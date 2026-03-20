Холодная арифметика

Vedagor 20-03-2026, 14:42

Он плавно тормозит у светофора —Тяжёлый глянец, кожа и металл.И ты стоишь, не отрывая взора,Как будто жизнь чужую увидал.Когда-то в двадцать ты себе поклялся,Что тоже будешь ездить за рулём.Ты верил в сказки и не сомневался,Что этот мир возьмёшь своим трудом.Но посмотри на вещи без обмана,Без глупых клятв и тренингов пустых:Твой калькулятор для такого планаНе соберёт нулей очередных.Меж вами нет ни стражи, ни границы,Но есть стекло невидимой стены.Там чья-то жизнь несётся быстрой птицей,А здесь стоишь озябший, серый — ты.Не будет чуда. Сказки — для экрана.Твой лотерейный не сорвёт джекпот.И эта мысль, саднящая, как рана,Тебя к земле безжалостно прижмёт.Ты можешь брать подработки или смены,Стирать колени, не смыкать очей.Но никогда не выйдешь из системыПростых, дешёвых, кухонных вещей.Твой путь расписан. Карты розданы́.Никто не злой, здесь просто нет чудес.Тебе останутся лишь зависть или сны,И на маршрутку мелочь чуть в обрез.Зажжётся свет. Роскошная машинаСкользнёт вперёд, оставив только дым.Шагай в метро, сутуля свою спину.Ты никогда не станешь золотым.

