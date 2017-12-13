Мистика в квартире убитого алкоголика

Новость отредактировал conjure one - Вчера, 20:19

Сделано_в_СССР Просмотров: 644 Комментарии: 8 +7 Вчера, 19:50 by

Я живу в большом городе-миллионнике. Наша большая родня, как-то так получилось, живёт почти вся в одном районе. И тут сестре дают квартиру на другой стороне реки в противоположном конце города. Она активно стала искать обмен поближе ко всем нам.Звонит мне где-то через пару месяцев и говорит, что нашла и даже все комнаты изолированные, и этаж хороший, и все рядом, и метраж на 4 метра больше. И доплату не просят! Я спрашиваю ее: "А тебе не кажется странным, что из старого района, где кирпичные дома, где развитая инфраструктура, отлично ходит транспорт, имеется один из самых больших рынков города, то есть все обжитое десятилетиями, а она собирается переехать в ваше захолустье? Это на краю города строящийся спальный район с панельными домами, без школ практически, садиков, магазинов и отвратительным транспортом? И комната одна, проходная, и метраж меньше?"Она подумала, согласилась, что для сомнения есть основания. Купила пирожных и поехала к этому дому. Лето, бабули сидят на скамеечках. Она подсела, угостились пирожными, разговорились, она навела разговор на эту квартиру. Бабушки рассказали, что там жила семья, дети разъехались, с родителями остался один из сыновей. Женился. Квартира трехкомнатная, жили вроде дружно. Родился сын у молодых. Тут умерли родители один за другим, и сын запил. В течение пары лет все разрушилось, быстро очень стал пропащим алкашом. Из нормального мужика превратился в домашнего злобного тирана, а когда мальчику было лет 5, отец уже пил страшно. Из дому вынес всё, что мог. Жену бил зверски.Сын заступаться стал, когда подрос. Бил и сына. Ей было некуда уйти, и квартиру не могла снимать, у нее было хроническое заболевание, и зарабатывать побольше она не могла по состоянию здоровья. И когда сыну пришла повестка в армию, он очень боялся мать оставлять одну, переживал, что отец убьет ее без него. И вот очередная ссора, и сын его убил. Через 2 дня должен был уйти в армию. Квартира стояла пустая много лет, мать сначала жила где попало, даже бомжевала. Потом в пригороде ее взяла к себе бабушка, жившая одна в своем домишке.В это время в пустой квартире творились непонятные вещи - крики, пьяное орание, грохот. Когда у сына подходил к концу срок заключения, маме подсказали, продай или обменяй квартиру. Он придет, жить-то где будет? Вот так сестра чуть не попала в такую жуткую квартиру.Автор - Викторовна.

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