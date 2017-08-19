Старый системный блок

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:55

Tiorin Просмотров: 49 Комментарии: 6 +2 Сегодня, 15:55 by

Однажды утром я шел к своим друзьям, чтобы с ними пообщаться и наконец-то восстановить мой старый разбитый нетбук, который практически разваливался и сильно тормозил. Было еще 6 часов утра, конечно, еще не стало светать, но уже было не совсем темно, день был субботний – самое время для таких дел.Когда я шел через дворы, я увидел недалеко от подъезда моего друга какой-то системный блок, он выглядел старым, пожелтевшим, ну и я, радуясь такой находке, взял его с собой. Как только я пришел к другу, мы решили сначала позаниматься моим нетбуком, конечно, мы его отремонтировали, но копались в нем почти 2 часа, стараясь ускорить его: почистили систему охлаждения, заменили термуху и так далее. Затем друг поинтересовался, что я за системник вместе с ноутбуком приволок, я ответил, что нашел его на улице, мы его не подключали – мало ли, что произойдет, такие системники непредсказуемы.Когда я собрался уходить, я забыл про него, но друг сразу мне напомнил, чтобы я его сразу же забрал. Как только я пришел домой, меня взяло любопытство – а что же будет, если я его включу? Ну тогда я подключил его к своему монитору и подключил к нему клавиатуру и мышь и решил его включить, и он, как ни странно, включился, на нем стояла, по-видимому, чистая Windows Millenium Edition, я сразу стал лазить по папкам, но там ничего не было.Сидел я за ним 2 часа и наткнулся на странную папку, которая называлась «MyVideo», там был 1 видеофайл Vid0102069875.avi, дата создания у него была 1 февраля 2006 г. Ну мне, конечно же, интересно было, что там такое на видео, и я открыл его на свой страх и риск, запустился стандартный видеопроигрыватель Windows Media Player, и я там увидел такие кадры.Съемка идет как раз из того дома, где живет мой друг, на дворе ночь, примерно 2 часа ночи, горят фонари на улице, вроде как бы ничего страшного не происходит. Ну ладно, смотрю дальше. Внезапно к снимающему человеку тянутся какие-то странные конечности, похожие на руки, дальше появляются непонятные шумы на аудиодорожке, и тут начинают появляться 25 кадры. И вдруг тот человек, который снимал, падает, но камера не выключается, и тут начинает кошмар... И в конце появляется резко скример!Я, вне себя от ужаса, пытаюсь выключить этот компьютер – у меня не получается, тогда я выдернул его из розетки и отставил его на пол в сторону, сняв с него жесткий диск, затем залил видеозапись на один форум и спросил, что это есть такое, и пошел пить чай. Спустя 40 минут мне ответил пользователь под ником «sergevant», что тоже видел этот видеофайл, и рассказал мне такую историю.С 2005 годов в квартире №14 жила одна женщина, которую звали Татьяна, она была студенткой, 19 лет, все ее в классе уважали. Но внезапно ночью 1 февраля 2006 года она пропала из собственной квартиры, никто так ее с того дня не видел, а компьютер так и стоял несколько лет в пустующей квартире. Полиция расследовала возможные причины пропажи этой женщины и скопировали этот файл себе и поместили его в архив, но потом этот файл попал в сеть, а этот компьютер так и остался стоять в этой квартире. Недавно в этом году эту квартиру решили продать снова, и те жильцы, которые там сейчас живут, решили избавиться от хлама и решили не относить на мусорку этот компьютер, а поставить его около подъезда, может, кому пригодится. И вот ты его, по-видимому, подобрал, и сейчас ты один из многих, кто увидел эту странную видеозапись.А я тогда спросил, не принесет ли ничего плохого мне этот системный блок, на что этот пользователь ответил: «Я думаю, нет, но обязательно переустанови операционную систему на нем, а то мало ли что, но файл сохрани в открытом доступе в облаке». Я так и сделал.Ночью мне приснилась та Татьяна, которая просила о помощи, и, когда я проснулся в ужасе, я зашел на форум и рассказал о происходящем, он мне ответил: «Ну попробуй не думать об этом, и сон пропадет», ну и я попробовал, но этот сон мне все равно не давал спать. И я решил его досмотреть до конца, и она просила выполнить некоторые действия, и я начал их выполнять: залез на чердак того дома, и, когда открыл антресоли, я упал в обморок от увиденного. Но там был не только я, там был еще мой друг.После того я очнулся в больнице, и мне сказали, что я упал в обморок от сильного страха и что позвонил в скорую мой друг. Ну и меня отпустили спустя 2 дня. Я включил телевизор, ибо нечего было делать, и по новостям показали сюжет о нас, и тут нам позвонила эта Татьяна и сказала "спасибо" за то, что мы ей помогли и что она давно в мире ином. Я тот системный блок после этого не стал выкидывать, оставил его на память.Вот так закончилась эта странная история.

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