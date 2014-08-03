Бесконечный маршрут

Vedagor 20-03-2026, 14:36

Будильник бьет, как выстрел, в шесть утра.Сырая тьма. Угрюмая квартира.Вставать, глотать дешёвый чай пора,Чтоб снова стать невидимым для мира.Ты лезешь в транспорт, вмятый в чьи-то спины,Среди таких же сгорбленных людей.Жизнь тянется, как слой густой трясины,В глухой цепочке одинаковых ночей.Ты в юности мечтал про пьедестал,Но годы быстро сбили эту спесь.Твой потолок — чтоб вовремя отдалКредит за то, чтоб просто выжить здесь.Ты будешь клеить, строить, продавать,Считать часы и смены до заката.Твоя свобода — право выбиратьЕду по желтым ценникам в зарплату.Прошли года, натружена спина.В аптеках ты оставил свой оклад.А жизнь, что для великого дана,Сомкнулась в ежедневный, тихий ад.Никто не вспомнит имя через век.Ты не зажжешь звезду на небосводе.Ты — просто утомленный человек,Один из миллионов в переходе.И на твое привычное же место,Где ты оставил зрение и кровь,Придет другой, из точно того теста,Чтоб этот круг начать беззвучно вновь.И всё, что ты успеешь накопить,Скрывая боль за вымученным смехом, —Возможность просто как-нибудь дожить,Назвав привычку — жизненным успехом.

