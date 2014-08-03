Бесконечный маршрут

Бесконечный маршрутБудильник бьет, как выстрел, в шесть утра.
Сырая тьма. Угрюмая квартира.
Вставать, глотать дешёвый чай пора,
Чтоб снова стать невидимым для мира.
Ты лезешь в транспорт, вмятый в чьи-то спины,
Среди таких же сгорбленных людей.
Жизнь тянется, как слой густой трясины,
В глухой цепочке одинаковых ночей.
Ты в юности мечтал про пьедестал,
Но годы быстро сбили эту спесь.
Твой потолок — чтоб вовремя отдал
Кредит за то, чтоб просто выжить здесь.
Ты будешь клеить, строить, продавать,
Считать часы и смены до заката.
Твоя свобода — право выбирать
Еду по желтым ценникам в зарплату.
Прошли года, натружена спина.
В аптеках ты оставил свой оклад.
А жизнь, что для великого дана,
Сомкнулась в ежедневный, тихий ад.
Никто не вспомнит имя через век.
Ты не зажжешь звезду на небосводе.
Ты — просто утомленный человек,
Один из миллионов в переходе.
И на твое привычное же место,
Где ты оставил зрение и кровь,
Придет другой, из точно того теста,
Чтоб этот круг начать беззвучно вновь.
И всё, что ты успеешь накопить,
Скрывая боль за вымученным смехом, —
Возможность просто как-нибудь дожить,
Назвав привычку — жизненным успехом.
Новость отредактировал Летяга - 20-03-2026, 14:36
Причина: Стилистика автора сохранена
20-03-2026, 14:36 by Vedagor
Ключевые слова: Работа день сурка разочарование авторский стих