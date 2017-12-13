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Истории из жизни

Мистика в квартире убитого алкоголика

Я живу в большом городе-миллионнике. Наша большая родня, как-то так получилось, живёт почти вся в одном районе. И тут сестре дают квартиру на другой стороне реки в противоположном конце города. Она активно стала искать обмен поближе ко всем нам.

Звонит мне где-то через пару месяцев и говорит, что нашла и даже все комнаты изолированные, и этаж хороший, и все рядом, и метраж на 4 метра больше. И доплату не просят! Я спрашиваю ее: "А тебе не кажется странным, что из старого района, где кирпичные дома, где развитая инфраструктура, отлично ходит транспорт, имеется один из самых больших рынков города, то есть все обжитое десятилетиями, а она собирается переехать в ваше захолустье? Это на краю города строящийся спальный район с панельными домами, без школ практически, садиков, магазинов и отвратительным транспортом? И комната одна, проходная, и метраж меньше?"

Она подумала, согласилась, что для сомнения есть основания. Купила пирожных и поехала к этому дому. Лето, бабули сидят на скамеечках. Она подсела, угостились пирожными, разговорились, она навела разговор на эту квартиру. Бабушки рассказали, что там жила семья, дети разъехались, с родителями остался один из сыновей. Женился. Квартира трехкомнатная, жили вроде дружно. Родился сын у молодых. Тут умерли родители один за другим, и сын запил. В течение пары лет все разрушилось, быстро очень стал пропащим алкашом. Из нормального мужика превратился в домашнего злобного тирана, а когда мальчику было лет 5, отец уже пил страшно. Из дому вынес всё, что мог. Жену бил зверски.

Сын заступаться стал, когда подрос. Бил и сына. Ей было некуда уйти, и квартиру не могла снимать, у нее было хроническое заболевание, и зарабатывать побольше она не могла по состоянию здоровья. И когда сыну пришла повестка в армию, он очень боялся мать оставлять одну, переживал, что отец убьет ее без него. И вот очередная ссора, и сын его убил. Через 2 дня должен был уйти в армию. Квартира стояла пустая много лет, мать сначала жила где попало, даже бомжевала. Потом в пригороде ее взяла к себе бабушка, жившая одна в своем домишке.

В это время в пустой квартире творились непонятные вещи - крики, пьяное орание, грохот. Когда у сына подходил к концу срок заключения, маме подсказали, продай или обменяй квартиру. Он придет, жить-то где будет? Вот так сестра чуть не попала в такую жуткую квартиру.

Автор - Викторовна.
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Новость отредактировал conjure one - Вчера, 20:19
Вчера, 19:50 by Сделано_в_СССРПросмотров: 644Комментарии: 8
+7

Ключевые слова: Родня квартира семья сын алкоголик убийство отца непонятные вещи

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Комментарии

#1 написал: Ольга 1981
Вчера, 20:24
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 284
Ох, да ерунда мне кажется. Сколько таких квартир и домов в мире, не сосчитать! В каждом доме кто то умирает, кто то пьет, дерется, и убийства происходят и пожары и еще Бог знает что. У каждой семьи свои печали и радости. Я бы поменялась, не думая. Хотя я больше люблю тихие районы.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#2 написал: Бозкурт
Вчера, 21:03
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 361
Бабки на лавочке накушамшись пирожных рассказали...))
В моем детстве бабки на лавочке и без пирожных могли в охотку такие подробности о каждом с нашей улицы выдать, что за сердце схватишься.)) Проходишь мимо, а тебя глазами сверлят и тишина. Нависает. Чувствуешь, тучи сгущаются.)) Сейчас обсудят, откуда это она шлёпает тут вечером, ааа?)) Раз с магазина с отцом идём , батоны купили и отец их сложил неаккуратно, как-то громоздко выглядит, но сумка легкая. Мне лет девять было наверно. Я говорю:"давай, я понесу." Идём, на улице бабульки, как раз на пост вышли. Сидят, смотрят молча. Я впереди с сумкой. Позади отец налегке вышагивает. Поздоровались с нашим КПП (которые бабки). Получили ответ. Зашли домой. Потом слушаем :"Васька то, дочку совсем не бережёт. Нагрузит ей полных сумок! В обе рученьки! А сам сзади идёт. Ишшо смотрит так. Прямо недовольно.
-А с чем сумки?
-Так картошка! Полны сумки картошки. Угу. А вона аж согнулась.
-Ой-боооой. Ойой. Тцтц. А ещё я слышала... " laughing
Так что информация " from babushka" может быть изрядно преувеличена. В бытовые разборки с летальным исходом вполне верю, в стуки-грюки - нет. Но неприятно, конечно, в, езжать в квартиру зная о том, что там кого-то порешили. Хотя, у нас напротив в доме как-то мужик страдающий алкоголизмом повесился. Семья дом продала и уехала. Купили молодые муж с женой. Отремонтировали и живут. Двоих детей родили. Об истории этой знали. Но никаких эксцессов в виде охов-вздохов и криков в этом доме не наблюдали.
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
#3 написал: marzzz
Вчера, 21:25
+7
Группа: Комментаторы
Репутация: (458|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 6 177
Цитата: Бозкурт
Но неприятно, конечно, в, езжать в квартиру зная о том, что там кого-то порешили.

