Мегалитический комплекс в «Долине родников»

Летяга Просмотров: 42 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 09:49 by

Мегалитический комплекс расположен в 700 метрах к северу от поселка Анастасиевка. Это курган 6 метровой высоты диаметром 70 метров, который находится на правобережной надпойменной террасе реки Пшенахо (Псынако, что означает «Долина родников»).Это сложное сооружение, состоящее из дольмена и каменного коридора, ведущего от дольмена за пределы кургана. Во время летнего солнцестояния с вершины кургана можно видеть восход солнца между двумя вершинами горы «Два Брата». Неподалеку от кургана, находится загадочное кольцо диаметром 6 метров.Сооружение официально датируется 3 тысячелетием до нашей эры. Возможно, комплекс был не только местом культа, но и древней астрологической обсерваторией. По легенде адыгейского народа, в удивительных жилищах из каменных плит жили карлики, а дома им выстроили великаны.Мегалитический комплекс включает в себя огромное, шестиметровое в диаметре, а также ложнопортальный дольмен. Еще одной загадкой остается святилище, которое ранее находилось на месте дольмена, окруженное несколькими рядами колец. Как правило, таким способом жители того времени окружали могильные захоронения, но в Псынако все могильные ямы были забиты камнями, при этом никаких человеческих останков обнаружено не было.Кроме того, сам дольмен был окружен по кругу стенами, достигавшими высоты три метра. Для того, чтобы попасть в него, необходимо было пролезть по небольшому коридору, строго ориентированному с северо-востока на юго-запад и заканчивающемуся небольшой комнатой.Храм Солнца был открыт археологом М.К. Тешевым в 1979 году. Под курганом ученые обнаружили дольмен, но необычным в Псынако I был не сам дольмен, а целый ряд сооружений, связанных с ним. Во-первых, на том месте, на котором позже построили дольмен, еще в III тысячелетии до н.э. наудилось святилище. Оно было окружено особыми каменными кольцами. Обычно такими кольцами «кромлехами» население того времени окружало могильные сооружения. Однако в Псынако следов погребения обнаружено не было. Могильные ямы были, но они оказались забиты камнями. Зачем и почему, никому не ясно.Позже, рядом со святилищем, возможно, уже другими людьми был построен дольмен. Сделан он из больших плит туфопесчаника. Дольмен был перекрыт двумя плитами, причем передняя возвышалась над задней. Лаз, ведущий внутрь постройки, имел аркообразную форму. В него была задвинута каменная втулка.Но самое удивительное, что дольмен был окружен круговой постройкой со стенами, достигающими толщины 1,8 метра, а высоты 3 метра. Вероятно, древние зодчие хотели возвести купольное сооружение. Получалось, что дольмен помещен в некое сооружение, напоминающее сферу. Возможно, что этим дольменостроители хотели установить связь помойки с небесной сферой. В этом курган Псынако очень похож на знаменитый английский мегалитический комплекс Стоунхендж.Но и таинственная сфера это еще не все. Под всем курганом от входа в дольмен был проложен довольно широкий и высокий коридор-лаз. Причем он достаточно точно ориентирован с северо-востока на юго-запад. По этому лазу люди пробирались в дольмен, открывали втулку и, видимо, производили какие-то ритуальные или астрономические действия. По углям, обнаруженным у входа, удалось установить время, когда огонь зажигали в последний раз. Это происходило 2340 лет до н.э.Курганов, до деталей напоминающих Псынако, на Земле больше нет. Всего известно четыре подкурганные мегалитические постройки. Одна находится в Нью-Греиндж в Ирландии, другая — в Ердхой в Дании, третья — в Альгаларе в Португалии и четвертая — это Лос-Милларес в Испании. Всех их объединяет коридорный ход, который ведет в сводчатую погребальную камеру, но ни в одном из них нет дольмена.Раскопки проводились вплоть до 1985 года, комплекс был подготовлен к музеефикации. Однако на сегодня первоначальная конструкция Храма Солнца практически полностью разрушена, сама достопримечательность законсервирована.Автор неизвестен.

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