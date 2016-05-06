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Страшно интересно

Центральный парк имени Горького, Винница. Место с особенной энергетикой

В этом городе я нашла свою любовь и начала новую жизнь. Живу в Виннице несколько месяцев, но в гости ездила еще прошлым летом, когда тепло и природа позволяет отдыхать вне стен дома или кафе.

Парк Горького мне приглянулся сразу, бывает так, что есть в мире места, где чувствуешь себя особенно, и этот парк не исключение. Первый раз мы пошли туда около 10 часов вечера, так как днем было много дел. Мне хотелось куда-то выйти, а сидеть в помещении и заниматься бытовой суетой надоело.

Центральный парк имени Горького, Винница. Место с особенной энергетикой


Теплая летняя ночь, круглые верхушки фонарей с обеих сторон лестницы и входа в парк, великолепная арка, деревья – все это смотрелось так красиво и таинственно. Мы шли рука об руку, и в воздухе ощущалась тайна, и какая-то особенная тишина будто шла за нами.

Центральный парк имени Горького, Винница. Место с особенной энергетикой


Это сложно передать, есть ощущение, будто ты идешь и вокруг тебя не деревья, а люди, тебя кто-то слышит и наблюдает за тобой, но при этом ты не ощущаешь никакой тревоги, тебя обволакивает тишина, и ты чувствуешь умиротворение.

Центральный парк имени Горького, Винница. Место с особенной энергетикой


Весь этот район, здание-книжка, церковь там вдали, памятник ангелу, интересные фонари, напоминающие кресты, трамвайная остановка на площади В. Стуса - и зимой, и летом это место выглядит загадочно и завораживающе, и позже я узнала почему.

Центральный парк имени Горького, Винница. Место с особенной энергетикой


На территории парка летом плавают лебеди в так называемом «лебедином озере», там есть площадки для спортивных соревнований и игр, есть кафе и киоски. Все там сделано для развлечения посетителей, но предполагаемой атмосферы веселья и беззаботности там нет.

Центральный парк имени Горького, Винница. Место с особенной энергетикой


Зимой там открывают новогоднюю елку, привозят и устанавливают множество аттракционов, но среди всего этого шума есть как бы параллельная подавляющая тишина, и я снова таки не знаю, как это передать.

Центральный парк имени Горького, Винница. Место с особенной энергетикой


Как оказалось, на месте этого парка было кладбище, и тянулось оно аж до знаменитого здания-книжки, где сидит сейчас городская администрация. Хотя точного места захоронений на этой территории никто толком не скажет, споры идут до сих пор.

Центральный парк имени Горького, Винница. Место с особенной энергетикой


Немного фактов:

1. Именной указ императора Николая І от 1837 года, запрещающий украинцам хоронить покойников в левадах и садах, и стремительный рост Винницы того времени привели к появлению собственных кладбищ у каждой общины или предместья. В 1885 году местные власти стали массово выделять землю под захоронения в разных уголках города.

2. Арка при входе в парк символизирует ракету и траекторию ее полета. Лестница и находящаяся за ней аллея проходят по территории бывшего кладбища.

Центральный парк имени Горького, Винница. Место с особенной энергетикой


3. В центре парка до сих пор можно обнаружить остатки примерно 20 старинных склепов. В некоторых местах видны отверстия, в которые можно просунуть руку с фотоаппаратом и заснять склеп изнутри.

4. Есть информация, что на месте Центрального парка в Виннице раньше находилось католическое кладбище, а также места захоронений расстрелянных во время репрессий в 1937-38 годах.

5. Куски сооружений, здание с мемориальными досками, остатки склепов, фрагменты арочных кладок, памятников, бетонных оснований крестов – все это осталось от старого кладбища и поныне.

Центральный парк имени Горького, Винница. Место с особенной энергетикой


Самое печальное, что на месте кладбища построили парк для развлечений, что тут есть рестораны и кафе и что парковые лавочки стоят почти на месте бывших захоронений. Кто-то скажет - это кощунство, а для меня это стирание энергетики этого места, хотя она чувствуется, и она витает в воздухе. Пока здесь есть остатки энергии смерти, здесь сложно создать атмосферу релакса и веселья, которая царит в парках развлечений, только самый скупой на эмоции человек не сможет почувствовать эту энергию, она тут очевидна.
Сегодня, 10:19 by LuminaryПросмотров: 304Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Парк кладбище мемориалы Винница центральный парк развлечений авторская история

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Комментарии

#1 написал: акжана
Сегодня, 13:55
+1
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Репутация: (478|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 584
Инфраструктура парка слабовата, но впечатление, что парк большой, зеленый, чистый и уютный. Наверное как и во всех центральных парках там есть качели, аттракционы, кафе, даже свой зоопарк и планетарий. Может действительно по периметру идут какие-либо старые захоронения и это придает некий отпечаток, отличает ауру парка и как бы люди не развлекались, в целом в парке особая тишина.
Плюс. Спасибо автор за прекрасную экскурсию.
Зарегистрирован: 6.05.2016
 
#2 написал: Luminary
Сегодня, 14:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 794
Цитата: акжана
Инфраструктура парка слабовата, но впечатление, что парк большой, зеленый, чистый и уютный. Наверное как и во всех центральных парках там есть качели, аттракционы, кафе, даже свой зоопарк и планетарий. Может действительно по периметру идут какие-либо старые захоронения и это придает некий отпечаток, отличает ауру парка и как бы люди не развлекались, в целом в парке особая тишина.
Плюс. Спасибо автор за прекрасную экскурсию.

Спасибо и вам за комментарий, я не фоткала всю инфраструктуру, так как хотела сделать фокус на загадочность. А так да, там есть все, что вы перечислили.
Зарегистрирован: 20.01.2014
  
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