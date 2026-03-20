Монстр по имени "Мы"

Vedagor

Играет марш. Сверкает позолота.Слова звучат про верность до седин.Вам кажется — открылись в рай ворота,Но просто умер тот, кто был «один».Исчезнет «я». Приходит монстр «мы» —Тяжёлый зверь с двумя пустыми ртами,Жующий макароны средь зимы,Уставившись в экраны вечерами.Никто не крикнет. Не ударит в бровь.Вас убивает медленная скука.И в сковородках плавится любовь,Сгорая без единственного звука.В одной постели — космос между спин.Два чужака, зашитые в привычку.Ты вроде с кем-то, но всегда один,И каждый день похож на перекличку:«Купил ли хлеб?», «Оплачен ли тариф?» —Беседа двух теней в пустой квартире.Здесь каждый, свою душу умертвив,Навечно заперт в этом тесном мире.Вам не сбежать. Вас держит общий шкаф,Кот, ипотека, дети, чувство долга.И ты живешь, все правила приняв,На эту полку сложенный надолго.Твой шаг измерен. Твой маршрут готов.Твой смех звучит всё реже и всё тише.Ты стал винтом среди чужих валовПод этой общей, безопасной крышей.И в старости, смотря в пустой зрачок,Поймешь, покрывшись леденящим потом:Брак — это просто шелковый сачок.А ты всю жизнь в нем пробыл насекомым.

Ключевые слова: Брак долг семья авторская история

