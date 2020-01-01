Новоселье на костях. Разрушенное кладбище на Привокзальной

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 04:53

Luminary Просмотров: 40 Комментарии: 0 0 Сегодня, 04:53 by

У меня уже есть на этом сайте несколько историй о городах, где я жила или живу и их особенных местах. Сегодня решила также выложить одну небольшую историю, но она не будет позитивной, и не будет воспевать город, в котором я сейчас живу, скорее, будет его дискредитировать, но в этом вина не города, а людей, живущих в нем.Живу я сейчас в районе железнодорожного вокзала в городе Винница, что на Украине. Иногда мы отходим чуть подальше от района вблизи дома в нашем частном секторе и гуляем с ребенком на территории политехнического института, собираем каштаны, просто бегаем, ведь тут достаточно большая территория.Давненько слышала о том, что одна из новостроек, которая сдана в эксплуатацию в 2005 году, и мимо которой мы часто проходим, когда гуляем в этом районе, построена на старом кладбище.Эта информация меня как-то совсем не интересовала, ну построено и построено, мало ли в мире мест, где раньше, много лет назад были кладбища, но они сами со временем стерлись с лица земли под воздействием природных катаклизмов, землетрясений, оползней, и так далее.Но вот сегодня, пройдясь по территории вокруг дома, я узнала, что кладбище то до конца не снесли и люди, живущие в этом новом доме, буквально живут на кладбище, так как их окна выходят непосредственно на могилы, которые расположены в 2-3 метрах от дома.Прочитав несколько статей об этой территории и строительстве данного жилого дома, я узнала еще и то, что, когда рыли котлован, останки никто не перезахоронил, и сваи для фундамента вбивали буквально в человеческие кости, которые торчали из земли и переливались на солнце.Сегодня мы прошлись там с семьей, сделали несколько фоток, обнаружили даже несколько ухоженных могил, на которые кто-то принес цветы и паски с крашенками, но большинство могил вырыты, заброшены, заросли кустарником, а кресты перевернуты.Я вообще неверующий человек и понятие о душе и прочие терзания мне чужды, но, увидев все это, очередной раз понимаешь то, что в целом человеческая жизнь ничего не стоит, от нас после нашей смерти не останется ни следа, ни креста, ни могилки, вообще ноль, как будто нас и не было. Кто-то придет, выроет экскаватором землю, где мы закопаны, пересыпет наши кости в соседнюю ямку, а рядом возведет дом, а кости наши превратятся в песок, их покушают бактерии, они станут удобрением.И неважно, что когда-то мы жили, рожали детей, разговаривали, мечтали, чего-то добивались, куда-то спешили, ну или мечтали подкачаться или отбелить зубы, съездить на отдых или приобрести дом - все пустое, все суета, нас не ценят ни при жизни, ни после смерти, мы расходный материал, вот такие вот мысли.А теперь несколько фактов.Ниже Политехнического техникума, на берегу речушки Виннички, лежит заброшенное кладбище. Неухоженные могилы густо заросли, на многих уже нельзя различить имени покойного, и только восьмиконечные кресты свидетельствуют, что здесь похоронены последователи Русской Православной Старообрядческой Церкви.Пожалуй, это самое мрачное место в Виннице. Особенно удручают свежеразрытые могилы — следы деятельности кладбищенских «гиен». Старообрядцы были людьми зажиточными, вот ворье и надеется золотишком поживиться с мертвых.1. Время появления в Виннице первой старообрядческой общины установить не удалось. Во всяком случае, 170 лет тому назад она уже существовала. В районе детской больницы на ул.50 лет Победы было старое кладбище и при нем часовня.Здесь хоронили своих родных и близких жители Старообрядческой Дубовецкой слободы. Ее крепкие каменные дома сохранились на нынешних улицах Островского и Ленинградской.2. Вот уже более полутора веков в центре слободы существует церковь Сошествия Святаго Духа. Первоначально деревянная, она после пожара была обложена кирпичом. Многочисленная паства приезжает к своему храму из разных районов Винницкой и соседних областей.Церковь перед войной закрыли. Во время оккупации немцы использовали храм, как конюшню. Лишь после войны он был снова открыт.Прошли годы. Многое изменилось в жизни, давно не хоронят на старом кладбище над Винничкой, и слободы уже нет.3. В 1921 году городские власти предоставили старообрядческой общине этот участок земли для кладбища. В это время тут было ровное поле. Приходской старообрядческий священник из расположенного недалеко храма Сошествия Святаго Духа освятил землю.4. В дальнейшем, на протяжении многих десятков лет, свое последнее пристанище тут обрели много сотен и тысяч винничан, в большинстве — старообрядцев.Во время эпидемий на кладбище хоронили людей, умерших от разных инфекционных заболеваний.5. Хоронили тут до 60-х годов. С любовью высаженные родственниками умерших деревья с годами превратились в высокий зеленый шатер, который охраняет тишину и покой этого скорбного места. Но за последние годы кладбище неоднократно подвергалось нападениям неизвестных варваров. Результат этого — сотни согнутых крестов, разбитых памятников, перевернутых надгробий.6. Люди, имеющие материальную возможность, перезахоронили своих родственников на других кладбищах. Большинство же могил так и осталось в плачевном состоянии. У многих похороненных тут уже и родственников не осталось в живых.7. В 1993 году было объявлено о начале перезахоронения части могил с целью освобождения места для строительства многоэтажного жилого дома. Отпраздновать новоселье на костях наших предков решил Политехнический техникум, планируя возвести тут дом для своих сотрудников.Так называемое перезахоронение тут велось при помощи ковша экскаватора. На предполагаемой глубине расположения тела ковш захватывал несколько костей с землей и пересыпал в новый гроб. БОльшая же часть останков так и оставалась в земле.8. На месте бывших могил, уже «перезахороненных», в 1994 году стоял большой котлован под дом, а на его краях — то тут, то там выглядывали кости, белели на солнце ребра, кости ног, позвонки. Дети лет 10-12 спускались в котлован и рассматривали хорошо сохранившийся череп…9. 15 ноября 1994 года исполнительный комитет Винницкого городского Совета народных депутатов в ответ на жалобы винничан официально сообщает: "Решением городского Совета от 16.10.86 г. №447/2 Политехническому техникуму выделен земельный участок для возведения жилого дома по ул. Привокзальной. Проектом строительства было предусмотрено использование территории спецшколы и части закрытого в 1961 году кладбища при условии перезахоронения могил.Упомянутое решение принималось в соответствии с действующими Государственными нормами, которые предусматривают использование территорий закрытых кладбищ через 25 лет после последнего захоронения при согласовании с органами санитарного надзора.Соответственно справки комбината коммунальных предприятий от 05.11.86 г. №280 последнее захоронение на кладбище по ул. Привокзальной было совершено в июле 1961 года, в связи с чем городской санитарно-эпидемиологической станцией 12.02.86 г. было выдано заключение № 98 о пригодности земельного участка для строительства жилого дома."10. Из-за нехватки средств в 90-е годы строительство дома было приостановлено. И только в 2005 году здание было завершено и сдано в эксплуатацию.11. Из окон квартир открывается «замечательный» вид на кладбищенские руины, превратившиеся из-за разросшегося кустарника в непроходимые джунгли, скрывающие своей густой зеленью от людских глаз искореженные кресты, поваленные памятники, ржавые ограды и разбросанные по всему кладбищу кучи бытового и строительного мусора.Изредка можно еще встретить свежевыкрашенный крест или веночек на заботливо убранной могилке — свидетельство того, что кто-то еще помнит в своем сердце и молитвах об усопшем.

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