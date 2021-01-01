Locarogatin00.mp3

И. Ток. Просмотров: 45 Комментарии: 0 +1 Вчера, 22:41 by

Locarogatin00.mp3 - это видеофайл, который появился в интернете в период между 2014-2017 годами. Точно о файле ничего не известно, автор и место записи не обнаружены.Файл начинается с белого шума, совмещенного с писками, которые создают эффект быстрой перемотки кассеты. С восьмой секунды к этому звуку прибавляется семпл неизвестного происхождения. После 15-ти секунд с начала видео белый шум с перемоткой сменяются перегруженным звуком, при этом неизвестный семпл продолжает звучать. В аудиозаписи появляются звуки падения тяжелого объекта, затем следует военная сирена. Звуки смешиваются, и разобрать отдельные семплы практически невозможно. До 01:40 звучит перегруз с сиреной, скрежетами, скрипами и ударами. На 00:57 к этой какофонии прибавляются жуткие человеческие крики разного характера: короткие, протяжные, нормальные, перегруженные. На 01:40 перегруженные звуки прекращаются, слышен только искажённый мужской плач. В конце резко появляются белый шум и писки, файл прерывается.У файла существует несколько версий происхождения. Здесь будет представлена только одна."Файл впервые появился в даркнете на ныне удаленном сайте Gammabraf.onion. Несмотря на то, что это был сайт с непредсказуемым»контентом, файл для него был необычным. После прослушивания пользователям становилось плохо: у них проявлялась головная боль, тошнота и т.д. Спустя примерно месяц после появления файла кто-то выложил его на неизвестный форум. После этого файл начал активно распространяться по интернету (в основном по форумам). Из-за этого файла люди неоднократно звонили в полицию. Файл не раз пытались удалить из интернета, но все попытки оказались безуспешными. Однажды, когда о файле уже забыли, его все-таки удалось скрыть, но на некоторых форумах все еще возможно найти этот аудиофайл."После прослушивания человеку становится плохо. У человека может быть головокружение, тошнота и даже потеря сознания. Было зафиксировано 7 психических травм и 2 летальных исхода. После скачивания файл невозможно удалить, предварительно не открыв. В дальнейшем после открытия файла экран компьютера тухнет и аудиозапись проигрывается на громкости 80% независимо от громкости, выставленной пользователем до открытия файла. После проигрывания система приходит в норму, а файл автоматически удаляется. На данный момент файл возможно скачать как обычное аудио. Во время первой волны популярности этого аудио код файла был исправлен, после чего он стал поддерживаться обычными программами для воспроизведения аудио.Файл причислен к опасным, но насчёт его оценки до сих пор ведутся споры.Не найдя способа скопировать ссылку на аудио в ВК, выкладываю файл на ютуб. Смотрите на свой страх и риск.

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