Ночь Хэллоуина

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:49

Причина: Автор, не ставьте многоточия после каждой строки.

Arhengel0 Просмотров: 80 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:49 by

В ночи слышу скрежет металла,Не по себе мне стало...Бежала без оглядки на звук,Вся в смятении и холодном поту...Впереди поставлен капкан,Успела распознать ловушки обман.Еще бы совсем немного,И с костью оторвало бы ногу,И руки, и пальцы, и тело.И все бы это разлетелось,И каждый кровавый кусокЗанял бы свой уголок.В голове безумие и адреналин,Круговорот страха без причин.Спускаюсь по лестничной спиралиВ неизведанные мною дали.Скользнула нога со ступени,Голове больно, не от мигрени.Каждая ступень врезалась в тело,Остановить "карусель" мне хотелось.Я вижу далекий свет,Но не поддамся, ведь это смерть.Упав на лестничный пролёт,Слышу кто-то меня зовёт.Вставая из последних сил,Я чувствую запах, керосин.Скольжу по не приятной массе,Словно сыр катится по маслу.Я вижу того, кто гремел,Пустым взглядом он смотрел,Меня подойти попросилИ спичкой зажег керосин.Крича и сгорая дотла,Он пламенем задел и меня.Две кучки пепла и кости остались,Познали боль и настрадались,Тихо смеется сведший нас мертвец.Вот и настал этой ночи конец.

Ключевые слова: Ужас страх ночь авторский стих

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