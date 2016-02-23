Рохля

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:10

Причина: Стилистика автора сохранена

Bop4yn Просмотров: 750 Комментарии: 4 +16 Вчера, 21:09 by

Так-таки встретился я с дедом, который копал колодцы и обещал мне рассказать о причинах внезапного старения некоторых кладоискателей.Дед весьма необычный, начиная с облика (этакий крепыш с седой шевелюрой и ухоженной до волосинки бородкой), заканчивая манерой разговора. Общаясь с ним, получаешь ощущение, что тебя вырвали из ХХI-го века и закинули минимум в начало ХХ-го. При этом невозможно избавиться от ощущения беспричинной радости. Хочется слушать его и слушать, но он, как человек деликатный, постоянно исчезал, не позволяя собеседнику переполниться ощущением нахождения в сказке и задохнуться от счастья. Поэтому, гуляя по рынку, невольно прислушиваешься, ожидая услышать, что-то типа: «А вот веник, чтоб было больше денег», или: «Вот для комнаты палас, чтоб порадовался глаз». Это я примерно попытался воспроизвести, потому что сказать, как говорит дед, невозможно. Он не сочиняет, он так разговаривает и воспроизвести его стиль невозможно. Причём эти его «стишки» не потому что он продавал, а как раз наоборот — он так сообщал о своей покупке, попутно рекламируя продавцов, которые мечтали, чтобы дед купил что-то. Ходили слухи, что после его речёвок товар у продавца расхватывали влёт.Помимо своих прибауток он славен тем, что может найти воду даже на горе и отремонтировать давно заброшенный колодец.Вот с таким человеком мне посчастливилось общаться.Так вот. Он давно рассказывал, что для того, чтобы выкопать правильный колодец, нужно найти ключ. Иначе вода в колодце будет мёртвая, быстро затухнет и т. д., и т. п. Но вся беда в том, что часто такие ключи заговорены и охраняются…— Как клады, — ввернул я.— Не ищи клады — не будет в жизни ладу, — ответил с улыбкой он. — Вода — это жизнь, а золото — баловство, жадность. Вода даёт здоровье, а золото отбирает. Но многие ключи охраняются так же и теми же силами, что и клады. Мне ещё мой дед рассказывал и учил, как воду искать, а здоровье не терять. Но золота искать не велел даже от голода, слишком грязное оно, никакой водой от этой грязи не отмоешься.— Заходил тут ко мне один наш знакомец, — начал он свой рассказ, отхлебнув чаю с молоком и закусив его баранкой. — Смотрю и узнать его не могу, он же твой годок, а выглядит старше меня лет на 60. «Выкопай мне колодец, дед, — говорит. — Только в том месте, где я покажу». «А что ж сам не копаешь? — спрашиваю. — У самого-то руки не под смычок заточены, знаю, сколько земли перекидал с места на место», а он и говорит, сам мне под ноги смотрит: «Так, сам видишь, здоровья уже нет. А твои пацаны махом выроют, сруб я потом сам поставлю. Заплачу, не обижу». Тут и смекнул я, что замыслил болезный, и болезнь его понятна стала — рохля прицепилась.— Рохля?— Ага, она самая. Её хозяева клада вместо собаки оставляют. Лежит она. Как змейка на кладе и спит, как медведь зимой. Только она спать много лет может, пока кто-нибудь про клад не подумает и взять его не захочет. Тогда она просыпается и ждёт, когда копать начнут, а потом присасывается. И чем дольше ждала, тем жаднее прицепляется, а высасывает она жизнь человеческую. И сама растёт от этого, а чем больше растёт, тем человек сильнее тает и за слова свои и поступки не отвечает. Клад же он как? — отхлебнув чая, продолжил он. — Каждый имеет хозяина, если тот, кто прятал, зарок наложил, то охраняют его те, кого он призвал или сам после смерти, смотря какой зарок. А если без зарока, то хозяева находятся сами со временем, из нечисти. А эти хозяева уже сами сторожей ставят и за клад отвечают. Если случайно наткнулся, то она и не проснётся, а если с жадностью, с мыслями о богатстве, то всё — взял-не взял, а подцепишь. Вот и наткнулся наш знакомец на клад с рохлей, она его и жрёт, подлая, и ещё требует, а золото не отдаёт, вот он и ищет людей, которые ему клад бездумно откопают. И плевать ему, что с этими людьми будет, главное, чтобы достали. Тебе, небось, тоже предлагал?— Было дело, только ленивый я слишком, да и не верю в счастье на халяву. Я так полагаю, что это как кредит — берёшь сразу и немного, а как, чем и сколько отдавать придётся, — знают только те, кто этот кредит выдал. Чем больше халява, тем выше проценты.— Понял значит, — усмехнулся дед, — а я тебя предупредить шёл. Потому как знакомец наш не своим голосом сейчас говорит, рохля за него сети плетёт. А помощи он не хочет, свет золота ослепил. Решил, видно, что и золото заберёт, и рохлю на копальщиков переселит, только это вряд ли.Чем кончилась эта история, не знаю. Как-то выпали из поля зрения оба героя этих рассказов. А жаль, очень хорошие люди.

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