Прабабушка после смерти превратилась в энергетического вампира

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 14:29

Причина: Стилистика автора сохранена

Serge71 Просмотров: 186 Комментарии: 3 0 Сегодня, 14:29 by

Решив восстановить некоторые свои публикации, утраченные из-за технических проблем, я начинаю с этой истории, потому что в 2022-ом опубликовал ее сразу на двух разных сайтах, на 4stor.ru и на hstor.ru. С hstor.ru я ее и скопировал сейчас, со своего собственного разрешения. Я добавил некоторые подробности и комментарии, не вошедшие в первоначальный текст. Не помню, как она тут раньше называлась, поэтому привожу название, присвоенное ей hstor`ом.Вот сама история:"Прочитав историю о призраке покойного деда, поделюсь своей об умершей прабабушке.Мне было три года, когда умерла моя прабабушка. Я смутно помню ее на смертном одре, помню ее заботливость и внимание даже перед лицом смерти. Она называла меня «снегирь». Помню мою огромную, всепоглощающую, бескорыстную любовь к ней.Через несколько месяцев после ее смерти, когда родные горевали, вспоминая ее, я с удивлением спрашивал их: «Чего вы плачете, она же есть тут, рядом!». Я ощущал ее, но видел не в образе человека, а как некую желто-оранжевую пелену. Я не мог в свои три-четыре года внятно объяснить это родным. Они ее не видели, не чувствовали, это ставило меня в тупик. Пытаясь как-то увязать ее реальность с тем, что родня ее не может воспринять, я говорил: «Она уехала в Москву!». Тогда родители иногда ездили туда в командировки, и я пытался использовать это понятие для объяснения того факта, что она существует, бывает рядом с нами, но ее не видно, с ней невозможно поговорить словами.В самом этом факте нет ничего особенного, все маленькие дети так же способны воспринять и не способны объяснить толком свои контакты с умершими. Хуже всего то, что в неполные пять лет я вдруг узнал, что такое страх. Иррациональная и непреодолимая боязнь темноты, привидений, смерти и покойников мучила меня до самого подросткового возраста. В кошмарных снах под коврами, одеялами, покрывалами, за шторами вдруг начинали шевелиться некие человекоподобные существа (иногда — нормального человеческого роста, иногда — маленькие, сантиметров двадцать-тридцать в высоту, но оттого не менее страшные, — примечание 2025-го года). Интересно то, что страхи мучали меня в рукотворных помещениях и никогда на природе.Когда мне было пять лет, я, оставленный вечером в доме отдыха в однокомнатном деревянном домике (в шестидесятых такие были нередки, если кто помнит), убегал из освещенного электролампой помещения и прятался в густых темных кустах, невзирая на моросящий дождь.Через много лет, в конце восьмидесятых, начав серьезно изучать собственную психику (а через себя и окружающий мир), я невольно столкнулся с реальностью того, что называлось во времена оные «биоэнергетикой», заново открыл для себя реальность существования личностей после смерти их физического тела. Как человек, сдавший на «отлично» не только «Историю КПСС», но и «Марксистско-ленинскую философию», на «хорошо» политэкономию капитализма и социализма, «Научный коммунизм» (и прочитавший еще во втором классе книгу В. А. Мезенцева «Когда появляются призраки»), я относился вполне критично к собственным субъективным впечатлениям, поэтому знал уже, что корень ошибки кроется в категоричности, однозначности суждения, игнорировании других точек и ракурсов зрения.А теперь представьте себе мое изумление, когда я в одном далеко не самом прекрасном сне вдруг узнал в пытавшейся превратить мой сон в кошмар женской фигуре свою прабабку! Она поняла, что я ее вижу, схватила с вешалки полотенце и набросила себе на голову, закрыв лицо. Раньше такие фантомы меня пугали, но теперь я был уже не тот! Я возмутился столь наглым запугиванием, даже разозлился. Вспомнив, что я существую везде (а всё существует во мне), я почувствовал паническое сопротивление этой пугальщицы моей попытке слиться с ней и понять разом ее внутренний мир. Это было не наяву, поэтому я не мог пространно рассуждать, а выбрал самый простой «силовой» прием, подсказанный многолетним опытом вещественного мира: просто сорвал полотенце с ее головы. И тут же проснулся с чувством досады от того, что не успел как следует рассмотреть свою обидчицу. Но мимолетный образ женщины средних лет остался.