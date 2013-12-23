Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Кто-то стучит ночью в дверь

Очень давно сижу на вашем сайте, но ни разу ничего не писала. С откровенно мистическими ситуациями не сталкивалась, но недавно произошёл со мной не очень приятный случай.

Ночевала я на работе, на огороженной территории режимного объекта. В здании, где я ночевала, была только я и щенная собака в соседней комнате. Территория огорожена, калитка закрыта на замок, который закрывается только изнутри, за зданием находятся вольеры, где содержится 20 собак.

Помещение, где я спала, состоит из четырех комнат: коридор, комната, закрытая на замок, комната, где спала собака, и моя кондейка. Я долго не могла уснуть, несколько раз выходила на улицу, а ключ у меня всегда находился в двери со стороны улицы, даже в голову как-то не приходило закрываться. К слову, у меня работал телевизор без звука в качестве скорее ночника и часов, так как там показывалось время, а других часов у меня не было.

Так вот, полная тишина, время - половина третьего, в дверь раздается удар, да такой громкий, что от неожиданности у меня дыхание перехватило и сердце начало бешено колотиться. Лежу в ступоре, в ушах как будто стучит, пошевелиться не могу.

Не знаю, сколько прошло, но удар повторился, но уже не такой громкий, а чуть тише. В голове только одна мысль вертелась, что надо встать, открыть дверь, вытащить ключ и закрыться изнутри. Но не то что встать, пошевелиться по-прежнему не могла: у изголовья кровати окно, не могу объяснить, но панически было страшно посмотреть в его сторону, вот как подсознательно "не стоит". Ни одна собака не залаяла, та, что была в соседней комнате, тоже никак не среагировала.

Так вот я продолжала лежать, причём в одном положении, только глаза бегали, смотрела на дверь, ведущую в комнату, она была приоткрыта. И вроде уже начала успокаиваться, как услышала новый звук, как дергается ручка, но не входной двери, а той, что в коридоре, и при этом закрытой на ключ (ключ от той двери висел на вешалке в коридоре). Двери просто разные и поэтому на слух я была уверена, что это именно та дверь.

Что я чувствовала в тот момент, не передать, и опять собака мирно спала себе, игнорируя все эти звуки. Осознание этого факта пугало ещё сильнее. Я продолжала лежать, сердце колотилось, а потом моё подсознание меня спасло: я просто уснула. До этого всегда удивлялась, как люди, испытавшие такой страх, могут спокойно уснуть? Оказывается, очень даже могут.

Когда проснулась, даже не сразу поняла, что что-то не так: закрытая дверь которая была, была открыта, и горел свет, все было на своих местах... Что это было - непонятно.

Рассказала коллеге, и она сказала, что с ней было примерно то же самое, только исключение, что она запиралась изнутри. Тоже были стуки в дверь, слышала, как дергают калитку за ручку. Когда выходила, там никого не было, и один раз ей еще в окно стучали, тоже не смотрела - от этого ещё страшнее становится. И, кстати, в эти моменты тоже все собаки молчали... Что это, не знаю, но увидеть мне бы это точно не хотелось.

Понимаю, что очень длинно это все описала, но по-другому не получилось. Как смогла, как говорится.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:20
Сегодня, 15:20 by AmetistkaПросмотров: 226Комментарии: 5
+9

Ключевые слова: Стук в дверь страх собака авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:58
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1451|-1)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 240
Собаки были спокойны, значит явление не страшное, я полагаю. Не очень знаток, но должны были либо скулить в уголке, либо взвыть разом и умолкнуть…
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: Polupolyarnaya
Сегодня, 16:30
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 17
А могла дверь ссохнуться или разбухнуть и дать такой звук? В старых домах, особенно если их долго не протапливать,можно такое услышать-балки ухают.

Если бы не произошло того же с коллегой,еще предположила бы,что это часть процесса беспокойного засыпания,когда человек переутомился,и его мозг гротескно воспринимает любые звуки вокруг.

Но раз собаки молчали - возможно, стучали добрые силы. Холодок по спине пробежал,так что плюс вам.
Зарегистрирован: 19.06.2018
#3 написал: Ametistka
Сегодня, 16:43
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1
Да нет,ссохнуться врятли,двери железные,входная добротная,а та которая закрытая была,как жестяная банка,такие двери ещё массово в новостройках устанавливают из-за дешевизны..
Ну вот,если бы другие подобное не рассказывали,я бы подумала,что скорее мне это показалось,честно это бы было приятнее)т.к. периодически приходится там ночевать(
Зарегистрирован: 6.09.2018
#4 написал: conjure one
Сегодня, 17:51
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5914|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 343
История понравилась, очень всё доходчиво рассказано. В здании явно что-то происходит, и если стуки в дверь ещё можно пережить, то когда нечто пробирается во внутрь, дергает дверные ручки и включает свет, то с этим смириться сложнее. И ведь время какое подходящее - половина третьего ночи - самая глухомань. +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#5 написал: DRUID
Сегодня, 18:42
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (146|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 789
Жуть ++++++
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.