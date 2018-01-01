Великий полоз

Lynx Просмотров: 184 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 18:04 by

В школе старшему сыну нужно было подготовить доклад "Загадки, тайны, легенды и предания Урала", нужно было раскрыть несколько тем (только ленивый не упомянул Перевал Дятлова). Сын взял темы: "Золотая баба", еще какую-то и "Великий полоз Урала".Великий полоз - это большая змея, которую видят то тут, то там. Еще Бажов про нее писал.Так вот, проверяя доклад и читая о полозе, я вспомнила рассказ своей бабушки. Она мне его рассказывала годах в 80-х. Бабушка всю жизнь прожила на Урале. Описываемый ею случай произошел до войны.Поехала бабушка со своим отцом на телеге в другую деревню к родственникам (то ли отдавать мешки, то ли их забирать), ехали вдоль реки.Далее со слов бабушки:"Смотрим - на реке лежит большое бревно. Потом оно поплыло и извернулось как-то кольцами, как змея, и исчезло под водой. Я напугалась. А тятя увидел и говорит: "Когда маленьким был, ехал на лошади в эту же деревню, к этим же родственникам. Лошадь зашла в воду, стала пить. Потом ка-а-а-ак из воды выскочит - кто-то под водой ее крепко укусил за ногу. Крови много было и шкуру оторвали хорошо". Вот так".Кто это мог сделать? Даже самая большая щука не может лошадь так покалечить... Мой прадед испугался сильно, но не того существа под водой. А испугался того, что дома получит за то, что лошадь по его вине покалечилась. Так и получилось, кстати. Лошадь в те времена в хозяйстве была незаменима.Так, может, действительно есть какая-нибудь малоизученная популяция пресмыкающихся на Урале? В мире ежедневно открывают новые виды червей, рачков. Обнаруживают виды животных, считавшихся вымершими много миллионов лет назад. Может, это и не мифический полоз (как его Бажов описывал), а вполне реально существующий вид, но он не изучен и официально не открыт?

Ключевые слова: Полоз змея телега лошадь

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