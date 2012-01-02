Предания Урала. Про клады, про богатство

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:44

Причина: Изменён раздел. Стилистика автора сохранена.

Lynx Просмотров: 56 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 15:44 by

На Урале-горе дремучей памятник стоит. А на том памятнике надпись высечена: "Стукни меня три раза по голове, да и получишь клад". И много вокруг того места палок, ёлок поломанных валяется, потому что многие люди здесь счастье пытали. Но того они не знали, что только по тому месту ударять нужно, куда в полдень тень падает. Так и стоит этот памятник на Урале-горе, а клад все ждёт своего молодца-удальца, счастливца (Зап. в г. Кушве от А.И.Жигалова, 1888 г.р.).Люди говорили, что есть такой змей трехголовый. Он указывает на те места, где клады лежат. Люди-то в старину сильно верили в таких змеев. Одни говорили, что такие змеи счастье приносят, другие - несчастье, горе. Золотари об этих змеях много знают. Вот слышала я такой случай. Был у меня один хороший знакомый. Раньше он золото добывал, а года три назад умер. Так он видел такого змея. Шел как-то пьяненький из кабака, идёт, песни поёт. Глядь, а по небу змей летит огненный. Страшный такой, искры летят во все стороны. Небо-то светлое от огня его сделалось. Люди даже из изб повыскакивали. Все смотрят, крестятся.Упал он где-то в лесу, а через два года нашли в том лесу клад очень богатый.Так вот, стало быть, змей указывает на клады. А если, падая, он рассыплется, то, значит, на том месте клад лежит очень крупный (Зап. в д. Полдневой от И.И.Иванихиной, 1904 г.р.).Крестьянская работа, известное дело, летом, а зимой время пустого много, вот мы и соберёмся все бабы в одну избу, кто прясть, кто шить, а кто с другой какой работой. Тут и песни пели, и сказки сказывали, ну и про клады тоже.А этот случай ещё я помню. Лесник у нас был один, Егорычем звали. Так вот он однажды, когда по участку своему ехал, вдруг и видит: три сосны особнячком там стояли, так из-под них огненный конь выметнулся. Ну, Егорыч, понятно дело, спужался, приехал домой, да и спросил у знающих людей, к чему это. Ему и сказали, что под этими сосенками клад надо искать. В другой раз он нарочно пошел под сосенки, и опять конь выметнулся. "Ну, - подумал он, - ежели и в третий раз явится, то искать буду клад". Сумнения его взяли: клад ведь на известного человека кладется да на определенный срок. А когда срок кончится, клад-то своего хозяина искать идёт: то конем огненным выметнется, то овцой, а то зайцем - от величины клада зависит. Дак вот. Когда Егорычу и в третий раз конь выметнулся, решил Егорыч копать под соснами. Копал-копал да до чугунной плиты докопался. Только собрался приподнять её, а плита от него в землю ушла. Егорыч дальше и копать не стал: не на него, видать, клад положен.А клад завсегда на работного, доброго да удачливого кладется. Вот у нас в деревне, люди сказывали, такой случай был. Жило у нас два соседа. Один-то вот и был работный да удалой, а другой скупой да ленивый. Надумали они клад вместе искать. День искали - не нашли, второй искали - не нашли, на третий-то приходит скупущий к соседу и зовёт его клад искать, а тот говорит: "А, не пойду я. Бог захочет дать, дак домой принесет". И не пошел. А скупущий-то побежал клад искать: жадность в нём заговорила. Да зря только и проваландался. А когда ворочался домой мимо соседского-то дома и вспомнил слова, что бог-то сам клад принесет; нашел дохлую кошку на дороге да и кинул ему в окно, посмеялся ещё: на, дескать, клад. А кошка возьми да и рассыпется золотом. Вот как бывает (Зап. в д. Северной Верхне-Салдинского района от Е.Г.Катаевой, 1880 г.р.).Клад может свиньёй представиться. Ее ударить надо, из нее клад получится. Серебро, золото - все раньше было. Клад любой скотиной может показаться (Зап. в с. Махневе от А.Я.Шаровой, 1901 г.р.).Один старик до того доставался, что хлеба нет. Плохо жил. Идёт с работы и задумался: везде он назанимал. "Меня старуха заест, опять ничего не заробил, - говорит сам с собой, - горе мне будет. И исть хочу, кусочка нету дома". Послышит - в стороне ревёт барашек. "А вот дай, - думает старик, - я этого барашка поймаю". Он видит его: ой, да какой сытенький. Вот он его подманивает к себе, а барашек близко не подпускает, а все обегает от его подальше. Вот все отбегает и отбегает, подальше и подальше. Мужичок всё за ним, и вдруг барашек падает в шахту. Шахта это - золото добывали когда-то. Мужичок заходит в шахту, смотрит, а барашек там ревёт. Думает: "Что это, господи, такое, что за чудо?" Старичок понимал в породе, говорит: "Какая земелька-то хорошая". А барашек все там ревёт. Старичку жалко стало. Вырубил он шестик и думает: "Я по шесту спущусь и там его поймаю". Вот туда спустился.Когда спустился, там оказалось золото. Не барашек, а самородок. Вот это клад! Это старики рассказывали. У старичка-то фамилия Бушин, он в Тагиле построил два каменных дома от этой самородки. Он разрубил ее да по частям и носил. Стал знаться со скупщиками, детей стал учить. Слышал в Тагиле, спрашивали: "Отчего Бушин такие дома построил?" А старики: "Вот отчего он расстроился", - и расскажут это про него (Зап. в д. Б. Лая Пригородного района от С.А.Зарихина, 1884 г.р.).По Кунгурской-то дороге, как Чусовую переедешь и направо, стояли три берёзы, на одной берёзе вырублена подкова, и говорят, что возле этой берёзы клад был. Раньше-то ведь тоже выпивали. Вот в Полевском сидели два друга, один говорит: "Поставь штофик, я тебе про клад расскажу". Тот поставил штофик, и вот первый рассказывает ему: "Отмерь от берёзы семь шагов, когда будешь копать, ни о чем не думай, ни с кем не говори". А наш полдневской это подслушал, взял и отправился к этому месту, отмерил семь шагов и начал копать. Копал-копал, попало ему бересто, он стукнул кайлой-то в берестину и радуется, что нашел. Только он это подумал, слышит: на тракте кто-то гонит и кричит: "Берегись!" После этого он больше ничего не помнил. Его до дому довёз какой-то посторонний человек, а про клад больше не слышно было (Зап. в д. Полдневой от М.И.Тупицина, 1901 г.р.).Вот такие историйки-баечки. Про клады-то страниц много ещё, да больно мне тяжко с телефона набирать, да и в деревне свои дела, с телефоном долго не посидишь.Кроме поиска клада, много тут ещё преданий есть. Если понравится, буду тихонько по частям публиковать, только уж простите, да не так часто - некогда пока.Сама вот откопала книженцию, читала запоем, так колоритно, так живо, словно сама с этими стариками на лавке сидела, да и записывала их истории.Авторы - студенты и преподаватели Уральского государственного университета имени Горького.Источник - сборник преданий.

Ключевые слова: Урал клад предания легенды старожилы байки мистика тайны загадки

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