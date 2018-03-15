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Истории из жизни / Криптозоология

Снежная змея

Мой муж Слава, его брат Женя и их друг Стас ехали на машине в командировку в закрытый город Северск. Дело было зимой, в начале декабря, погода была морозная, ветра не было. Трасса была пустая. Вдруг перед машиной через дорогу проползла змея. Белая, большая, ползла несколько странно - немного ломаными линиями. Переползла она очень быстро, но разглядеть ее успели хорошо. Когда они подъехали, змея уже скрылась в придорожных сугробах.

Обратившись к интернету, я нашла информацию, что змеи могут ползать ранней зимой, так же есть змеи-альбиносы. Но это была крупная змея, белого цвета и, в отличие от "ранневесенних" змей, которые очень вялые, эта змея двигалась очень быстро. Еще я находила информацию, что очень редко встречались огромные змеи в северных районах, которые и зимой вели себя активно. Эти змеи изучались только криптозоологами, так как официальная наука их существование не признает.

Вот такой интересный факт я узнала благодаря мужу (жаль, сама не видела), и решила поделиться им с вами.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:18
Причина: Стилистика автора сохранена. Добавлен раздел.
Вчера, 20:34 by Гадюка ДемонаПросмотров: 356Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Зима север дорога змея криптозоология авторская история

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Комментарии

#1 написал: Shamanfromforest
Вчера, 22:17
0
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Комментариев: 41
Смотрю, змей вы любите)00)0))
Если принимать эти слова на веру, то, естесна, все может быть. Ну а так 50/50..
Зарегистрирован: 15.03.2018
#2 написал: Гадюка Демона
Сегодня, 04:28
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Публикаций: 4
Комментариев: 34
Да, змей я люблю ) И про это я, после рассказа мужа, в интернете читала )
Зарегистрирован: 29.04.2018
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