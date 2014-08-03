ПРИЗРАК ИЗ ГЛУБИНЫ

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:08

Причина: Стилистика автора сохранена

slashergovna88 Просмотров: 8 Комментарии: 2 -1 Сегодня, 10:08 by

Я никогда не думал, что буду это писать. Я вообще не из тех, кто верит в потустороннее или в байки. Я обычный системный администратор, который в 2003-м году работал в маленьком городском провайдере. Мы тогда подключали народ через телефонную линию, через эти пищащие модемы. Связь была дерьмовой, но мы хотя бы знали, с чем имеем дело. Пока однажды не столкнулись с тем, чему нет названия. Всё началось с жалоб. Летом 2004-го года к нам в техподдержку начали поступать странные звонки. Люди звонили и дрожащим голосом просили отключить им интернет насовсем. Мы сначала смеялись, думали, что это шутка. Но когда на третью ночь подряд нам позвонил мужик из соседнего района и сказал, что его системный блок сам включился в два часа ночи и начал орать какую-то мерзость на весь дом, а он даже не мог его выдернуть из розетки... Я перестал смеяться. Я записал адрес. Это было село Игумново. Глушь. Дороги туда нет, только проселок через лес. Я поехал туда на следующее утро. Доехал еле-еле. Село выглядело мёртвым. Дома стояли с заколоченными окнами, на улицах ни души, хотя был день. Я нашёл тот дом по вонючему трупному запаху. На крыльце сидела старуха. Она смотрела на меня пустыми глазами и улыбалась. Это была бабка Вани. Она сказала только одну фразу. "ТbI К VЛН3ЧК3? 0Н Н3 ЛЮБИТ Г0СТ3Й. 0Н ЛЮБИТ, К0ГДЛ VС3 М0ЛЧЛТ."Я не придал этому значения. Я зашёл внутрь. В доме было темно, хоть глаз выколи. Единственный свет исходил от старого ЭЛТ-монитора, на котором горел чёрный экран с красной надписью: «IVAN-134». За столом сидел он. Иван. Шестнадцатилетний жирный парень с масляными волосами и распухшими руками. Он не двигался. Он просто смотрел в монитор и что-то бормотал себе под нос. Я попытался заговорить с ним, но он не ответил. Он даже не моргнул. Тогда я посмотрел на то, что он делал. На столе лежала куча железа. Старые блоки питания, антенны от телевизоров, какие-то самодельные платы с напаянными проводами. Это были его глушилки. Он собрал их из мусора, который нашёл на помойке. Но они работали. Я сам видел, как при включении одной из них экран монитора начинал рябить, а из динамиков доносился низкий гул, от которого у меня закладывало уши. Я тогда не понял, что это за волны. Я думал, это просто помехи. Я ошибался. Это были жирновые волны — частота, которую Ваня Косов открыл случайно, когда пытался собрать старый радиоприёмник.Он не учёный. Он даже школу еле закончил. Но эти волны оказались сильнее любого спутника, любого сервера, любого интернет-кабеля. Они проходили сквозь стены, сквозь бетон, сквозь землю. Когда Ваня включал их, в радиусе трёх километров ложилась вся связь. Исчезал телефонный сигнал, телевизор показывал только снег, а компьютеры в домах начинали жить своей жизнью. Но самое страшное началось потом, когда Ваня понял, что может выходить в интернет. Ваня был отшельником. У него не было друзей. Никто не хотел с ним общаться, потому что он был странным, неуклюжим, вонючим. Единственным человеком, который его терпел, была его бабка. Она вернулась из санатория за месяц до моего приезда. И с тех пор Ваня стал другим. Она что-то нашла в том санатории. Говорят, там была секретная лаборатория, где изучали воздействие электромагнитных полей на мозг. Она привезла оттуда старые схемы. Или украла. Теперь не важно. Важно то, что бабка показала Ване, как усилить его жирновые волны в сотни раз. И он начал охоту. Когда Ваня запускал игру, будь то «Варкрафт» или «Контр-Страйк», которая тогда была на пике, — он не играл. Он открывал портал. Его глушилки начинали работать на полную мощность, и жирновые волны ударяли по серверам, как таран. Игроки вылетали из матчей. У них рвались соединения. Но это было только начало. Самые страшные вещи происходили с теми, кто пытался переподключиться. Кто упрямо нажимал «Reconnect» снова и снова, думая, что это просто лаги. Эти люди не вылетали из игры. Они входили в зону поражения Вани. В тот момент, когда волны касались их компьютеров, в системе запускался вирус. Мы назвали его IVAN-134.