Ночь Хэллоуина

Ночь ХэллоуинаВ ночи слышу скрежет металла,
Не по себе мне стало...
Бежала без оглядки на звук,
Вся в смятении и холодном поту...
Впереди поставлен капкан,
Успела распознать ловушки обман.
Еще бы совсем немного,
И с костью оторвало бы ногу,
И руки, и пальцы, и тело.
И все бы это разлетелось,
И каждый кровавый кусок
Занял бы свой уголок.
В голове безумие и адреналин,
Круговорот страха без причин.
Спускаюсь по лестничной спирали
В неизведанные мною дали.
Скользнула нога со ступени,
Голове больно, не от мигрени.
Каждая ступень врезалась в тело,
Остановить "карусель" мне хотелось.
Я вижу далекий свет,
Но не поддамся, ведь это смерть.
Упав на лестничный пролёт,
Слышу кто-то меня зовёт.
Вставая из последних сил,
Я чувствую запах, керосин.
Скольжу по не приятной массе,
Словно сыр катится по маслу.
Я вижу того, кто гремел,
Пустым взглядом он смотрел,
Меня подойти попросил
И спичкой зажег керосин.
Крича и сгорая дотла,
Он пламенем задел и меня.
Две кучки пепла и кости остались,
Познали боль и настрадались,
Тихо смеется сведший нас мертвец.
Вот и настал этой ночи конец.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:49
Причина: Автор, не ставьте многоточия после каждой строки.
Сегодня, 07:49 by Arhengel0Просмотров: 80Комментарии: 0
Ключевые слова: Ужас страх ночь авторский стих