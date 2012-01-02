Некто

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:38

Причина: Стилистика автора сохранена.

Арлисская Просмотров: 851 Комментарии: 7 +7 Вчера, 15:38 by

В моей квартире есть узкий длинный балкон, который объединяет единственную комнату и кухню. Обычный такой балкон, с окнами в деревянных рамах, потертым линолеумом и неизменным хламом - милые сердцу вещи, которые выкинуть жалко, а в квартире держать уже не солидно.В конце осени, как обычно, готовила этот самый балкон к зиме (он не утеплен и зимой там холодно как на улице), раскладывала по полкам вещи, укрывала их от пыли и выцветания, начисто вымыла полы, и, закончив работу, ушла оттуда до весны, закрыв за собой пластиковую дверь, повернув ручку вниз (у многих стоят такие двери, и, как известно, с другой стороны дверь не открыть, когда ручка в таком положении).Всё было как обычно до одного солнечного январского дня.Я посмотрела в окно балконной двери и увидела на полу следы. Обычные следы от обычной обуви, какие бывают после грязного снега. Они вели напрямую от окна к двери и обратно, как если бы кто-то зашёл через окно, потоптался у закрытой двери и ушёл восвояси.Седьмой этаж, я живу одна, и ключи есть только у меня, гостей не вожу, так как квартира очень маленькая. Дубликата ключей нет даже у родителей, так как общая с соседями дверь очень сложно открывается (ключ нужно вставить до определенной отметки на нем, нарисованной лаком, затем провернуть наполовину, при этом толкать дверь от себя, а после потянуть на себя ключ).В квартире никаких следов не было, балконные окна целы и закрыты, и у меня нет ни единого объяснения этому событию. Ничего мистического в квартире не ощущается.Уже лето, а эти следы не идут из головы! Дико интересно, как же это случилось, но понимаю, что, скорее всего, мне этого никогда уже не узнать...

Ключевые слова: Следы балкон дверь авторская история

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