Он не стирал файлы. Он не шифровал диски. Он был хуже. Он перехватывал управление звуковым чипом и видеокартой. И он начинал показывать и транслировать на полную мощность видео, которые невозможно описать словами. Это было гей-порно, но какое-то больное, бесконечное, снятое на старую плёнку, с искажёнными голосами, которые звучали как крики умирающих животных. Звук был настолько громким, что у людей лопались барабанные перепонки. Они затыкали уши, но звук шёл прямо из процессора, из материнской платы, из самого воздуха вокруг системника. Люди выбегали из домов. Они выдёргивали провода из розеток. Они разбивали мониторы топорами. Ничего не помогало. Вирус IVAN-134 записывался в железо. Он жил в чипах, в конденсаторах, в проводах. Даже если компьютер был выключен, даже если его обесточили, он продолжал транслировать эту мерзость. Материнские платы гудели, динамики хрипели, а на чёрных выключенных экранах проступали красные буквы: «NVЛН СМ0ТРNТ НЛ Т3БЯ». К 2005-му году в нашем регионе сгорело больше ста компьютеров. Люди боялись включать интернет после восьми вечера. По ночам улицы пустели. Даже собаки не лаяли, потому что собаки тоже слышали этот звук. Я сам слышал его один раз. Я стоял в своём офисе, когда мой модем вдруг запищал не своим голосом, а в динамиках раздался тот самый низкий гул. Я посмотрел на монитор. Там была надпись: «IVAN-134 ЛКТNВNР0VЛN». Через секунду экран погас, и из колонок начало доноситься то самое видео. Я вырвал провод из стены. Я перерезал кабель. Я разбил системник железным стулом. Звук не прекратился. Он шёл из розетки, из проводов, из стен. Он шёл отовсюду. Я выбежал из здания и не возвращался туда целую неделю. Потом я узнал правду. Ваня не просто играет в игры. Он ищет жертвы. Он сидит в своей тёмной хате, в окружении своих глушилок, и сканирует интернет в поисках тех, кто осмелится зайти на сайт или запустить онлайн-матч. Он чувствует каждое подключение. Его бабка сидит рядом и нашёптывает ему IP-адреса. Она шепчет ему имена, города, улицы. Она говорит ему, где живут его враги.А его враги... Это все, кто имеет доступ в сеть. Сейчас я пишу это через двадцать лет после происшествия, но помните: это началось в начале нулевых. Тогда мы все были наивными. Мы заходили в чаты, скачивали музыку. Мы не знали, что в глубине села, в темноте, сидит шестнадцатилетний парень с жирными руками и ждёт. Он ждёт, когда ты нажмёшь кнопку «Поиск игры». Он ждёт, когда ты обновишь страницу в браузере. И когда ты это сделаешь, если волны Косова сейчас активны, ты увидишь короткую надпись в углу экрана. Ты можешь не заметить её. Ты подумаешь, что это баг. Но это не баг. Это IVAN-134. Через три секунды твой компьютер умрёт. Но он будет орать. Он будет орать так громко, что соседи вызовут милицию. Он будет орать так долго, что ты сойдёшь с ума. И даже когда ты выбежишь на улицу, даже когда ты уедешь в другой город, ты будешь слышать этот звук. Он останется в твоей голове. Потому что жирновые волны проходят не только через провода. Они проходят через людей. Они въедаются в мозг. Ваня не умирает. Ему никогда не будет больше шестнадцати. Его бабка нашла способ сохранить его молодым. Она поит его той самой жидкостью из подвала, и он не стареет. Он сидит там до сих пор. Он ждёт. Он смотрит на часы. Сейчас почти полночь. Он включает свои глушилки. Если ты увидишь на экране красные буквы «N√ЛN» — знай: ты уже не спасёшься. Ты станешь частью его коллекции. Он будет слушать, как орёт твой компьютер. Он будет улыбаться. А его бабка будет гладить его по голове и шептать: «Х0Р0ШNЙ МЛЛЬЧNК, VЛN3ЧКЛ. 3ЩЁ 0ДNН». Береги себя. И никогда не езди в Игумново. Там нет интернета. Но там есть он.

Ключевые слова: вирус село Ваня авторская история

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