Наверное слесарю дали ключ, он и опробывал его с другой стороны.
В истории ничего нет такого, что опровергает эту версию. Чем информации больше, тем легче ухватится за мелочи, теперь из-за этого информации вовсе не дают. Поднадоело такое отношение к историям. В комментариях можно опровергать по мере поступления вопросов, тем не мения ответы можно придумывать на ходу. ,
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#3 написал: HAHSAHAKA
Вчера, 18:59
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 18
Цитата: Серебряная пуля
Наверное слесарю дали ключ, он и опробывал его с другой стороны.
В истории ничего нет такого, что опровергает эту версию. Чем информации больше, тем легче ухватится за мелочи, теперь из-за этого информации вовсе не дают. Поднадоело такое отношение к историям. В комментариях можно опровергать по мере поступления вопросов, тем не мения ответы можно придумывать на ходу. ,

Спасибо! Я созванивался со слесарем тот говорил что просто вскрыл замок и всё. Ему не кто не давал ключ. У меня есть версия что это я как-то вставил туда ключ. Т.к. когда я уходил на работу я был немного похмелен.
Зарегистрирован: 19.08.2017
#4 написал: Долгопят
Вчера, 19:23
+12
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 253
Феерично! Автор...даже не знаю , как смягчить удар.Простите великодушно, напишу правду, не обижайтесь.
1. Мысль о слесаре приходит не на следующий день, а на второй минуте ковыряния в родном замке.
2. Зачем Вам жить у соседей 4 дня???!!!".. пока все не разрешится.." в смысле? пока само не рассосётся?..яплакал...
3.Какого патерна Вы пошли прогуляться, когда открывают дверь в дом, милый дом?Так и грабануть могут.
4. И последнее, почему мне кажется, что Вам лет 13-14, Вы пришли со школы, столкнулись с проблемой, побежали к соседям , и они предложили "деточке" пожить у них пару дней, пока родители не приедут.как то так.
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#5 написал: Серебряная пуля
Вчера, 19:27
+5
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1743|-1)
Публикаций: 78
Комментариев: 5 302
Замок или чинят, или ставят другой, в вашем случае слесарь вкрутил замок обратно, ему нужен был ключ. И конечно процедура выкручивания замков производится в присутствии хозяина. Слесарь дверь откроет и в туалет, заходи, кто хочет, бери, что хочешь. Если вы оставили дубликат в замке, то в двух-стороннем замке не закрывается дверь, если ключ вставлен..

Из Василеостровского дома молодежи в Петербурге похитили реквизит любимого всеми детского фильма «Приключения Буратино» - легендарный «золотой ключик». Ключ для фильма был изготовлен из латуни, а его длина составляла 50 сантиметров. Заявление в полицию о пропаже ключа поступило в 4.00 утра 6 мая.
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#6 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 19:34
+3
Группа: Журналисты
Репутация: (61|0)
Публикаций: 95
Комментариев: 877
Для мистичности истории добавлю,что это мог быть шалунишка домовой. Хозяин не налил молочка в блюдце и не положил кусочек хлебушка рядом. Вот и пошутил домовёнок, вставив ключ в замочную скважину, пускай хозяин помучается. Ну вот как то так ещё потянет на мистическую историю из жизни. slowpoke
Зарегистрирован: 19.08.2017
    
#7 написал: Green Wind
Вчера, 19:57
+5
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 19
Комментариев: 8 909
Шедеврально ) Здесь каждая фраза яркая и самобытная. Плюс поставил.

Я рассказал им, что произошло. Они сказали, что я могу пожить у них 4 дня, пока всё не разрешится.


А как все должно было разрешиться за 4 дня? winked А если бы не разрешилось, можно было бы у соседей подольше пожить?
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#8 написал: Tigger power
Вчера, 20:16
+1
Группа: Посетители
Репутация: (559|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 400
Цитата: Green Wind
Шедеврально ) Здесь каждая фраза яркая и самобытная. Плюс поставил.

Я рассказал им, что произошло. Они сказали, что я могу пожить у них 4 дня, пока всё не разрешится.


А как все должно было разрешиться за 4 дня? winked А если бы не разрешилось, можно было бы у соседей подольше пожить?

Ага, может и ключ нужно было не в дверной проем вставлять, а в замок попробовать)) меня тоже повеселило не банальное поведение автора, сразу понятно Программист)+
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#9 написал: Alisa293
Вчера, 20:48
+1
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 220
Цитата: HAHSAHAKA
Ну как вам рассказ?

Дак воры,однако...Испугались, слесаря-то....
Неоднозначно, с одной стороны вроде страшно, а с другой - смешно: отгул небольшой, корпоративчик, соседи, слесарь с доплатой...
Поставлю плюс+
Зарегистрирован: 10.02.2015
#10 написал: kusi
Вчера, 23:24
+2
Группа: V.I.P.
Репутация: (1988|0)
Публикаций: 333
Комментариев: 6 483
Столько пафоса в кратком .Я уже настроилась на долгий страшный рассказ(кофе налила, сигарету подожгла, устроилась поудобнее) А что в итоге?
я очень спешил, ведь домой я прихожу в 17:00, а сегодня у нас в 19:00 корпоратив

Угу, мужчине собраться на такое мероприятие целая проблема...За час никак не успеть))) ( на выбор носков только час уйдёт )
Они сказали, что я могу пожить у них 4 дня, пока всё не разрешится.

Хм..не знала что проблему которую устранить за несколько часов можно, решается в четыре дня..Время нервно курит в сторонке)
На второй день мне в голову пришла мысль вызвать слесаря.

Потрясающе! Просто волшебное озарение!)))
Но смог он приехать только на следующий день.

Понятно, фиаско.Один слесарь на весь город..))
Я до сих пор не могу отойти от этого момента!

Надо полагать! Столько страху натерпелся. Психолог в помощь)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.