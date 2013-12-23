Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Легенды

"На сто голов, на сто красных шапочек..."

Дело это было до революции, когда крепость уже отменили, а социализм не наступил ещё. Есть в наших краях деревня Гоголиха. Сейчас деревня, как деревня - 50 человек народу. А тогда большой была. Разбойничьей. Заедет, бывало, вечером в деревню проезжий на телеге. Наторговал в городе или везёт чего, а из деревни не выезжает. И не найти ни мужика, ни телеги, ни лошади. Так было. Много всякого добра у жителей Гоголихи было спрятано в подполах. Некоторые же клады хоронили, да не простые, а заговоренные.
Был в той деревне и атаман. Много добра было у него. Решил он очередной сундук схоронить. Да, в этот недобрый час понесла нелёгкая деда моего Филиппа березку на дрова спилить. Поехал на лошадке, без телеги. Думал, сегодня спилить, а уж завтра на полешки разобрать и увезти домой. Ходит по лесу - приглядывает березку. И тут шумок слышит, будто бормочет кто. Тихонько подошёл к тому месту откуда шумок слышен. Ба! А там вся шайка собралась. Яму разрыли, бочонок с добром опустили. Зарывать хотят. А когда опускают и зарывают, то ещё и заговаривают его. Условие как бы ставят. Не взять клада, не выполнив его. Вот разбойник главный и бубнит: “ На сто голов, на сто красных шапочек. На сто голов, на сто красных шапочек...” А что это значит? А вот, то и значит, что пока сто человек не загубишь, не возьмешь клада. И ещё, когда заговариваешь сбиваться нельзя. Дед всё это тоже отлично понимает, страшно ему. Столько душегубов! Но клад-то хочется. И начал и он потихоньку бубнить: ”На сто колов, на сто осиновых. На сто колов, на сто осиновых...” Услышал душегуб - сбился. “Шут с тобой,- говорит,-на сто колов, на сто осиновых.." А сам знак даёт. И один из шайки побежал в сторону Филиппа. Тот тоже ждать не стал, бегом до лошадки. Но разбойник руку ему все ж прострелил. Лечили потом, да так и осталась она плетью висеть, а потом высохла. Клад так Филипп и не взял. Потом красные пришли. Завертелось.
История продолжилась в 1974 году. Филипп же, если праздник и он чуток выпьет, то всем эту историю рассказывает. А потом и в деревне говорили. Да и место он точно обсказал, конечно, а то как же? Кто-то верил, кто-то сомневался. А как не верить? Места там такие. Недобрые. Вспомни хотя б, как монашек на Клину ( ну, на поле, которое клином к лесу) душегубы эти в пашню затоптали, пожертвования забрали. Слышала? Ага. И что сейчас на этом месте? Болотина. И техника там ломается постоянно, и люди гибнут. Ладно. Ушёл я от мысли. Так вот. Приехали к нам в 1974 году городские. Ну, как городские. Он-то городской, а она, Валька, наша, деревенская была, пока в город не ускакала. Посидели, послушали байки за столом. И загорелся муж её клад вытащить. Смелущий. “Что, - говорит, - за столько лет не подняли?” А кто пойдёт? Боком ещё клад этот выйдет.
Наточил он колышков осиновых сто штук. “Айда, -говорит, -копать!”
Никто не идёт с ним. Дураков нет. Согласился один дед за бутылку. “Только ,- говорит, - чего бы вы ни увидели, молчок. Клад смущать может.”
Пошли. Нашли место. Там дубок приметный. Положили колышки. Начали рыть. Ага. Роют, роют. Стук, бочонок. А на бочонке старуха махонькая сидит. Ну, городской и ляпни:” Ты, что здесь, старая, раскорячилась?”. Вот и всё. Бочонок в землю ушёл, говорят. Как и не было. Теперь уж не взять. Если сам не покажется.

Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 08:30
Сегодня, 08:30 by nozoПросмотров: 24Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Разбойники Заговор клад Голова дед авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:38
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1520|-1)
Публикаций: 73
Комментариев: 4 567
Ну смелый.Филипп. Ещё и сбивал их
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.