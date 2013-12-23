Кто-то стучит ночью в дверь

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:20

Ametistka Просмотров: 226 Комментарии: 5 +9 Сегодня, 15:20 by

Очень давно сижу на вашем сайте, но ни разу ничего не писала. С откровенно мистическими ситуациями не сталкивалась, но недавно произошёл со мной не очень приятный случай.Ночевала я на работе, на огороженной территории режимного объекта. В здании, где я ночевала, была только я и щенная собака в соседней комнате. Территория огорожена, калитка закрыта на замок, который закрывается только изнутри, за зданием находятся вольеры, где содержится 20 собак.Помещение, где я спала, состоит из четырех комнат: коридор, комната, закрытая на замок, комната, где спала собака, и моя кондейка. Я долго не могла уснуть, несколько раз выходила на улицу, а ключ у меня всегда находился в двери со стороны улицы, даже в голову как-то не приходило закрываться. К слову, у меня работал телевизор без звука в качестве скорее ночника и часов, так как там показывалось время, а других часов у меня не было.Так вот, полная тишина, время - половина третьего, в дверь раздается удар, да такой громкий, что от неожиданности у меня дыхание перехватило и сердце начало бешено колотиться. Лежу в ступоре, в ушах как будто стучит, пошевелиться не могу.Не знаю, сколько прошло, но удар повторился, но уже не такой громкий, а чуть тише. В голове только одна мысль вертелась, что надо встать, открыть дверь, вытащить ключ и закрыться изнутри. Но не то что встать, пошевелиться по-прежнему не могла: у изголовья кровати окно, не могу объяснить, но панически было страшно посмотреть в его сторону, вот как подсознательно "не стоит". Ни одна собака не залаяла, та, что была в соседней комнате, тоже никак не среагировала.Так вот я продолжала лежать, причём в одном положении, только глаза бегали, смотрела на дверь, ведущую в комнату, она была приоткрыта. И вроде уже начала успокаиваться, как услышала новый звук, как дергается ручка, но не входной двери, а той, что в коридоре, и при этом закрытой на ключ (ключ от той двери висел на вешалке в коридоре). Двери просто разные и поэтому на слух я была уверена, что это именно та дверь.Что я чувствовала в тот момент, не передать, и опять собака мирно спала себе, игнорируя все эти звуки. Осознание этого факта пугало ещё сильнее. Я продолжала лежать, сердце колотилось, а потом моё подсознание меня спасло: я просто уснула. До этого всегда удивлялась, как люди, испытавшие такой страх, могут спокойно уснуть? Оказывается, очень даже могут.Когда проснулась, даже не сразу поняла, что что-то не так: закрытая дверь которая была, была открыта, и горел свет, все было на своих местах... Что это было - непонятно.Рассказала коллеге, и она сказала, что с ней было примерно то же самое, только исключение, что она запиралась изнутри. Тоже были стуки в дверь, слышала, как дергают калитку за ручку. Когда выходила, там никого не было, и один раз ей еще в окно стучали, тоже не смотрела - от этого ещё страшнее становится. И, кстати, в эти моменты тоже все собаки молчали... Что это, не знаю, но увидеть мне бы это точно не хотелось.Понимаю, что очень длинно это все описала, но по-другому не получилось. Как смогла, как говорится.

Ключевые слова: Стук в дверь страх собака авторская история

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