Мастер и Маргарита

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:04

Причина: Стилистика автора сохранена

johnny-max-cage Просмотров: 66 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 08:04 by

Ночь взошла царицею на трон.Под луною в небе пышнотелойЖенская фигура заблестела,Воплощая в быль чудесный сон.Пробудив магический вулкан,Где смешались ужас вопиющий,Страсть, порок, прощение и чувства,Вспыхнул вечным пламенем романПосреди бессмертного искусстваИ оставил вновь неравнодушным.Смертны все живые на земле,И весьма прискорбно, что внезапно.Улетают к звёздам безвозвратно,Словно чародейка на метле.На устах осадок от вина,Будто вкус предательского яда,Нет, не нужно рая или адаТем, кто жизнь испил свою до дна.Души ищут в странствиях покойС трепетной надеждою на чудо.Сбудется пророчество, покудаВера не иссякнет над горой.

Ключевые слова: Мастер Маргарита роман авторский стих

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