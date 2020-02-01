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Дурдом

KILLTOGETHER.exe

Это история очень страшная что со мной было. Я недавно открыл файл под названием (KILLTOGETHER).exe и казалось что-то странное как переводится - УБИВАТЬ ВМЕСТЕ. Я открыл и видел что там полностью сумасшедшее и страшное он мне писал прям блокноте когда он открылся я ничего не трогал ни одним касанием клавиатуры я очень сильно испугался от скримера в начале и он мне ответил - PLAY??? И странное что он писал в командном строке открывалось 100 штук и писал он мне красным кровавым шрифтом - I'M LOVE YOU! Так что он меня знает и знает что я убийца. Я после того как открыл 2 раз этот файл у меня выключился быстро компьютер и включался и выключался он бесконечно управлял данные из кэшов так что я потом пытался выключить остановить но у меня отключена к администратором диспетчер задач потом открылся снова сам блокнот и писал другое - YOU YOU YOU SHOULD TO KILL HIMSELF!!! Я очень сильно испугался от этого ответа и я решил разбить монитор так как он не разбивался и решил убить системный блок молотком и это было бесполезно и я понял что он через 6 часов выключится а потом включится так что мне не удалось разбить системный блок я решил уйти в гости друга я пришел в 3:20 часа ночи и вдруг я увидел эпилепсию анимации психоделики 25 кадр неожиданно он взорвался и чуть я не погиб. Я пробыл в больнице 4 дня потом меня освободили от компьютеров. И я больше никогда не стал запускать такие файлы... СКАЧАТЬ:[url=http://despositfiles.com/44qe7Q90O8i| НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАПУСКАЙТЕ ЭТОТ ФАЙЛ ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ КАК В ИСТОРИИ Я ВАС ПРЕДУПРЕДИЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 12:29
Сегодня, 11:20 by Denis_2009Просмотров: 61Комментарии: 0
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Ключевые слова: Kill убивать вместе системный блок файл больница авторская история.

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