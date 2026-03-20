Невидимка

Новость отредактировал Летяга - 20-03-2026, 14:45

Причина: Стилистика автора сохранена

Ты верил в фильмы. Думал, будет встреча —Случайный взгляд, искра, сплетенье рук.Но каждый твой пустой, озябший вечерУже замкнул года в бетонный круг.Мелькают лица в глянце монитора.Чужие судьбы свайпаешь во тьме.Но в этой ярмарке слепого вздораТы — просто тень в невидимой толпе.Чужой маршрут: кафе, кино, аллеи.Смеются пары, прячась под зонтом.А ты идешь, с годами всё острееОсознавая: здесь ты стал фантомом.Ты открываешь дверь своей квартиры.Щелчок замка. Холодный, мертвый свет.В твоей груди — зияющие дыры,Но той, кто их зашьет, на свете нет.Никто не виноват. Ничья не злоба.Случайность цифр и равнодушный рок.Твой путь — стареть невидимым до гроба,Усвоив этот ледяной урок.Никто не спросит: «Как ты спал сегодня?».Никто не ляжет на твое плечо.Твоя судьба — беззвучная преисподняя,Где сердце бьется глухо, ни о чём.Ты будешь покупать еду поштучно.И, слушая, как тикают часы,Поймешь, что жизнь прошла благополучно,Не бросив шанса на твои весы.Заваришь чай. Расстелешь одеяло.Окно затянет безразличный лёд.Та девушка, что в юности мерцала,В твой мертвый коридор не повернёт.

Ключевые слова: Реальность мечты одиночество авторский стих

Другие, подобные истории: