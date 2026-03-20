НевидимкаТы верил в фильмы. Думал, будет встреча —
Случайный взгляд, искра, сплетенье рук.
Но каждый твой пустой, озябший вечер
Уже замкнул года в бетонный круг.
Мелькают лица в глянце монитора.
Чужие судьбы свайпаешь во тьме.
Но в этой ярмарке слепого вздора
Ты — просто тень в невидимой толпе.
Чужой маршрут: кафе, кино, аллеи.
Смеются пары, прячась под зонтом.
А ты идешь, с годами всё острее
Осознавая: здесь ты стал фантомом.
Ты открываешь дверь своей квартиры.
Щелчок замка. Холодный, мертвый свет.
В твоей груди — зияющие дыры,
Но той, кто их зашьет, на свете нет.
Никто не виноват. Ничья не злоба.
Случайность цифр и равнодушный рок.
Твой путь — стареть невидимым до гроба,
Усвоив этот ледяной урок.
Никто не спросит: «Как ты спал сегодня?».
Никто не ляжет на твое плечо.
Твоя судьба — беззвучная преисподняя,
Где сердце бьется глухо, ни о чём.
Ты будешь покупать еду поштучно.
И, слушая, как тикают часы,
Поймешь, что жизнь прошла благополучно,
Не бросив шанса на твои весы.
Заваришь чай. Расстелешь одеяло.
Окно затянет безразличный лёд.
Та девушка, что в юности мерцала,
В твой мертвый коридор не повернёт.
Новость отредактировал Летяга - 20-03-2026, 14:45
Причина: Стилистика автора сохранена