Есть такое понятие "социальное жилье". Это когда квартира не приватизированная, а как бы государственная. Фонд небольшой, но тому, кому надо поживиться, живятся.
Сестра моя с 1985 года стояла на льготной очереди. Тогда ещё СССР был. Квартиры выдавали, не покупали. Ее очередь подошла не через год, как планировалось, а через 13. А это уже был конец девяностых, когда вся эта богодельня прикрылась. В ту пору уже никто ничего не давал на халяву, а Танюхе обломилось. Естественно, вторичка. Конечно, домишко убогий. Но двушка. И кухня большая. Я как раз приехала в гости, пошли смотреть. С порога я встала и долго собиралась войти внутрь. После пятой попытки себя уговорить, пошла. Шла, как цапля на болоте, задирая ноги выше головы. Иначе никак. Надо было перешагивать горы мусора. Пустого места не было, ни миллиметра. Только кучи мусора, даже не ровным слоем, то больше, то меньше. Как будто несколько помойных контейнеров взяли и перевернули. В квартире жил ... как это помягче выразиться, не просто алкоголик, а слабоумный, и самый настоящий бомж по сути. Там и умер. По запаху нашли. Там не было ничего. Один мусор. Хлам. Как в фильмах ужасах про конец света. Даже больше: как будто конец света прошел лет сто назад. И вдруг мы завалились на машине времени. Пипец полный!!!! Все отговаривали. Это нельзя восстановить!!!! Таня моя упертая. Да и халяву прикрыли. Будет ли ещё что-то вот так, задаром. Пару лет ремонта по-тихоньку. Восстановили. Племяш женился через десять лет, въехал. Норм. Двое детей. Никакой негативной ауры. Даже кошмарная картинка померкла в памяти. Прихожу в гости с удовольствием. Правда, Танюха подавала помин бывшему хозяину (имя узнала у соседей).
Тараканы бывают не только квартирные, частенько они поселяются у нас в голове.
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#4 написал: Reiana Flaim
Вчера, 21:36
+1
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 797
Хз, в жизни всякого бывает.
Зарегистрирован: 2.09.2013
    
#5 написал: Злобная белка
Вчера, 21:42
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 14
Сестра с мужем искали вторичку,для приобретения.Нашли хороший и недорогой вариант,уже собирались покупать,но решили по соседям походить,поспрашивать.Оказалось,хозяин этой квартиры умер прямо в ней на диване,тело разложилось,все залило.....Соседи спохватились не скоро,когда запах учуяли.Квартирку отмыли,продавали с этим диваном))В общем,сестра передумала,сказала что морально не готова жить в этой квартире,зная такие подробности)
Зарегистрирован: 19.06.2018
#6 написал: conjure one
Вчера, 21:50
+3
Группа: Модераторы
Репутация: (6030|0)
Публикаций: 37
Комментариев: 2 410
Цитата: Бозкурт
В моем детстве бабки на лавочке и без пирожных могли в охотку такие подробности о каждом с нашей улицы выдать, что за сердце схватишься.))


Да они и сейчас не особо изменились, сдадут со всеми потрохами по доброте душевной, даже за язык тянуть не надо)) 81
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#7 написал: marzzz
Вчера, 21:55
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (458|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 6 177
Цитата: conjure one
сдадут со всеми потрохами, даже за язык тянуть не надо))

Конечно! Что дОма? Домовой и кошки. Поговорить не с кем, ведь и нежить, и живность молчат. Сплошной монолог у бабок. У тут живого человека замело к подъезду! Прибило! Как же не заговорить до смерти подробностями бытия и жития местного люда? Развлекаются старушки, как могут. stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#8 написал: Летяга
Вчера, 22:25
+2
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 709
Комментариев: 8 206
Цитата: marzzz
Тараканы бывают не только квартирные, частенько они поселяются у нас в голове.

Те, которые в голове - самые вредные.
Но совсем без них как-то не получается.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
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