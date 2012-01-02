Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшно интересно

Предания Урала. Про клады, про богатство

Предания Урала. Про клады, про богатство

На Урале-горе дремучей памятник стоит. А на том памятнике надпись высечена: "Стукни меня три раза по голове, да и получишь клад". И много вокруг того места палок, ёлок поломанных валяется, потому что многие люди здесь счастье пытали. Но того они не знали, что только по тому месту ударять нужно, куда в полдень тень падает. Так и стоит этот памятник на Урале-горе, а клад все ждёт своего молодца-удальца, счастливца (Зап. в г. Кушве от А.И.Жигалова, 1888 г.р.).

Люди говорили, что есть такой змей трехголовый. Он указывает на те места, где клады лежат. Люди-то в старину сильно верили в таких змеев. Одни говорили, что такие змеи счастье приносят, другие - несчастье, горе. Золотари об этих змеях много знают. Вот слышала я такой случай. Был у меня один хороший знакомый. Раньше он золото добывал, а года три назад умер. Так он видел такого змея. Шел как-то пьяненький из кабака, идёт, песни поёт. Глядь, а по небу змей летит огненный. Страшный такой, искры летят во все стороны. Небо-то светлое от огня его сделалось. Люди даже из изб повыскакивали. Все смотрят, крестятся.

Упал он где-то в лесу, а через два года нашли в том лесу клад очень богатый.

Так вот, стало быть, змей указывает на клады. А если, падая, он рассыплется, то, значит, на том месте клад лежит очень крупный (Зап. в д. Полдневой от И.И.Иванихиной, 1904 г.р.).

Крестьянская работа, известное дело, летом, а зимой время пустого много, вот мы и соберёмся все бабы в одну избу, кто прясть, кто шить, а кто с другой какой работой. Тут и песни пели, и сказки сказывали, ну и про клады тоже.

А этот случай ещё я помню. Лесник у нас был один, Егорычем звали. Так вот он однажды, когда по участку своему ехал, вдруг и видит: три сосны особнячком там стояли, так из-под них огненный конь выметнулся. Ну, Егорыч, понятно дело, спужался, приехал домой, да и спросил у знающих людей, к чему это. Ему и сказали, что под этими сосенками клад надо искать. В другой раз он нарочно пошел под сосенки, и опять конь выметнулся. "Ну, - подумал он, - ежели и в третий раз явится, то искать буду клад". Сумнения его взяли: клад ведь на известного человека кладется да на определенный срок. А когда срок кончится, клад-то своего хозяина искать идёт: то конем огненным выметнется, то овцой, а то зайцем - от величины клада зависит. Дак вот. Когда Егорычу и в третий раз конь выметнулся, решил Егорыч копать под соснами. Копал-копал да до чугунной плиты докопался. Только собрался приподнять её, а плита от него в землю ушла. Егорыч дальше и копать не стал: не на него, видать, клад положен.

А клад завсегда на работного, доброго да удачливого кладется. Вот у нас в деревне, люди сказывали, такой случай был. Жило у нас два соседа. Один-то вот и был работный да удалой, а другой скупой да ленивый. Надумали они клад вместе искать. День искали - не нашли, второй искали - не нашли, на третий-то приходит скупущий к соседу и зовёт его клад искать, а тот говорит: "А, не пойду я. Бог захочет дать, дак домой принесет". И не пошел. А скупущий-то побежал клад искать: жадность в нём заговорила. Да зря только и проваландался. А когда ворочался домой мимо соседского-то дома и вспомнил слова, что бог-то сам клад принесет; нашел дохлую кошку на дороге да и кинул ему в окно, посмеялся ещё: на, дескать, клад. А кошка возьми да и рассыпется золотом. Вот как бывает (Зап. в д. Северной Верхне-Салдинского района от Е.Г.Катаевой, 1880 г.р.).

Клад может свиньёй представиться. Ее ударить надо, из нее клад получится. Серебро, золото - все раньше было. Клад любой скотиной может показаться (Зап. в с. Махневе от А.Я.Шаровой, 1901 г.р.).

Один старик до того доставался, что хлеба нет. Плохо жил. Идёт с работы и задумался: везде он назанимал. "Меня старуха заест, опять ничего не заробил, - говорит сам с собой, - горе мне будет. И исть хочу, кусочка нету дома". Послышит - в стороне ревёт барашек. "А вот дай, - думает старик, - я этого барашка поймаю". Он видит его: ой, да какой сытенький. Вот он его подманивает к себе, а барашек близко не подпускает, а все обегает от его подальше. Вот все отбегает и отбегает, подальше и подальше. Мужичок всё за ним, и вдруг барашек падает в шахту. Шахта это - золото добывали когда-то. Мужичок заходит в шахту, смотрит, а барашек там ревёт. Думает: "Что это, господи, такое, что за чудо?" Старичок понимал в породе, говорит: "Какая земелька-то хорошая". А барашек все там ревёт. Старичку жалко стало. Вырубил он шестик и думает: "Я по шесту спущусь и там его поймаю". Вот туда спустился.

Когда спустился, там оказалось золото. Не барашек, а самородок. Вот это клад! Это старики рассказывали. У старичка-то фамилия Бушин, он в Тагиле построил два каменных дома от этой самородки. Он разрубил ее да по частям и носил. Стал знаться со скупщиками, детей стал учить. Слышал в Тагиле, спрашивали: "Отчего Бушин такие дома построил?" А старики: "Вот отчего он расстроился", - и расскажут это про него (Зап. в д. Б. Лая Пригородного района от С.А.Зарихина, 1884 г.р.).

По Кунгурской-то дороге, как Чусовую переедешь и направо, стояли три берёзы, на одной берёзе вырублена подкова, и говорят, что возле этой берёзы клад был. Раньше-то ведь тоже выпивали. Вот в Полевском сидели два друга, один говорит: "Поставь штофик, я тебе про клад расскажу". Тот поставил штофик, и вот первый рассказывает ему: "Отмерь от берёзы семь шагов, когда будешь копать, ни о чем не думай, ни с кем не говори". А наш полдневской это подслушал, взял и отправился к этому месту, отмерил семь шагов и начал копать. Копал-копал, попало ему бересто, он стукнул кайлой-то в берестину и радуется, что нашел. Только он это подумал, слышит: на тракте кто-то гонит и кричит: "Берегись!" После этого он больше ничего не помнил. Его до дому довёз какой-то посторонний человек, а про клад больше не слышно было (Зап. в д. Полдневой от М.И.Тупицина, 1901 г.р.).

Вот такие историйки-баечки. Про клады-то страниц много ещё, да больно мне тяжко с телефона набирать, да и в деревне свои дела, с телефоном долго не посидишь.

Кроме поиска клада, много тут ещё преданий есть. Если понравится, буду тихонько по частям публиковать, только уж простите, да не так часто - некогда пока.

Сама вот откопала книженцию, читала запоем, так колоритно, так живо, словно сама с этими стариками на лавке сидела, да и записывала их истории.

Авторы - студенты и преподаватели Уральского государственного университета имени Горького.
Источник - сборник преданий.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:44
Причина: Изменён раздел. Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 15:44 by LynxПросмотров: 56Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Урал клад предания легенды старожилы байки мистика тайны загадки

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Marion Phauna
Сегодня, 17:22
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (385|0)
Публикаций: 295
Комментариев: 3 895
интересно было почитать, люблю истории от сторожил! плюс.
Зарегистрирован: 2.01.2012
             
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.