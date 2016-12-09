Молния и последствия

Летяга Просмотров: 687 Комментарии: 8 +12 Сегодня, 15:59 by

Случилось это в 2003 или 2004 году, не важно. В ту пору работал я следователем прокуратуры. В соответствии с графиком, дежурил в выходные. Как сейчас помню, июль, жара, всё как в мареве, люди заторможенные, вялые.Примерно в 6 вечера позвонил дежурный ОВД, сообщил, что мы имеем труп - мужчина, лет 40, убит молнией на пляже городского пруда. Ну ок, я дал команду, группа собралась, выдвинулись. Прибыв на место, обнаружили погибшего: видимых телесных повреждений не имелось, ожоги отсутствовали. Запомнилось лицо - крепко сжатые зубы, немного искаженное лицо, кровь из ушей. Очевидцы пояснили, что началась гроза, мужчина стал выходить из воды и молния ударила в голову.Все оформили, установили личность, тело увезли в морг.Я вернулся домой.Минут через 20 звонок из дежурки - новый труп (вот так всегда, только присядешь бутерброд съесть, и опять происшествие).Спрашиваю, что случилось и где?Дежурный неуверенным голосом сообщает, что опять тот же пруд, пляж, молния, труп.Я ему сказал, что шутка не смешная и можно в понедельник получить по шапке.Дежурный обиделся и ответил, что это не шутка и машина с группой уже отправлена за мной.Странновато как-то все, подумал я. Но когда приехали на место происшествия, мы все - я, медик, криминалист, милиционер-водитель оторопели: то место, где мы были час назад и оформляли первого погибшего, было занято людьми и лежал второй труп.Со слов очевидцев: только мы уехали, началась гроза, к берегу подплывал на лодке отец с сыном. Отец у берега выпрыгнул в воду и потянул лодку за верёвку к берегу, удар молнии в голову. Место то же, ну может метр-полтора в сторону от предыдущего места происшествия. Погибший - мужчина лет 40-45, картина повреждений аналогичная.Вот как бывает на свете.P.S. Возвращаясь обратно, медик сказал: "Ты знаешь, Olman2, у меня стажа 28 лет, а про такую электротравму я только в институте слышал, а сегодня мы с тобой в течении часа надежурили 2 случая в одном месте в одно время и, что характерно, антропометрические данные потерпевших весьма схожи."Автор - olman2.

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