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Стихи

Сколько лет уж прошло как меня схоронили

Сколько лет уж прошло как меня схоронили,
Как тряслась над могилою горестно мать.
Тени ветвей меня от солнышка скрыли,
И одиноко покоится моя сырая кровать.

Тихий дождик не смоет всей боли моей,
Оголтело трещат мои старые кости.
Но ничего нет душевной печали больней.
И я снова иду по проулкам к ней в гости.

Тоска вновь обнимает меня пеленой,
Когда смотрю в её стальное оконце.
Но снова и снова иду к ней домой,
Стою у окна, пока не поднимется солнце.

И дальше я жду в своей темнице сырой,
Не сомкну глаз, не идёт мне покой.
Слышу голоса людей над могильной плитой:
Кто-то плачет, смеётся, грохочет домой.

И птицы стихают и ветки шумят,
На город ложится кровавый закат,
Хотел, но не смогу вернуть всё назад,
Прости меня, мама, я виноват...

И слёзы сухие из глазниц зажурчат,
Не скроет вой ветра душевного шрама.
Стою над ней тихо, а руки дрожат,
Я виноват, прости меня, мама...


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:34
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 02:34 by Spirit ForesterПросмотров: 59Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Мать дождик кости окно авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 07:22
0
Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 2 511
Комментариев: 13 345
Надрывный стих, грусть навеяло. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                    
#2 написал: Летяга
Сегодня, 08:20
0
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10769|-4)
Публикаций: 939
Комментариев: 9 425
Грусть-печаль...
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
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