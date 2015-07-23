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Стихи

Цветок и Змей

Пришёл туман, молчит Луна.
Проснулась леса тишина.

В лесу раскрылся в ночь Цветок.
Пьянящий аромат потёк.

Вдруг - на поляне виден Змей.
А жажда Змея - всё сильней!

Явился он на зов мечты -
Цветка волшебной красоты.

Змей прикоснулся языком
И любовался тем Цветком.

Цветок - прекрасная Луна.
И молча, нежностью полна,

Ждала. И чувствами: "Найди."
Звала его: "Ко-мне лети!"

И Змей настиг свою любовь!
Луну ласкал он вновь и вновь.

Она от счастья - тихий вздох,
Лишь мыслями. (А Змей - неплох!)

Стал улетать Змей. Но Цветок -
Росою слёзною потёк.

И снова - Змей с Цветком сплелись.
И в вихре танца понеслись!

И мыслями Цветок запел!
То - чувства пели, лёд кипел!

И рвались струны! И исчез
Туманом счастья скрытый лес.

И танец Змея и Цветка -
Пылал, покуда облака

Не поднялись туманом ввысь,
Заря и радуги сплелись.

И Змей исчез. Но вновь - поёт,
Лишь вспомнит он с Цветком полёт!

Цветок закрылся и Луна
Заснула, сказками полна.

Но лишь придёт желанный час -
И повторится их экстаз!
Вчера, 23:10 by ЭвиллсПросмотров: 38Комментарии: 5
+5

Ключевые слова: Луна змей цветок авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 23:21
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (815|0)
Публикаций: 111
Комментариев: 1 111
Довольно эмоционально. Интересно, что же имеется в виду под образом Цветка?
Плюс))
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#2 написал: Летяга
Вчера, 23:33
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (9436|-3)
Публикаций: 381
Комментариев: 6 875
Цитата: Estellan
Интересно, что же имеется в виду под образом Цветка?

Проекция Луны?
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 01:00
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1293|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 376
Красиво и ... скорее бы уже весна, цветы, луна, может и змеи)) +++++++

Цитата: Estellan
Довольно эмоционально. Интересно, что же имеется в виду под образом Цветка?
Плюс))

То есть со змеем все понятно?))
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#4 написал: Estellan
Сегодня, 01:36
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (815|0)
Публикаций: 111
Комментариев: 1 111
Tigger power
С ним все понятно. Летающий шланг. И с Луной и с Цветком, сластолюбец чешуйчатый))
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#5 написал: kusi
Сегодня, 04:00
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (2477|0)
Публикаций: 343
Комментариев: 6 705
Стих красив) От меня океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
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