Странное здание

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:23

Причина: Изменён раздел.

Мак Сим Просмотров: 50 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 18:23 by

Хочу поведать о загадочной истории из моей жизни.Уже на протяжении лет 10-12 мне периодически снится странный сон. В нем я нахожусь на окраине города, в котором живу. В реальности эта местность активно застраивается жилыми высотками, а в моем сне здесь обширные пустыри, протяженностью несколько километров, какие тут были лет 20 назад. Надвигается ночь, людей вокруг - ни души. Только стоит одно здание циклопических размеров и сюрреалистически причудливой архитектуры. Я оказываюсь внутри этого здания, брожу по его бесконечным мрачным коридорам, слабо освещенным редкими лампочками. Захожу в туалет - обширное помещение с тусклым светом, покрытое обшарпанным кафелем, в ржавых трубах и нечистых унитазах шипит и булькает вода. И меня одолевает щемящее чувство тоски и одиночества, которое в реальности я фактически не испытывал.Не могу определить этимологию этого сна. По заброшкам никогда не лазил, фильмы ужасов не смотрю.А несколько лет назад я столкнулся с почти что с воплощением своего сна. Правда, жуткое здание, в котором довелось побывать, находилось не на отшибе, а достаточно недалеко от центра города. Неизвестно, что хотел сказать его строитель, создавший такого монстра. Такое ощущение, что постройка закладывалась годах в 80-х как производственный цех, и его недостроенная коробка в 90-е была наспех переоборудована новыми предприимчивыми владельцами под бизнес-муравейник. Это здание служит прибежищем невероятного множества мелких конторок, и стоимость аренды офиса в нем минимальна. И что забавно, туалет (один большой на этаж) там оказался совершенно как в моем сне!

Ключевые слова: Заброшенное здание окраина города одиночество сбывшийся сон сон авторская история

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