С помощью друзей, занимавшихся так же, как и я, удалось установить, что это моя прабабка (узнали те, кому я никогда ничего не рассказывал об этой части моей жизни). В семейном альбоме я отыскал довоенное фото прабабки (в смысле, сделанное до Великой Отечественной войны). Лицо на нем оказалось лицом той женщины из сна, которую я разглядел мимолетом, пока она набрасывала на себя полотенце. Теперь уже во всеоружии я «нашел» ее в медитации, и меня постигло горькое разочарование. Человек, казавшийся в мои три года источником любви и ласки, не гармонизировался после смерти, пугал меня и «сосал» через страх частичку моей жизненной силы. Подло было так воспользоваться безграничной любовью трехлетнего ребенка, дающей «нулевой код доступа» к его психике!Я до сих пор испытываю легкую грусть и разочарование от этого факта. Приняв надлежащие меры, я представил прабабку на суд ее собственной совести (то, что при этом я обнаружил далеко идущую цепочку негармонизировавшихся предков по ее линии, «промышлявших» подобным безобразием, и получил, таким образом, обширный материал для дальнейшей работы — это уже совсем другая история)."Добавлю только еще один эпизод с ее участием. В пятнадцать лет (это середина семидесятых), ярким июльским днем, я на полу своей комнаты разыгрывал морское сражение первой половины двадцатого века (правила игры я выработал благодаря достаточно большому статистическому материалу из книги Х. Вильсона «Морские операции в мировой войне 1914-1918 годов», в оригинале — «Battleships In Action», второй том, «генератором случайных чисел» для меня служили сочетания трех (в некоторых случаях — двух) кубиков для настольных игр с цифрами от 1 до 6 на своих гранях). В квартире я был один, но это была не какая-нибудь ночь, а ясный солнечный полдень с доносящимися с улицы голосами людей и шумом дневного города. И вдруг при обсчете, кажется, залпа немецкого линейного крейсера я отчетливо услышал женский голос, позвавший меня по имени. Я оторопел. Я обошел все комнаты квартиры, заглянул в ванную и в туалет. Никого. Я был испуган. В пятнадцать лет, среди бела дня, в своей собственной квартире (которую нам дали после сноса нашего частного дома). Этот эпизод выскочил в поле моего внимания при проведении мною расследования «дела о моей нехорошей прабабке». Это был ее голос, в смысле голос, который она имела в возрасте примерно тридцати лет, а «акцию» она совершила, воспользовавшись подростковой перестройкой моего сознания (в подростковом возрасте оклик по имени «с того света» слышат многие подростки — специфика развития их сознания в этот период жизни). Про это можно было бы и не упоминать, если бы не досадные последствия. Смелый, как известно, не пугается, обыкновенный пугается ровно настолько, насколько его пугают, а вот трус пугается во много раз больше, чем его хотят испугать. Да, после этого случая я подсознательно запретил себе слышать голоса «оттуда», причем настолько сильно, что до сих пор не могу эту команду отменить. И общаясь с умершими, я воспринимаю смысл их сообщений, даже слышу звук их голоса, его тембр, но АБСОЛЮТНО НЕ СЛЫШУ ИХ ФОНЕТИКУ, то есть не могу разобрать имя собственное, если им не удается навести меня на него через сторонние ассоциации. Были случаи, когда разговор затруднялся из-за того, что я не мог узнать чье-то имя, фамилию или географическое название.Люди! Постарайтесь не быть трусами! Это может аукнуться даже в тех областях, в которых этого, казалось бы, невозможно ожидать. )))

Ключевые слова: Смерть сны кошмары голос прабабка полотенце авторская история

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