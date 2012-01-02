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Истории из жизни

Некто

В моей квартире есть узкий длинный балкон, который объединяет единственную комнату и кухню. Обычный такой балкон, с окнами в деревянных рамах, потертым линолеумом и неизменным хламом - милые сердцу вещи, которые выкинуть жалко, а в квартире держать уже не солидно.
В конце осени, как обычно, готовила этот самый балкон к зиме (он не утеплен и зимой там холодно как на улице), раскладывала по полкам вещи, укрывала их от пыли и выцветания, начисто вымыла полы, и, закончив работу, ушла оттуда до весны, закрыв за собой пластиковую дверь, повернув ручку вниз (у многих стоят такие двери, и, как известно, с другой стороны дверь не открыть, когда ручка в таком положении).

Всё было как обычно до одного солнечного январского дня.
Я посмотрела в окно балконной двери и увидела на полу следы. Обычные следы от обычной обуви, какие бывают после грязного снега. Они вели напрямую от окна к двери и обратно, как если бы кто-то зашёл через окно, потоптался у закрытой двери и ушёл восвояси.
Седьмой этаж, я живу одна, и ключи есть только у меня, гостей не вожу, так как квартира очень маленькая. Дубликата ключей нет даже у родителей, так как общая с соседями дверь очень сложно открывается (ключ нужно вставить до определенной отметки на нем, нарисованной лаком, затем провернуть наполовину, при этом толкать дверь от себя, а после потянуть на себя ключ).
В квартире никаких следов не было, балконные окна целы и закрыты, и у меня нет ни единого объяснения этому событию. Ничего мистического в квартире не ощущается.
Уже лето, а эти следы не идут из головы! Дико интересно, как же это случилось, но понимаю, что, скорее всего, мне этого никогда уже не узнать...

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:38
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 15:38 by АрлисскаяПросмотров: 851Комментарии: 7
+7

Ключевые слова: Следы балкон дверь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Marion Phauna
Вчера, 15:51
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (378|0)
Публикаций: 273
Комментариев: 3 857
моешь-драишь, а какие-то незваные невиданные гости топчутся своими грязными ботинками по вымытому

вряд ли это был домовой, вряд ли человек (как блин через застекленные окна на седьмом этаже)
Зарегистрирован: 2.01.2012
             
#2 написал: Шерри
Вчера, 16:04
+4
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 118
Возможно в вашем доме заделывали швы и рабочий решил посмотреть, что можно прибрать себе с балкона. А может и в квартиру зашёл бы, если бы дверь или окно открылись.
Я один раз, так просыпаюсь на 12 этаже, а мне мужчина в окно машет. Оказалось, рабочие на лебедке, плитку дэкорную клали, которая отлетела. И не махал он мне вовсе, а следы от раствора над окном протирал))).
Зарегистрирован: 3.06.2019
#3 написал: Alena A
Вчера, 16:13
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 31
Может, любовник с соседней квартиры бежал. Или домушники.
Зарегистрирован: 4.05.2018
#4 написал: FromSiberia
Вчера, 16:58
0
Группа: Посетители
Репутация: (64|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 667
Интересно и загадочно, плюс. +++++++

Окна-то балконные целы и закрыты были. Рабочие, любовники и домушники отпадают.
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#5 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 17:28
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2836|-1)
Публикаций: 1 707
Комментариев: 11 032
Цитата: Шерри
Возможно в вашем доме заделывали швы и рабочий решил посмотреть, что можно прибрать себе с балкона. А может и в квартиру зашёл бы, если бы дверь или окно открылись.
Я один раз, так просыпаюсь на 12 этаже, а мне мужчина в окно машет. Оказалось, рабочие на лебедке, плитку дэкорную клали, которая отлетела. И не махал он мне вовсе, а следы от раствора над окном протирал))).

Я тоже склоняюсь к этой версии. Возможно были какие то работы по фасадной части дома, рабочий наследил. Просто Вас в это время не было дома по всей видимости и Вы этого знать не могли, бывает.)
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#6 написал: Black Bagira
Вчера, 19:30
+2
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Репутация: (748|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 341
Ну я так поняла, что грязные следы обуви на линолеуме на балконе, который заделан рамами, то есть изолирован от внешнего мира, от улицы... Так? Если так- то это действительно загадка.
Зарегистрирован: 4.10.2013
   
#7 написал: LudaM
Вчера, 23:42
0
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Репутация: (75|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 694
А пожарная лестница имеется? На балконе ?
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
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