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Истории из жизни

Молния и последствия

Случилось это в 2003 или 2004 году, не важно. В ту пору работал я следователем прокуратуры. В соответствии с графиком, дежурил в выходные. Как сейчас помню, июль, жара, всё как в мареве, люди заторможенные, вялые.

Примерно в 6 вечера позвонил дежурный ОВД, сообщил, что мы имеем труп - мужчина, лет 40, убит молнией на пляже городского пруда. Ну ок, я дал команду, группа собралась, выдвинулись. Прибыв на место, обнаружили погибшего: видимых телесных повреждений не имелось, ожоги отсутствовали. Запомнилось лицо - крепко сжатые зубы, немного искаженное лицо, кровь из ушей. Очевидцы пояснили, что началась гроза, мужчина стал выходить из воды и молния ударила в голову.

Все оформили, установили личность, тело увезли в морг.
Я вернулся домой.

Минут через 20 звонок из дежурки - новый труп (вот так всегда, только присядешь бутерброд съесть, и опять происшествие).
Спрашиваю, что случилось и где?
Дежурный неуверенным голосом сообщает, что опять тот же пруд, пляж, молния, труп.
Я ему сказал, что шутка не смешная и можно в понедельник получить по шапке.
Дежурный обиделся и ответил, что это не шутка и машина с группой уже отправлена за мной.
Странновато как-то все, подумал я. Но когда приехали на место происшествия, мы все - я, медик, криминалист, милиционер-водитель оторопели: то место, где мы были час назад и оформляли первого погибшего, было занято людьми и лежал второй труп.

Со слов очевидцев: только мы уехали, началась гроза, к берегу подплывал на лодке отец с сыном. Отец у берега выпрыгнул в воду и потянул лодку за верёвку к берегу, удар молнии в голову. Место то же, ну может метр-полтора в сторону от предыдущего места происшествия. Погибший - мужчина лет 40-45, картина повреждений аналогичная.

Вот как бывает на свете.

P.S. Возвращаясь обратно, медик сказал: "Ты знаешь, Olman2, у меня стажа 28 лет, а про такую электротравму я только в институте слышал, а сегодня мы с тобой в течении часа надежурили 2 случая в одном месте в одно время и, что характерно, антропометрические данные потерпевших весьма схожи."


Автор - olman2.
Источник.

Сегодня, 15:59 by ЛетягаПросмотров: 687Комментарии: 8
+12

Ключевые слова: Следователь дежурство молния труп берег пруд

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 16:35
+3
Онлайн
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Публикаций: 13
Комментариев: 5 022
Да уж, странности. Может там что прикопано и притягивает молнии. А то, что похожи - совпадение, а может и все намного круче. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#2 написал: Баба Клава
Сегодня, 17:06
+2
Группа: Активные Пользователи
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Комментариев: 2 449
Несчастные люди. Такая глупая смерть. И загадочная.Плюс)))
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#3 написал: conjure one
Сегодня, 19:02
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (6913|0)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 708
Я уж было подумал, что сейчас они приедут на место происшествия, а там опять тот же мужик лежит, которого час назад в морг увезли... Этакое дежавю, или временная петля +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#4 написал: ПИК НИК
Сегодня, 19:22
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (527|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 049
Цитата: conjure one
Я уж было подумал, что сейчас они приедут на место происшествия, а там опять тот же мужик лежит, которого час назад в морг увезли... Этакое дежавю, или временная петля +++


Я тоже так подумал. Ещё подумалось, что первый оживёт в морге.
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#5 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 19:36
+2
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Публикаций: 12
Комментариев: 476
Вот и верь про то, что молния не попадает в одно и то же место дважды.
Видимо кто- то там наверху перепутал мужичков и второй раз забрал уже правильно. smiley
++++
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#6 написал: Летяга
Сегодня, 20:24
+2
Группа: Заместители Администраторов
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Публикаций: 833
Комментариев: 8 897
Цитата: ПИК НИК
Ещё подумалось, что первый оживёт в морге.

Ну это уже для ИЖ чересчур))
Цитата: Фиолетовая Дымка
Видимо кто- то там наверху перепутал мужичков и второй раз забрал уже правильно.

Ещё бы он первого вернул как было, вообще хорошо бы было, а так...
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 21:32
+1
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 89
Комментариев: 5 652
Цитата: Летяга
это уже для ИЖ чересчур))
Цитата: Фиолетовая Дымка

Был тут «Эффект Лазаря». Столько споров вызвал.
Что-то мне страшно стало.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#8 написал: ПИК НИК
Сегодня, 23:00
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (527|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 049
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Летяга
это уже для ИЖ чересчур))
Цитата: Фиолетовая Дымка

Был тут «Эффект Лазаря». Столько споров вызвал.
Что-то мне страшно стало.


Подслушал в молодости, разговор матери с подругой. Подруга рассказала, как у её знакомой умер муж,перед самым приездом скорой помощи. Скорая, реанимировала мужчину и он стал ругать жену, что его спасла, говорит там ему было так хорошо и обратно не хотелось. Но вредная жена, вернула его обратно, зараза! triumph
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
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