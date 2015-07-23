Цветок и Змей

Эвиллс Просмотров: 38 Комментарии: 5 +5 Вчера, 23:10 by

Пришёл туман, молчит Луна.Проснулась леса тишина.В лесу раскрылся в ночь Цветок.Пьянящий аромат потёк.Вдруг - на поляне виден Змей.А жажда Змея - всё сильней!Явился он на зов мечты -Цветка волшебной красоты.Змей прикоснулся языкомИ любовался тем Цветком.Цветок - прекрасная Луна.И молча, нежностью полна,Ждала. И чувствами: "Найди."Звала его: "Ко-мне лети!"И Змей настиг свою любовь!Луну ласкал он вновь и вновь.Она от счастья - тихий вздох,Лишь мыслями. (А Змей - неплох!)Стал улетать Змей. Но Цветок -Росою слёзною потёк.И снова - Змей с Цветком сплелись.И в вихре танца понеслись!И мыслями Цветок запел!То - чувства пели, лёд кипел!И рвались струны! И исчезТуманом счастья скрытый лес.И танец Змея и Цветка -Пылал, покуда облакаНе поднялись туманом ввысь,Заря и радуги сплелись.И Змей исчез. Но вновь - поёт,Лишь вспомнит он с Цветком полёт!Цветок закрылся и ЛунаЗаснула, сказками полна.Но лишь придёт желанный час -И повторится их экстаз!

Ключевые слова: Луна змей цветок авторский стих

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