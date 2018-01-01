Кой-Крылган-Кала — таинственное древнее сооружение в Узбекистане

Летяга Просмотров: 18 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 09:07 by

Кой-Крылган-Кала — остатки древнего хорезмийского сооружения, которое находится в Элликкалинском районе Каракалпакии, в Узбекистане. Ближайшие города: Ургенч, Кошкупыр и Хива.Предположительно, сооружение было возведено в IV—III веках до н.э., затем было разрушено сакскими племенами на рубеже II века до н.э. и вновь было обитаемо в III—IV вв. н.э. Обнаружено городище было в 1938 году Хорезмийской археологической экспедицией под руководством Сергея Павловича Толстова. Систематически памятник изучался в 1951—1957 годах, когда был полностью раскопан.Сооружение представляет собой цилиндрическое двухэтажное здание диаметром 44 метра, вокруг которого на расстоянии 14 метров возведены крепостные стены; пространство между центральным сооружением и стенами было застроено жилыми постройками. «Кольцом» называется пространство между центральным зданием и внешней стеной. Здание по временам строительства было огромным: высота в некоторых местах достигала 8 метров, а полный диаметр самого комплекса составил около 90 метров.Центральное сооружение, предположительно, использовалось как гробница хорезмийских царей и как зороастрийский храм. Кроме того, он отделан фресками с изображениями потребления вина. Также возможно, что в крепости функционировала астрономическая обсерватория.Зороастризм — одна из самых старых религий в мире, которая объединяет космогонические дуализм и эсхатологическое монотеизм в уникальной манере, входит в список основных религий мира.Удивительное и загадочное месторасположение крепости находится в отдаленной части пустыни. Округлая крепость стоит среди песков, но то, что находилось в районе окружающих укреплений, пока является тайной.Бронзовые наконечники стрел и другие найденные на территории артефакты были использованы для определения возраста комплекса — археологи выяснили, что это самый древний из всех известных памятников древнего Хорезма. Во время раскопок было обнаружено богатое собрание античных произведений искусства: статуэтки, выполненные из алебастра и терракота, керамические урны, оссуарии (урны с останками людей), каменные печати, керамические колбы. Также были найдены фрагменты настенной живописи и памятников древней письменности из Авесты.«Авеста» — это собрание священных текстов зороастрийцев, старейший памятник древнеиранской литературы, составленный на особом, более нигде не зафиксированном языке, называемом в иранистике «авестийским».Храмовый комплекс частично функционировал как захоронение неизвестного древнего властителя. Население крепости составляли зороастрийцы, которые поклонялись богине воды и рек Анахите, а также богу солнца Сиявушу. Западная часть комплекса была построена в честь богини Анахиты, а восточная и южная части были обращены в сторону восхода солнца — в честь бога Сиявуша. На территории храма были найдены фигурки богов и сосуды с их изображениями. Люди считали это место священным и приносили туда оссуарии с остатками своих умерших близких.Крепость Кой-Крылган-Кала остается исторической загадкой до сих пор.Координаты крепости на карте: 41°45’19″N 61°7’1″E.

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