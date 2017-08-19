Сколько лет уж прошло как меня схоронили,

Сколько лет уж прошло как меня схоронилиСколько лет уж прошло как меня схоронили,
Как тряслась над могилою горестно мать.
Тени ветвей меня от солнышка скрыли,
И одиноко покоится моя сырая кровать.
Тихий дождик не смоет всей боли моей,
Оголтело трещат мои старые кости.
Но ничего нет душевной печали больней.
И я снова иду по проулкам к ней в гости.
Тоска вновь обнимает меня пеленой,
Когда смотрю в её стальное оконце.
Но снова и снова иду к ней домой,
Стою у окна, пока не поднимется солнце.
И дальше я жду в своей темнице сырой,
Не сомкну глаз, не идёт мне покой.
Слышу голоса людей над могильной плитой:
Кто-то плачет, смеётся, грохочет домой.
И птицы стихают и ветки шумят,
На город ложится кровавый закат,
Хотел, но не смогу вернуть всё назад,
Прости меня, мама, я виноват...
И слёзы сухие из глазниц зажурчат,
Не скроет вой ветра душевного шрама.
Стою над ней тихо, а руки дрожат,
Я виноват, прости меня, мама...
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:34
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 02:34 by Spirit ForesterПросмотров: 59Комментарии: 2
Ключевые слова: Мать дождик кости окно авторский стих