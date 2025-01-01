da nɛrɛma.mp3

Канал, за которым я давно слежу, выложил видео. Он специализируется на поиске сф в интернете. Копирую описание и правлю опечатки:«Da nɛrɛma» — это аудио-сф mp3. Название написано на языке Бамбара, главном языке республики Мали. Главная особенность — это история появления и побочные эффекты от прослушивания.-- История появления --В Нтанфарамба, пригороде Бамако, жила семья анимистов, верящая в местную религию. Центром которой является бог по имени Маа Нгала.Маа Нгала не имеет физической формы и создал всё в мире, Нгала — это главнейший из 4 богов, остальные 3: Муссо Корони Кондье, богиня воздуха, ветра и огня. Фаро — бог воды, и Ндоманьири — бог земли. А какую роль выполняет Маа Нгала? — он является источником энергии под названием «ньяма», она есть во всём: в людях, животных, природных явлениях и в самой природе.Возвращаясь к истории: во время ещё одного обряда семья анимистов решила заснять себя в свой семейный альбом, всё шло хорошо, пока не случилось нечто необычное:сушёные части животных, используемые в обрядах, начали летать по комнате. Сушёные головы обезьян, кошек, сушёные хамелеоны и ежи, всё летало по комнате, опираясь на слова той семьи.Данная аудиозапись — это вырезка аудио из видеоматериала, которое им разрешили сохранить представители власти Мали, прибывшие по окончанию обряда. Запись изъяли, но дали семье аудиозапись того обряда, чтобы успокоить их пыл и сопротивление, что и понятно, вряд ли вы захотите, чтобы у вас отняли запись такого события. Видимо думали, что никто их семейной аудиозаписи не поверит...Звук сделан тише, оригинальное аудио было больше похоже на нойз-трек, нежели явление мистических существ.-Эффекты-Долгое время семья анимистов ощущала повышение сил и энергии, во времена отключения электричества, газа, воды или при неурожае конкретно в их доме всё работало, а их поле на частном участке всегда обильно плодоносило. У сторонних, кто прослушал аудио, не возникало эффектов. Хоть они и пытались вывести эту историю в широкие массы, у них не выходит.Может быть, тут замешаны силы свыше, что старательно это замалчивают?Тем не менее, вот запись того, как квартет Маа Нгалы явился в дом простых людей:[media=www.youtube.com/watch?v=aE_C7QnX0MY]

