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Страшилки

Старый системный блок

Однажды утром я шел к своим друзьям, чтобы с ними пообщаться и наконец-то восстановить мой старый разбитый нетбук, который практически разваливался и сильно тормозил. Было еще 6 часов утра, конечно, еще не стало светать, но уже было не совсем темно, день был субботний – самое время для таких дел.

Когда я шел через дворы, я увидел недалеко от подъезда моего друга какой-то системный блок, он выглядел старым, пожелтевшим, ну и я, радуясь такой находке, взял его с собой. Как только я пришел к другу, мы решили сначала позаниматься моим нетбуком, конечно, мы его отремонтировали, но копались в нем почти 2 часа, стараясь ускорить его: почистили систему охлаждения, заменили термуху и так далее. Затем друг поинтересовался, что я за системник вместе с ноутбуком приволок, я ответил, что нашел его на улице, мы его не подключали – мало ли, что произойдет, такие системники непредсказуемы.

Когда я собрался уходить, я забыл про него, но друг сразу мне напомнил, чтобы я его сразу же забрал. Как только я пришел домой, меня взяло любопытство – а что же будет, если я его включу? Ну тогда я подключил его к своему монитору и подключил к нему клавиатуру и мышь и решил его включить, и он, как ни странно, включился, на нем стояла, по-видимому, чистая Windows Millenium Edition, я сразу стал лазить по папкам, но там ничего не было.

Сидел я за ним 2 часа и наткнулся на странную папку, которая называлась «MyVideo», там был 1 видеофайл Vid0102069875.avi, дата создания у него была 1 февраля 2006 г. Ну мне, конечно же, интересно было, что там такое на видео, и я открыл его на свой страх и риск, запустился стандартный видеопроигрыватель Windows Media Player, и я там увидел такие кадры.

Съемка идет как раз из того дома, где живет мой друг, на дворе ночь, примерно 2 часа ночи, горят фонари на улице, вроде как бы ничего страшного не происходит. Ну ладно, смотрю дальше. Внезапно к снимающему человеку тянутся какие-то странные конечности, похожие на руки, дальше появляются непонятные шумы на аудиодорожке, и тут начинают появляться 25 кадры. И вдруг тот человек, который снимал, падает, но камера не выключается, и тут начинает кошмар... И в конце появляется резко скример!

Я, вне себя от ужаса, пытаюсь выключить этот компьютер – у меня не получается, тогда я выдернул его из розетки и отставил его на пол в сторону, сняв с него жесткий диск, затем залил видеозапись на один форум и спросил, что это есть такое, и пошел пить чай. Спустя 40 минут мне ответил пользователь под ником «sergevant», что тоже видел этот видеофайл, и рассказал мне такую историю.

С 2005 годов в квартире №14 жила одна женщина, которую звали Татьяна, она была студенткой, 19 лет, все ее в классе уважали. Но внезапно ночью 1 февраля 2006 года она пропала из собственной квартиры, никто так ее с того дня не видел, а компьютер так и стоял несколько лет в пустующей квартире. Полиция расследовала возможные причины пропажи этой женщины и скопировали этот файл себе и поместили его в архив, но потом этот файл попал в сеть, а этот компьютер так и остался стоять в этой квартире. Недавно в этом году эту квартиру решили продать снова, и те жильцы, которые там сейчас живут, решили избавиться от хлама и решили не относить на мусорку этот компьютер, а поставить его около подъезда, может, кому пригодится. И вот ты его, по-видимому, подобрал, и сейчас ты один из многих, кто увидел эту странную видеозапись.

А я тогда спросил, не принесет ли ничего плохого мне этот системный блок, на что этот пользователь ответил: «Я думаю, нет, но обязательно переустанови операционную систему на нем, а то мало ли что, но файл сохрани в открытом доступе в облаке». Я так и сделал.

Ночью мне приснилась та Татьяна, которая просила о помощи, и, когда я проснулся в ужасе, я зашел на форум и рассказал о происходящем, он мне ответил: «Ну попробуй не думать об этом, и сон пропадет», ну и я попробовал, но этот сон мне все равно не давал спать. И я решил его досмотреть до конца, и она просила выполнить некоторые действия, и я начал их выполнять: залез на чердак того дома, и, когда открыл антресоли, я упал в обморок от увиденного. Но там был не только я, там был еще мой друг.

После того я очнулся в больнице, и мне сказали, что я упал в обморок от сильного страха и что позвонил в скорую мой друг. Ну и меня отпустили спустя 2 дня. Я включил телевизор, ибо нечего было делать, и по новостям показали сюжет о нас, и тут нам позвонила эта Татьяна и сказала "спасибо" за то, что мы ей помогли и что она давно в мире ином. Я тот системный блок после этого не стал выкидывать, оставил его на память.

Вот так закончилась эта странная история.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:55
Сегодня, 15:55 by TiorinПросмотров: 49Комментарии: 6
+2

Ключевые слова: Системный блок компьютер смерть страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:49
+1
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Какая всё таки впечатлительная молодёжь пошла.)))
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
#2 написал: Estellan
Сегодня, 21:26
+1
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Комментариев: 1 770
Так. Историю я плюсанул, но ряд вопросов остался.
В каком классе уважали студентку Таню? В среднем? Или в классе млекопитающих?
Как выглядят антресоли на чердаке?
Сюжет по телевизору про то, как два парня залезли на чердак и нашли там антресоли?
Откуда у Автора такая чудесная память на название файлов?
Как определить время суток по фонарям?
Как можно залить что-то с жесткого снятого с компа?(Я знаю про док-станции, просто любопытно, почему именно так.)
И самое главное, как Автор определяет наличие 25 кадров?
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 21:36
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И что же всё таки было на антресолях? Обглоданный труп Татьяны?
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#4 написал: Estellan
Сегодня, 21:41
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Зелёное яблочко
Ключевыми элементами Автор нас не балует уже вторую историю подряд((
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 21:46
0
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Репутация: (1531|-1)
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Комментариев: 4 646
Цитата: Estellan
Зелёное яблочко
Ключевыми элементами Автор нас не балует уже вторую историю подряд((

Ну это как в песне:" Милый мой, хороший, догадайся сам!")))
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#6 написал: Light_a_dark
Сегодня, 21:53
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Комментариев: 602
Цитата: Estellan
Так. Историю я плюсанул, но ряд вопросов остался.
В каком классе уважали студентку Таню? В среднем? Или в классе млекопитающих?
Как выглядят антресоли на чердаке?
Сюжет по телевизору про то, как два парня залезли на чердак и нашли там антресоли?
Откуда у Автора такая чудесная память на название файлов?
Как определить время суток по фонарям?
Как можно залить что-то с жесткого снятого с компа?(Я знаю про док-станции, просто любопытно, почему именно так.)
И самое главное, как Автор определяет наличие 25 кадров?

Повеселили)))
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
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