Цветок и Змей

Цветок и ЗмейПришёл туман, молчит Луна.
Проснулась леса тишина.
В лесу раскрылся в ночь Цветок.
Пьянящий аромат потёк.
Вдруг - на поляне виден Змей.
А жажда Змея - всё сильней!
Явился он на зов мечты -
Цветка волшебной красоты.
Змей прикоснулся языком
И любовался тем Цветком.
Цветок - прекрасная Луна.
И молча, нежностью полна,
Ждала. И чувствами: "Найди."
Звала его: "Ко-мне лети!"
И Змей настиг свою любовь!
Луну ласкал он вновь и вновь.
Она от счастья - тихий вздох,
Лишь мыслями. (А Змей - неплох!)
Стал улетать Змей. Но Цветок -
Росою слёзною потёк.
И снова - Змей с Цветком сплелись.
И в вихре танца понеслись!
И мыслями Цветок запел!
То - чувства пели, лёд кипел!
И рвались струны! И исчез
Туманом счастья скрытый лес.
И танец Змея и Цветка -
Пылал, покуда облака
Не поднялись туманом ввысь,
Заря и радуги сплелись.
И Змей исчез. Но вновь - поёт,
Лишь вспомнит он с Цветком полёт!
Цветок закрылся и Луна
Заснула, сказками полна.
Но лишь придёт желанный час -
И повторится их экстаз!
Вчера, 23:10 by ЭвиллсПросмотров: 38Комментарии: 5
Ключевые слова: Луна змей цветок авторский стих