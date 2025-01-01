ProjectZalgo

ProjectZalgoДанный YouTube-канал был создан 29 ноября 2011 года и имеет всего 4 видео на данный момент, и все 4 странные. Описание у этого канала есть, но оно перевёрнутое.
Первые 3 видео вышли в день создания этого YouTube-канала, а последнее, 4-е видео вышло через 12 дней в этом же году.
(P.S.: сразу скажу, что я буду описывать только половину видео оттуда.)
1) scar.
Данное видео является вторым выложенным видео после 1-го видео — He Comes.avi — в день создания канала и длится всего 15 секунд. Его описание — «It will be with someone» (пер.: «Это будет с кем-то еще»). Всё видео сопровождается коротковолновым звуком (советую не смотреть видео с полной громкостью).
Таймкод видео:
0:00–0:02 — в зелёном фильтре странно подходит нечто, похожее на девушку (у самой девушки чёрные глаза и открытый рот), + появляется кадр, где она близко к камере наклоняет неестественно голову вбок и появляется пиксельное изображение (возможно, улицы или дома, я не поняла).
0:03–0:05 — человек снимает пол своего дома (с 0:03 можно заметить что-то, похожее на игрушки).
0:06–0:07 — опять пиксельное изображение (кассеты).
0:08–0:15 — человек снимает кассету на кровати, и камера отдаляется от них.
Видео странное, но начало и аудио могут напугать, поэтому слабонервным не рекомендую.
Видео: https://youtu.be/eKVAf9Hlcss?si=DfSHgeCAu_Sv2XkV
2) cut.
Данное видео является последним видео, выложенным в день создания этого канала после He Comes.avi и scar., и предпоследним видео одновременно. Длится 17 секунд. Описание — «we will do it» (пер.: «Мы сделаем это»). Всё видео сопровождается помехами в аудио.
Таймкод видео:
0:00 — в коридоре сидит силуэт, похожий на человека, лица нет.
0:01–0:02 — показывается бумажка со словом «Yes» (пер.: «Да»)(?).
0:03–0:08 — человек снимает улицу, камера начинает трястись, и затем он поворачивает её к дому (судя по времени, это ночь).
0:09 — чёрный экран.
0:10–0:17 — человек поднимает камеру, и она снимает силуэта в коридоре, который был в начале видео.
Само видео безопасное, но силуэт может напрягать.
Видео:
Сам ютуб канал: https://youtube.com/@projectzalgo?si=8ivLpLTjJDKt1nty
