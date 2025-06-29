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Стихи

Мастер и Маргарита

Ночь взошла царицею на трон.
Под луною в небе пышнотелой
Женская фигура заблестела,
Воплощая в быль чудесный сон.
Пробудив магический вулкан,
Где смешались ужас вопиющий,
Страсть, порок, прощение и чувства,
Вспыхнул вечным пламенем роман
Посреди бессмертного искусства
И оставил вновь неравнодушным.
Смертны все живые на земле,
И весьма прискорбно, что внезапно.
Улетают к звёздам безвозвратно,
Словно чародейка на метле.
На устах осадок от вина,
Будто вкус предательского яда,
Нет, не нужно рая или ада
Тем, кто жизнь испил свою до дна.
Души ищут в странствиях покой
С трепетной надеждою на чудо.
Сбудется пророчество, покуда
Вера не иссякнет над горой.

Мастер и Маргарита
Мастер и Маргарита
Мастер и Маргарита
Мастер и Маргарита
Мастер и Маргарита



Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:04
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 08:04 by johnny-max-cageПросмотров: 66Комментарии: 0
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Ключевые слова: Мастер Маргарита роман авторский стих

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