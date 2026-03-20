Монстр по имени "Мы"Играет марш. Сверкает позолота.
Слова звучат про верность до седин.
Вам кажется — открылись в рай ворота,
Но просто умер тот, кто был «один».
Исчезнет «я». Приходит монстр «мы» —
Тяжёлый зверь с двумя пустыми ртами,
Жующий макароны средь зимы,
Уставившись в экраны вечерами.
Никто не крикнет. Не ударит в бровь.
Вас убивает медленная скука.
И в сковородках плавится любовь,
Сгорая без единственного звука.
В одной постели — космос между спин.
Два чужака, зашитые в привычку.
Ты вроде с кем-то, но всегда один,
И каждый день похож на перекличку:
«Купил ли хлеб?», «Оплачен ли тариф?» —
Беседа двух теней в пустой квартире.
Здесь каждый, свою душу умертвив,
Навечно заперт в этом тесном мире.
Вам не сбежать. Вас держит общий шкаф,
Кот, ипотека, дети, чувство долга.
И ты живешь, все правила приняв,
На эту полку сложенный надолго.
Твой шаг измерен. Твой маршрут готов.
Твой смех звучит всё реже и всё тише.
Ты стал винтом среди чужих валов
Под этой общей, безопасной крышей.
И в старости, смотря в пустой зрачок,
Поймешь, покрывшись леденящим потом:
Брак — это просто шелковый сачок.
А ты всю жизнь в нем пробыл насекомым.
Новость отредактировал Летяга - 20-03-2026, 14:28
Причина: Стилистика автора сохранена
